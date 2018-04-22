Скільки Луценко винен Медведьку за рекламу?

Обшук у квартирі екс-міністра внутрішніх справ Генпрокуратура України готувала незгірш за „шмон” у „шалмані” особливо небезпечних рецидивістів. “Брали” помешкання лідера „Народної самооборони” Юрія Луценка рано-вранці, о 6-й, вочевидь, аби застати господаря сонним і “тепленьким”. Двері, за давньою звичкою слідчих радянської школи, стусали плечима. Доки господарі не відкрили.

Як небезпідставно вважає народний депутат Давид Жванія, квартиру “термінатора” прокурорські, скоріш за все, “пасли”, а розмови – прослуховували. Адже п’ятеро слідчих приїхали саме в той час, коли Луценко викликає машину, яка відвозить до школи його дітей. "Я припускаю, що прокуратура тут по периметру, і телефони прослуховувалися, а тому вони прибули в той час, на який була викликана машина", – сказав Жванія.

До речі, наявність малих дітей під час трусу – це ще зі сталінських часів улюблена “фішка” слідчих. Переляк і сльози дітей покликані деморалізуючим чином впливати на батьків.

Потрібно віддати належне нашій вітчизняній прокуратурі – вона явно росте в сенсі піару та інформаційної “артпідготовки”. Сьогодні в підконтрольній Рінату Леонідовичу щоденній газеті з’явилася „страшилка” під апокаліптичним заголовком "Разом з офісом "Народної самооборони" міг вибухнути цілий квартал на Печерську". Якщо вірити виданню, у понеділок у під’їзді житлового будинку на вулиці Дружби народів, 17 у Києві знайшли "3 сумки з тротилом і пластидом, а також автомати Калашникова, пістолети ТТ, "Вальтер" та німецький кулемет часів війни". Щоправда, крізь “джерело інформації” пролізли вуха ймовірних замовників прокурорської акції.

Прес-секретар Юрія Луценка мусила у стилі знаменитого оповідання Марка Твена „Як я балотувався в губернатори” заперечувати, що це все є неправдою, оскільки офіс "Народної самооборони" знаходиться на вулиці Боженка, біля станції метро "Либідська". Вона також зазначила, що в понеділок отримала інформацію від організації "Антикримінальний вибір", який очолює брат Луценка Сергій, що територію біля їхнього офісу оточено і що можливі провокації. Цілком доречно речниця згадала про дежавю 2004 року, коли міліція нібито знайшла зброю та вибухові пристрої в офісі громадської організації "Пора". До речі, посадові особи МВС часів Білоконя, які підкинули “порівцям” усе це „господарство”, так і залишилися безкарними. Прес-секретар також не виключила, що обшук буде проведено не тільки в квартирі Луценка, а й в офісі "Народної самооборони" на Боженка.

Водночас фінансист регіональних акцій “Народної самооборони” Жванія назвав цей інцидент "провокацією чистої води".

Автор від себе хотів би додати, що розпочате Генпрокуратурою дійство має, крім ознак провокації, також виразні риси комедії. За словами Луценка, слідчі шукають у нього якісь меблі та системні блоки комп’ютерів, які начебто він отримав за видачу зброї такому собі громадянину Ковальову. Але серед вилучених у Луценка документів чомусь посвідчення водія, посвідчення народного депутата минулих скликань, посвідчення міністра внутрішніх справ, медичні картки Луценка, членів його родини і навіть старий членський квиток ВЛКСМ.

Проте такого бажаного паспорта громадянина Ізраїлю немає. Натомість Луценко пред’явив слідчим документ із Посольства Ізраїлю, отриманий у відповідь на запит щодо наявності в нього ізраїльського паспорта, у якому містилась негативна відповідь з цього приводу.

Крім того, готувалися до вилучення нагородний пістолет “Форт” та дві пачки грошей по 50 та 100 гривень, а також невелика сума в доларах. За словами Жванії, станом на 9:40 слідчі займалися тим, що перетирали пальцями всі купюри, які їм передав Луценко, аби встановити їх справжність.

Крім того, слідчих зацікавила природа ручки "Монблан", яку вони знайшли в квартирі Луценка. Вони цікавилися, звідки вона в Луценка і хто її подарував. Авжеж, якщо “зловмисник” Луценко тримав описаний вище арсенал на Дружби народів, то й ручка у квартирі гіпотетичного агента “Моссаду” на Старонаводницькій має стріляти мініатюрними ядерними зарядами. Не інакше. Жванія мав усі підстави припустити, що представники прокуратури й не знали до ладу, що власне вони шукають.

