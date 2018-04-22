Слідчих прокуратури з квартири Луценка не випускали журналісти (фоторепортаж)

Гостями Юрія Луценка ми стали однаково несподівано – для нього і для нас самих.

Елітний будинок на Печерську, де мешкає лідер Народної самооборони, на картах не значиться – вони виявилися старішими за будівлю. Але знайти було неважко – по натовпу журналістів та людей у чорних шкірянках біля під’їзду. Вийти з ліфта було непросто: біля дверей квартири Луценка – з півсотні журналістів і невідомо чиїх охоронців.

– Ну що, – кажу, – відбувається?

– Поки новин нема. Чекаємо...

Чекали довго. З квартири час від часу виходив Давид Жванія, який, виявилося, має свій ключ від дверей. Жванія трохи стомлений і виходить на короткі перекури.

– Ну як там, є щось? – усі до нього.

– Ні поки що. Чекайте.

– А що тут сталося? Чому ручка дверей зламана?

– А ви у представників Генпрокуратури запитайте. Це вони так заходили.

Гості з’явилися в Луценка о пів на сьому ранку, якраз тоді, коли він викликав авто, щоб відвести сина до школи.

– Припускаю, по периметру прослуховували телефони, – каже Жванія. – Бо слідчі з’явилися саме в той час, коли мала приїхати машина Луценка.

– У квартирі безлад не створили? Усе в порядку?

– У порядку, принаймні не билися...

– А що знайшли слідчі?

Виявляється, нічого цікавого. А цікавило їх, розповів народний депутат, п’ять комп’ютерів, пістолети, офісні меблі (які нібито Луценко отримав як хабар за подарований пістолет) і той самий ізраїльський паспорт. Луценко показав їм довідку, видану посольством Ізраїлю, про те, що ізраїльського громадянства не має, і домашній комп’ютер, придбаний синові на день народження. Слідчі вилучили подарований пістолет та набої до нього.

Інтерес у слідчого викликали документи, каже Жванія, посвідчення Луценка-міністра, Луценка-депутата, Луценка – члена ВЛКСМ. Разом з ними представники прокуратури вилучили деякі інші документи...

Давид Жванія ніяк не може вийти на перекур: найбільше часу, каже він, слідчий присвятив розгляданню подарункових авторучок, яких Луценко назбирав чимало. Його цікавило все: скільки коштує кожна ручка, хто подарував... Зацікавила й підківка на стіні, схожа на логотип “Нашої України”.

Ще депутат розповів, що слідчі на вимогу Луценка відмовилися надавати документи про те, який саме суд ухвалив рішення про обшук. А з самого ранку слідчі не впускали до квартири юриста Луценка та журналістів.

Знову чекаємо. Заходить бютівець Андрій Шевченко. Дзвонить – відламана ручка дверей не працює. За півгодини виходить з квартири дещо спантеличений:

– У мене таке відчуття, на це щось середнє між тим, що відбувалося у 37-му році й тим, що було в 2004-му, коли проводилися обшуки активістів “Пори”. Не знаю, чи порушував Луценко закон, чи ні, але маю таке враження, ніби влада тупо намагається продемонструвати свою силу.

Наступним приходить ще один активіст Народної самооборони Тарас Стецьків. Намагаючись прорватися до дверей квартири, кепкує:

– Іду на добровільну здачу!

Журналісти знову нудяться в тісному приміщенні. Хтось зазирає в замкову шпарину.

– Вони там телевізор дивляться. Оце зараз депутати за Огризка голосуватимуть.

Охоронцю Луценка Василю Дмитровичу, що з’являється з-за дверей з уже завченою фразою “Свіжих новин нема” кажуть:

– Ви ж нам хоч про результати голосування за Огризка скажіть!

Трохи згодом голова Василя Дмитровича повідомляє: “За Огризка проголосувало 195 депутатів”. Журналістам не легше.

Укотре відкриваються двері ліфта, звідки намагається вийти сусідка політика, і не може з дитиною протиснутися кілька метрів до своєї квартири. Її пробують щось спитати, але жінка ховає обличчя від телекамер і мовчки зникає. Знову відкривається ліфт, з’являється активіст “Пори” Владислав Каськів.

– “Пора” вже підготувала заяву цього приводу, – тут же її зачитує. – Партія “Пора” наголошує, що ці події нагадують події з обшуками й арештами в жовтні 2004 року, які передували Помаранчевій революції. “Пора” вважає, що такі методі політичного протистояння повертають нас у печерну еру української політики та створюють умови для дестабілізації суспільства.

