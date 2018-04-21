Держкомтелерадіо обіцяє не виселяти студію Укртелефільм

Прес-служба Державного комітету з питань теле- і радіомовлення відреагувала на опубліковане УНІАН інтерв’ю колишнього директора Укртелефільму Олега Бійми. І сьогодні редакція УНІАН отримала офіційну заяву щодо ситуації на студії "Укртелефільм". Слова екс-директора Олега Бійми Держкомтелерадіо називає неправдивими, обіцяє провести заплановані на студії реформи та не виселяти студію з нинішнього приміщення. Наводимо заяву з незначними скороченнями.

Державний комітет телебачення і радіомовлення України в черговий раз змушений заявити, що подібна інформація не відповідає дійсності та є свідомою спробою Олега Бійми ввести громадськість в оману з метою уникнення відповідальності за суттєві порушення, допущені під час керівництва державним підприємством "Укртелефільм". Крім того, всі наведені в інтерв`ю висловлювання і звинувачення щодо дій голови Держкомтелерадіо Едуарда Прутніка є брудним наклепом та обмовленням честі та гідності представників влади.

...Відверто сфальсифікована інформація шкодить прогресивним реформам, які Державний комітет телебачення і радіомовлення України проводить на студії з метою виведення продуктивності роботи підприємства на новий рівень. Держкомтелерадіо стверджує, що зміна юридичної адреси та головного призначення студії не передбачається. Попри наміри колишнього керівництва "Укртелефільму" налаштувати колектив студії на деструктивні дії та створити у громадськості хибне уявлення про реальний стан справ, Держкомтелерадіо здійснить заплановані на студії реформи.

"Укртелефільм" сьогодні має значний резерв розвитку. Комітет планує вжити заходів, щоб підприємство стало справжнім центром виробництва телевізійної продукції, цікавої за рівнем якості не тільки для державного телебачення. Для реалізації цього плану Держкомтелерадіо створює умови для інвестицій в розвиток виробничої бази студії значних коштів, що будуть спрямовані на оновлення матеріально-технічної бази, ремонт та реконструкцію знімальних павільйонів та адміністративних приміщень.

Крім того, Комітет не задовольняє рівень середньої заробітної плати працівників студії, що є значно нижчим відповідних показників у галузі. Через недбале господарювання колишнього керівництва також вимагає вирішення забезпечення трудового колективу студії належними умовами праці.

Але сьогодні ці перспективні плани розвитку "Укртелефільму", доведеного відвертими зловживаннями колишнього керівництва до занедбаного стану, знову знищуються руками тих самих людей. Про який розвиток та здобутки і про яке переймання проблемами "Укртелефільму" вони можуть вести мову, якщо спеціально для незаконного будівництва житлового комплексу на території студії за їх наказом були повністю знесені два цехи комплексу обробки плівки: цех водопідготовки студії та цех обробки плівки?! Генпрокуратурою вже порушено кримінальну справу за фактами зловживання службовим становищем.

Держкомтелерадіо, в сфері управління якого знаходиться державне (наголошуємо: державне!) підприємство "Укртелефільм", згідно із законодавством, уповноважене управляти студією та здійснювати контроль за використанням державних коштів та майна, що знаходяться в користуванні у студії "Укртелефільм". Тобто все майно і кошти належать не керівникам студії, не трудовому колективу, а виключно державі. І саме держава уповноважила Комітет управляти цим майном і коштами.

Однак колишнє керівництво студії продовжує порушувати закон і чинити протиправні дії, що підпадають під кримінальну відповідальність. Вкрадено печатку підприємства, не допускається на робоче місце новопризначений керівник студії, саботуються всі рішення Комітету. Крім того, колишнє керівництво студії панічно боїться інвентаризації державного майна, що перебуває у них в користуванні, і не допускає представників Комітету до проведення інвентаризації.

Держкомтелерадіо відповідає перед державою за розвиток та ефективну, виключно в правовому полі, роботу студії "Укртелефільм". Ми докладемо всіх зусиль, щоб діяльність студії було якнайшвидше відновлено.

Прес-служба Держкомтелерадіо