Наступник Мороза перед СПУ присягнув на вірність Януковичу (фоторепортаж)

Делегатів XVІ позачергового з’їзду СПУ, що проходив в Українському домі у Києві, тримали в чорному тілі. “З усіх благ цивілізації – лише вбиральня”, - так описав ситуацію кореспондент УНІАН.

Організатори соціалістичного з’їзду у 30-градусну київську спеку не потурбувалися забезпечити своїх однопартійців хоча б водою. В Українському домі навіть буфет був закритий, тож лишався один “дрібнокримінальній спосіб” розжитися пляшкою бажаної рідини – поцупити зі столу президії. Навіщо соціалістам знадобилася така “аскетична” організація, залишилося невідомим. Хіба що виснажені спрагою та багаточасовим сидінням у залі делегати мали стати менш прискіпливими до разючих різночитань у заявах своїх лідерів: колишнього, новообраного та той, що пролетіла повз...

Олександр Мороз попередив однопартійців про тривожну перспективу: у Партії регіонів є бажання зробити фактично однопартійну систему, що дуже небезпечно для України. Концентрація влади в одних руках і домінування регіоналів неодмінно обернеться катастрофою для держави. Тож партія не може й не має пасивно спостерігати за поверненням до тоталітаризму.

Мороз наголосив, що політика нинішньої влади «не збігається з нашою у багатьох питаннях». СПУ не має поступатися своїми принципами, й якщо йтиметься про співпрацю з владою у питаннях боротьби з корупцією, чи то змін у житлово-комунальному секторі, принципові позиції соціалістів не можуть бути платою за порозуміння. А загалом СПУ готова бути в опозиції до влади.

Валентина Семенюк-Самсоненко, яку Мороз не так вже й давно обіцяв зробити своєю наступницею, але потім чогось передумав, ствердила, що партію зрадили власні ідеологи. Бо загравали з лібералами, були нещирими, говорили одне, писали інше, допустили розквіт кулуарщини та боротьби кожного проти всіх у лавах партії. А на додачу відійшли від ідеологічних принципів й дозволили капіталістам диктувати умови.

Тож вона пропонує «моральне очищення та сильну організаційну роботу».

Відомого мандрівника до Парижу, першого секретара політради Миколу Рудьковського цікавили виключно символічні питання. Партійну символіку треба змінюватий, й негайго, бо СПУ вже кілька років є членом Соцінтерну, а досі “мучиться” з серпом і молотом, тоді як приємнішою була би троянда. До того ж Рудьковський бачить бажані зміни у закріпленні в статуті партії положення про малиновий колір її прапору.

А Василь Цушко, якого Мороз назвав своїм наступником, навіть не очікуючи рішення з’їзду, виступив категорично проти опозиційності СПУ. Бо партії потрібно партнерство з владою “заради розбудови”. Він нагадав, що на виборах сам був довіреною особою Віктора Януковича, а СПУ підтримувала нинішнього президента. «А зараз що – давай ату його», - суворо запитав Цушко у делегатів.

Особисто він не збирається не те, що цькувати чинного президента, а й навіть залишати посаду міністра економіки. Більше того, благословення на своє можливе обрання лідером соціалістів він отримав особисто у Януковича. Тож партійці мають взяти до уваги, що як міністр економіки Цушко неодмінно підписуватиме рішення, що “не відповідають програмі партії”.

Ідея обрати для партії лідера, який не виконуватиме її ж власну програму захопила присутніх настільки, що двоє конкурентів: Віктор Суботін та Валентина Семенюк-Самсоненко одразу заявили про самовідвід. А остання ще й додала, що готова бути «правою рукою» Цушка та усіляко допомагати йому в роботі (щоправда не уточнила, у міністерській чи партійній).

Стомлені й розморені делегати хотіли вже нашвидкуруч підняти картки та покінчити з цим дійством, але єдиний кандидат, що залишився, кокетливо запропонував провести таємне голосування. Довелося чекати ще більше години, поки комісія викреслювала з бюлетенів двох “вибульців”...

В результаті Цушко став новим головою СПУ, а Мороз – головою почесним. З 302 делегатів “засмаженого з’їзду” за таку перестановку проголосували 255, проти – 33. Ще 14 соціалістів виявилися настільки змученими, що не спромоглися відшукати в бюлетені єдине прізвище, що залишилося.

Невідомо, чи була в числі тих, хто голосував ”проти” пані Семенюк-Самсоненко, але під час відкритих голосувань вона регулярно відмічалася у лавах незгодних. У цієї пані, яка так і залишилася в одному кроці від бажаної посади, таки є своя принципова позиція...

Ганна Ткаченко

Фото Володимира Гонтара / УНІАН