Зрештою, слідчі розклали на кухонному столі ті страшні речі, які вони мали вилучити в Луценка, і склали їхній опис. "Ніяких комп’ютерних блоків, меблів чи ізраїльського паспорту, що їх прийшли шукати слідчі, серед цих речей, звісно немає", – зіронізував Жванія.

На запитання, як почувається Юрій Луценко, Жванія відповів: "Не дуже добре – він нервує і намагається захищати свої конституційні права".

Слідчі попросили членів родини Луценка надати документи на комп’ютер, який знайшли в кімнаті сина. "Вони хочуть, щоб син Луценка та дружина показали документи, (які засвідчують,) що цей комп’ютер придбаний у магазині і за нього заплачено готівкою", – зазначив Жванія.

За “чудовою” звичкою рідної прокуратури, слідчі не видали Луценкові постанови суду про обшук і не допустили адвокатів до квартири. "Слідчий каже, що як тільки Луценко піде з ним у його кабінет, захисників долучать до процесу", – передав їхній слова Жванія.

За словами Жванії, санкцію на обшук дав усе той же сумнозвісний Печерський райсуд м. Києва.

Один зі слідчих, які проводили трус, вручив Луценкові повістку на допит до Генеральної прокуратури сьогодні на 15.00. За словами депутата-нашоукраїнця Катеринчука, Луценко попросив народних депутатів, щоб вони звернулись до Генпрокуратури щодо захисту його конституційних прав, які, на переконання екс-міністра, грубо порушуються.

Колишній однопартієць, а нині політичний опонент Луценка спікер парламенту Олександр Мороз під тиском депутатів звернувся до Генпрокуратури за роз’ясненнями. Подзвонив Медведькові і прем’єр-міністр Янукович, поцікавився, що там з обшуком.

Фракція «Наша Україна» устами свого лідера В’ячеслава Кириленка назвала політичними репресіями інцидент з обшуком квартири Луценка. Фракція Блоку Юлії Тимошенко, який, за оцінками експертів, має значний сегмент спільного з “Народною самообороною” електорату, зберігає мовчанку.

Юрій Луценко повідомив, що слідчі прокуратури, які проводять обшук, намагалися заборонити йому спілкуватися з журналістами. Проте головний “самооборонець” заявив: «Поки я вільний громадянин і на мене не одягли наручники, – я буду давати коментарі».

Що спричинило всю цю гучну фанаберію?

Сам Юрій Луценко вважає сьогоднішній обшук у своїй квартирі спробою перешкодити його пересуванню по Україні. На запитання, чи допитували його, Луценко відповів: «Вони мене так хочуть допитати, як я хочу ходити до них на допити. Я думаю, що це шоу, щоб унеможливити моє пересування по Україні».

Справді, останні події в Харкові завдали чималого клопоту тій самій прокуратурі, яка має “в порядку нагляду” відповідати за можливі неприємності при спробах зірвати мітинги “Народної самооборони”. З іншого боку, на прокуратуру, за всіма ознаками, тиснуть і в політичному сенсі. Наскільки відомо авторові, один з “ображених” Луценком лідерів ПР Борис Колесников не заспокоїться, поки Юрій Віталійович теж не побачить “небо в клітинку”. А міліційний генерал Микола Джига нібито розглядає боротьбу з Луценком як “джихад” проти того, хто “зганьбив священний мундир”.

Наскільки відомо авторові, віце-прем’єр Клюєв, який “курирував конструктивні контакти” з Луценком, стрімко втрачає вплив усередині клану.

А ще Медведько постійно чує докори в нерозслідуванні резонансних справ. Так ось вам резонансна справа! Цілий екс-міністр!

Одне питання мучить автора: чи пам’ятають у прокуратурі та в Партії регіонів, чим закінчувалися в нас усі спроби запроторити до буцегарні політиків-опозиціонерів? Що вийшло з “відсидок” Юлії Тимошенко, Михайла Бродського, Андрія Шкіля та багатьох інших? Зрештою, і самого Луценка під час акції “Україна без Кучми!” помитарили по кабінетах слідчих. Народ у нас співчуває скривдженим.

Невже „регіонали” здатні на тонку гру, піднімаючи рейтинг Луценка на шкоду Юлії Володимирівні? Невже Медведько виступає політрекламістом у Юрія Віталійовича? Свідомо – чи несвідомо? І скільки Луценко винен в такому разі ГПУ – “генеральному піарнику України”?

Микола Писарчук