Ще раз про Сердючку, який / яка живе у кожному з нас

Пісню під назвою «Данзінг», з якою Вєрка Сердючка виступить у Фінляндії на конкурсі Євробачення, вже назвали в Інтернеті психотропною зброєю. Тим часом кандидатура нашого представника викликає численні суперечки як серед простих громадян країни, так і серед представників істеблішменту. Нещодавно ви мали змогу ознайомитисяз думками про Вєрку Сердючку депутатів ВР. Сьогодні представляємо вашій увазі думки деяких діячів культури.

Святослав Вакарчук, лідер групи «Океан Ельзи»: КОНКУРС ЄВРОБАЧЕННЯ – СЕРЕДНЬОСТАТИСТИЧНИЙ МУЗИЧНИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Шкода, що нам нав`язують для обговорення такі малозначущі теми, як середньостатистичний музичний фестиваль. І тим самим штучно закривають очі на значно серйозніші проблеми, у тому числі і в культурі.

Руслана Лижичко, співачка, народний депутат Верховної Ради: ГОЛОВНЕ – ВБОЛІВАТИ ЗА КРАЇНУ Я вважала, вважаю і вважатиму, що хто б не представляв Україну на Євробаченні, головне – нам залишатися патріотами і вболівати. Вболівати можна не за конкретну людину, виконавця, якщо він тобі не подобається, а за свою країну. Справа не в шоу (хоча це один із найбільших козирів в будь-яких телевізійних форматах), а в харизматиці або екстраординарності виконавців. Люди підсвідомо тягнуться до того, що піднімає стереотипи до вищого ступеня або руйнує їх. Я ніколи не критикую своїх колег. Ніхто не знає шляхів, якими водить нас випадок. Кожен вибудовує власне бачення і алгоритми успіху. Навіть успіхом ми часто називаємо цілком протилежні речі. Я кожному, хто б не став претендентом від моєї батьківщини цього року, бажаю успіху і перемоги.

Дмитро Чекалкін, шоумен: ДАНИЛКО – НАЙТАЛАНОВИТІШИЙ ПРОДУКТ ШОУ-БІЗНЕСУ

Не бачу нічого страшного в тому, що Вєрка Сердючка представлятиме Україну на Євробаченні. Адже там не Ойстрах з Ростроповичем змагатися будуть. Це звичайний конкурс, з певним форматом, про проведення якого, до речі, багато європейців навіть не здогадуються.

Приведу такий приклад. Два роки тому, під час Євробачення, я відпочивав з друзями на Сицилії. Ми лежали на пляжі, а потім пішли в готель, щоб залучитися до того, що відбувається. І тут зіткнулися з проблемою: у мене в номері було сорок каналів, я не знав, на якому йде потрібна трансляція. Вирішив запитати у портьє, але він нічого не знав про Євробачення. Портьє запитав у працівників готелю, але ніхто з них також нічого не знав про цей конкурс. Так я його і не подивився, про результати дізнався пізніше. Більш-менш Євробачення має ціну в країнах Скандинавії, Східної Європи, в Греції, Ізраїлі, колишніх радянських республіках. А в Італії про нього практично не знають. Там свої конкурси.

Річ у тому, що Євробачення – це огляд виробів шоу-бізнесу, на якому міг би виступити навіть Поплавський. Інша справа, Данилко – найталановитіший продукт цього бізнесу, і тому продається краще за інших. Щонеділі я провожу одну-дві вечірки на двісті-триста осіб, і кожного разу переконуюся, що ніщо так не заводить публіку, як пісні Сердючки, нікого не залишаючи байдужим. Бували випадки, коли всі двісті-триста чоловік пускалися в танок. Правда, ті, кого він дратує, часто виходять нервово палити, але ж це теж реакція.

Шанси Андрія Данилка я оцінюю достатньо високо. За нього голосуватиме Росія і Білорусія, а це дуже багато слухачів.

Фома, фронтмен групи «Мандри»: ЄВРОБАЧЕННЯ – ЦЕ ТЕ Ж, ЩО І СЕРДЮЧКА Мені абсолютно по барабану Євробачення. Європа для мене – це класична музика, Моцарт, архітектура, а не цей фестиваль. До речі, сам цей конкурс такий самий, як Сердючка.

Олесь Санін, кінорежисер: ВЄРКА СЕРДЮЧКА – І Є УКРАЇНА Я вважаю, що на сьогодні образ Вєрки Сердючки – і є образ України, незалежно від того, подобається він нам чи ні. На жаль, це так. Він мені дуже не подобається, але він є. Це такий безстатевий андрогін, який віддається всім, хто щось подасть, який не знає, яким йому бути далі, неосвічений, який веде собе неадекватно, який переодягається з хлопчика в дівчинку, яка хоче здаватися хлопчиком. Добре це чи ні? Ні. Але це реальність.

Лесь Подерв’янський, художник і драматург, був небагатослівним. «Мені плювати і на Сердючку, і на Євробачення. Я погано знаю, хто це такі», – сказав він.

Ані Лорак навідріз відмовилася коментувати успіхи Андрія Данилка. Воно й зрозуміло: тема «Євробачення» для співачки дуже болісна. У позаминулому році вона була основним кандидатом на те, щоб представляти країну на цьому конкурсі, але раптово виконавицю обійшли «Гринджоли». Проте незадовго перед фестивалем з`явилася інформація про те, що Лорак заспіває разом з «Гринджолами». Це був першоквітневий жарт, численне тиражування якого виявилося рівним топтанню на болісному мозолі співачки.

Оксана Климончук, Антон Зікора