Березневі тези Миколи Левченка

Останнім часом секретар Донецької міськради Микола Левченко став одним з найголовніших ньюсмейкерів України. Одні його проклинають, інші звеличують. У першу чергу, така реакція викликана його заявами щодо мовної проблеми. Левченко пропонує зробити державною мовою в Україні російську, причому вважає, що українська при цьому повинна стати регіональною в західних частинах країни. Секретар Донецької міськради весь час підкреслює, що це його особиста позиція, яка не збігається з офіційною лінією Партії регіонів, членом якої він є. 13 березня Левченко провів в УНІАН прес-конференцію, на якій виступив зі своїми пропозиціями до українського суспільства. При цьому він підкреслив, що виступає не як секретар міськради, не як чиновник, а як громадянин України.

«Ми всі чудово володіємо російською» Спочатку Микола Левченко сказав, що, на його думку, українська державність сьогодні сформована максимум на 70%, внаслідок чого ми маємо розділення України з мовної проблеми. Свої пропозиції щодо прийняття російської мови як державної він охарактеризував як нову формулу вирішення наболілих питань.

Такий крок, на думку Левченка, зніме ряд питань і зовнішньополітичних, і внутрішньополітичних, причому в першу чергу у відносинах з Росією. Адже відомо, що північний сусід має свої претензії до України щодо мови. «А прийняття російської мови як державної в Україні виб`є цей козир на переговорах з Росією», – заявив Левченко.

Він також вважає, що це поліпшить зовнішню політику з країнами СНД. «Ми ведемо бізнес з Казахстаном, з Туркменістаном про постачання газу, з Білорусією. Ми з грузинами розмовляємо російською мовою, з туркменами, з казахами. Навіщо вигадувати якусь нову мову спілкування, якщо ми всі чудово володіємо російською?» – заявив він.

Левченко також сказав, що російська мова сьогодні – це мова бізнесу в Україні. «Крупні наші компанії наймають собі на роботу менеджерів, і більшість з них приїжджають до нас з Рязані, з Іркутська, тобто з Російської Федерації. Це та бізнес-еліта, яка формує нашу економіку. Вона спілкується зі своїми підлеглими російською, вибудовуючи російськомовне середовище», – сказав він.

«Дайте мені словник технічних термінів українською, і я профінансую його видання» Левченко підтвердив свою тезу, що він її висловлював і раніше, про те, що наука в Україні існує тільки російською мовою. «Практично вся наша наука створена в радянський період. І вона російською мовою», – заявив він. Запровадження ж російської мови як державної, на думку секретаря, зніме питання про витік мізків з України. Адже сьогодні величезна кількість освічених людей виїжджає з України, і, в першу чергу, виїжджає до Росії.

Левченко також заявив, що українською мовою немає словника технічних термінів. «Якщо хтось мені вишле технічний проект словника технічних термінів, його складе, я готовий профінансувати його видання», – заявив він.

Донеччанин також висловився проти насильницької українізації сходу і півдня України, на яку йдуть мільйони гривень державних коштів. На думку Левченка, у кожної людини при народженні є природні потреби. Це право дихати, це право харчуватися, право говорити тією мовою, якою з ним почали розмовляти його батьки. І десятки мільйонів людей в Україні говорять російською. «Відмовляти нам у цьому праві – не тільки порушення Конституції, але і нашого природного права. Сьогодні в центрі Європи живе держава, в якій порушуються природні права десятків мільйонів чоловік», – сказав Левченко.

Шахтарям ніколи вивчати «мову» «Ви зрозумійте: шахтарям в Донецьку ніколи вивчати українську мову. Він виліз з шахти – зміна закінчилася, йому потрібно поїсти, виспатися, повирішувати всі сімейні проблеми. Йому ніколи вчити українську мову. І ось ми розуміємо ту ситуацію, яка склалася в країні», – заявив громадянин України Левченко.

«Нам сьогодні треба переходити на мови світового спілкування, одна з яких – російська. 90% інформації на планеті Земля – наука, культура, історія зосереджено в чотирьох світових мовах. Це англійська, французька, німецька, російська», – сказав Левченко.

«Російська – це та мова, якою ми можемо виходити в Інтернет», – зазначив політик і назвав сепаратистами тих, хто виступає тільки за українську. «Якщо ми залишимо тільки українську мову як державну, це приведе до політики ізоляціонізму. Той, хто виступає тільки за українську мову, – сепаратист, тому що розколює Україну», – говорить Левченко.

«Сьогодні політики із задоволенням перейдуть на російську мову. Уявіть, наскільки легше буде Юлії Тимошенко, яка з Дніпропетровська, якщо вона перейде на російську. Нам всі скажуть спасибі: Верховна Рада, Кабінет міністрів скажуть спасибі. І в першу чергу – Тимошенко. Тому що вона плутає слова, і важко їй спілкуватися», – сказав Левченко.

Прагматики все вирішать

«Ми маємо прав на російську мову більше, ніж будь-хто інший. Він не відбувся б без Львова і Києва. Саме у Києві був прийнятий перший словник російської мови. Саме у Львові почали видаватися перші книжки російською мовою в кінці шістнадцятого – середині сімнадцятого століть. Шевченко писав прозу російською мовою, писав свій щоденник російською мовою, тому що жив в Санкт-Петербурзі, і ховав маленького зошита в чоботі. Гоголь говорив російською мовою. У нас є право вважати цю мову своєю», – зазначив Микола Левченко.

На запитання журналістів, що ж робити з українською мовою, Левченко відповів, що її можна залишити як регіональну в тих місцях, де вона найбільш поширена – у Львові, Тернополі, Івано-Франківську. «У Вінниці може бути та, що ближча до суржика, у Львові більш сполячена», – сказав секретар Донецької міськради. Він також зазначив, що зараз у владу приходить все більше прагматиків, так чи інакше готових відстоювати російську мову як державну.

P.S. Після прес-конференції, на виході з УНІАН, Миколу Левченка і кореспондентку одного з київських видань двоє невідомих облили кефіром. Після чого одна з присутніх на прес-конференції жінок сказала Миколі: «Наступного разу це може бути кислота, обережно».

Антон Зікора