Зрештою охоронець Луценка запрошує всіх до помешкання. Журналісти ломляться і мало не розбивають світильники у вітальні та статуетки, що стоять на комодах. З кухні виходять правоохоронці, яких можна впізнати по шкіряних чорних куртках. Один з них – із картонною коробкою, тою самою, у якій складено вилучені речі та документи. Ігноруючи запитання журналістів, вони намагаються пройти до виходу.

– Не пропускайте їх, – журналісти блокують двері. – Скажіть, хто ви такі й що робили тут з пів на сьому ранку? На якій підставі відбувався обшук квартири?

Люди в чорному довго відмовчуються, зрештою один з них звертається до Жванії, який теж біля дверей:

– Давиде Важаєвичу, чи не пропустите представників Генеральної прокуратури?

– Журналісти вас не випускають, які виконують свої професійні обов’язки. А ви хто такі?

– Значіт, офіциальниє коментарії по поводу даст руководство Генпрокуратури, єслі посчітает нєобходімим. Комментировать какие-либо факти, коториє билі установлени при проведеніі следственного дєйствія в рамках расслєдованія уголовного, ми нє будєм.

Пізніше “чорна куртка” представилася слідчим Генпрокуратури Андрієм Медведєвим. Він лише повідомив, що дозвіл на обшук видано Печерським судом Києва. І тут же попередив журналістів: “за перешкоджання працівникам прокуратури при виконанні...” Вийти з квартири йому таки не вдалося, після чого слідчий зі словами “мене викликають у чергову частину” закрився в кухні з Луценком. Там, кажуть, він пригрозив Луценкові, що викличе бригаду ОМОНу, якщо його не випустять. Але, оскільки його персона вже нікого не цікавила, і він, і його колеги швидко зникли з квартири.

І лиш тоді появився сам винуватець події. Це був перший брифінг Луценка у власному помешканні. Як був, у спортивному домашньому одязі, він вийшов до журналістів. Поглянув на свою тумбочку, переставлену для мікрофонів, стомлено усміхнувся: “О, що це?”. Після чого виклав суть справи.

– Якщо пам’ятаєте, коли я обіймав посаду міністра внутрішніх справ, слідчий з особливо важливих справ Медведєв вивчив практику нагородження іменною зброєю працівників МВС. У результаті він дізнався, що більш як 50 пістолетів було видано моїми попередниками на цій посаді, приблизно стільки ж видав я. Зрозуміло, що всі випадки були завізовані, але не це цікавило їх (Генпрокуратуру). Сам Медведєв написав, що не вбачає в цих діях міністра Луценка ознак кримінального злочину. І тому, мовляв, не порушує кримінальної справи, про що склав відповідний протокол. Натомість він убачав адміністративні правопорушення і склав протокол про корупцію, який було скасовано Верховним Судом. Потім у голові Медведєва щось змінилося, і він заперечив сам собі й порушив кримінальну справу. Про це я дізнався з преси.

Сьогодні о шостій тридцять мені в двері подзвонили, коли я відкрив, з подивом побачив на порозі Андрія Медведєва, ще двох працівників прокуратури і двох понятих.

При цьому мені не було негайно пред’явлено – а саме так каже закон – постанову про порушення кримінальної справи. Адже інакше не зрозуміло, у зв’язку з чим відбуваються слідчі дії... Мені запропонували видати офісні меблі, п’ять системних блоків, ізраїльський паспорт та інші документи... Я пред’явив усі свої документи, серед яких комсомольський білет, атестат про закінчення школи й дитсадка, і дипломи, і посвідчення усіх посад, які я колись обіймав... Тільки після того, як було проведено обшук і були допущені адвокати, вони почали переписувати виявлені документи. А крім названих ще були військовий білет, медична книжка, я так і не зрозумів, для чого вона потрібна слідству, тому запропонував ще здати аналізи, пред’явити остаточні докази того, що я не громадянин Ізраїлю, але вони відмовилися...

Вони мають чітке завдання, аби я припинив свою громадську діяльність в областях України. Тому мені не просто виписали виклик на допит до Генпрокуратури. Але й на всі дні наперед. Я вважаю, що це чітка підстава для обмеження мого пересування по Україні... Живемо у країні, де панує відчуття повного дежавю... Хай зі мною борються, але чому від цього має страждати моя сім’я?.. Це жах влади перед можливою громадською активністю, влади, яка тримається, поки народ мовчить.

На стіні, над дверима – ще одна підкова. Справжня. Така, яку вішають на щастя. Щоправда, висить вона лише на одному шурупі, ледве тримаючись. Чи втримається?

Дмитро Стаховський

Фото Дмитра Стаховського, Олександра Косарєва, Сергія Світлицького / УНІАН