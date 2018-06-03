Як Богословська посварилася зі своїм орендодавцем

Скандалом закінчилося виселення народного депутата, колишнього кандидата в президенти, колишнього заступника міністра юстиції Інни Богословської з житла, яке вона орендує. Про «житловий» конфлікт нас повідомив наш автор, який проживає в тому ж селі.

Не всім політикам пощастило володіти кількома, а то й десятком гектарів землі в елітних селищах під Києвом на кшталт Кончі-Заспи чи Пущі-Водиці. Ось, наприклад, депутатові, харків`янці Інні Богословській, яка одержала депутатський мандат на дострокових виборах у 2007 році, житло в столиці довелося орендувати. Вибір вона зупинила на триповерховому будинку на березі ріки Козинка (з персональним виходом до води) в Рудиках, за Кончею-Заспою. Інна Германівна розповідала пресі, “свою київську квартиру і хутір під Харковом, що належав родині, довелося продати, щоб розрахуватися з боргами, що залишилися після виборчої кампанії “Віче”.

За словами власника будинку Романа Ромазанова, місце майбутнього проживання Богословській відразу сподобалося. Сказала: знімаємо, навіть за рік вперед заплатимо. Потім, правда, передумала і вирішила платити щомісячно. Спочатку все йшло без проблем, оплата вчасно. Але півтора роки тому пані Богословська в односторонньому порядку знизила вартість оренди з 5 до 4 тисяч доларів на місяць. Господареві у той час було ніколи дискутувати – у нього серйозно захворіла дружина.

– Почали трохи затримувати виплату. Я все пояснював виборами, – розповідає Ромазанов. – Потім термін договору закінчився, вона не з`їжджає. Я кажу: давайте тоді продовжимо оренду. Інна відповідає: “Добре, привозьте документи”. Я привіз, вони їх загубили. То одне, то інше... Потім почала вести переговори про купівлю будинку. Але каже: зараз грошей немає, мовляв, пізніше розрахуюся. Даруйте, коли розрахуєтеся, тоді і вступите у володіння. Потім я дізнаюся, що Богословська за моєю спиною веде переговори з банком, щоб викупити будинок – він знаходиться в заставі в банку. І тоді місяць тому я написав їй лист з проханням звільнити житло до 5 серпня. Вона оголосила, що 3-го виселиться. Приїжджаю 3 серпня. Вона якраз під`їжджає ззаду: “Звільніть місце, – каже, – дайте мені заїхати”. Я здав, пропустив її машину і говорю, що хотів би подивитися на будинок. “Вам там нічого робити!” Закрила хвіртку й пішла. Охоронці мене не пустили. У мій власний будинок.

Перед цим потенційні покупці, яких прислав банк, хотіли оглянути будинок. Але Інна Германівна їх теж не пустила.

Історія про те, що Богословська скандалить із господарем орендованого нею будинку, просочилася в пресу. І того ж дня, 3 серпня, в терміновому порядку вона почала пакувати валізи і готуватися до виселення.

4 серпня ми разом з господарем під`їхали до будинку. Але від неї вже й слід не лишилося.

– Вчора світло довго горіло, до півночі. Вона контролювала процес, – розповідають сусіди.

Зустрічатися з господарем вона не стала, а для здачі будинку спеціально найняла приватного підприємця, який представився Артемом.

– Підемо, я покажу вам будинок, – пропонує він Ромазанову.

– Де карнизи і завіси? – цікавиться господар.

– Всі штори, завіси, карнизи внизу в басейні.

У кухні на підвіконні стоять недопиті пляшки віскі, коньяку і вина. На плиті – каструля з свіжозвареним компотом із фруктів. Певно, збиралися похапцем і про неї забули.

– Подивіться, дубові рами вікон пофарбовані білою фарбою, – сумно констатує господар. – Вона під виглядом того, що купуватиме будинок, робила ремонт, хоча ще нічого не було домовлено. Тут на стінах була зроблена обробка під шовк. Ці роботи дуже дорогі. У будинку був красивий розпис олією, а вона зафарбувала все фарбою.

Подекуди по кімнатах розкидані великі базарні сумки в клітинку.

У вітальні на столі залишені “Архіпелаг Гулаг” Солженіцина, Ілюстрована енциклопедія тварин і глянсові журнали.

Квіти в діжечках на балконах давно всохли. Мангал у дворі повний недопалків.

Господар каже, що на реставрацію тільки розпису на стіні треба віддати до 50 тисяч євро. А Богословська, у свою чергу, вимагає повернути 5 тисяч доларів, залишених при поселенні в якості застави за останній місяць.

– Хай привозить людей з реставрації, вони зроблять усі роботи. І після закінчення я їй поверну її 5 тисяч доларів, – обіцяє Ромазанов.

– А якщо вона не погодиться платити за реставрацію? З нею судитиметеся?

– Я щасливий, що мені допомогли від неї позбавитися. З такою, як вона, судитися марно.

До Богословської будинок у Ромазанова орендував екс-глава “Укравтодору” Вадим Гуржос. З ним, за словами господаря, проблем не було. Він навіть поміняв усі залізні комунікації в будинку на пластик за свій рахунок. Потім збудував власний будинок і з`їхав.

...Кажуть, що тепер Богословська планує зняти будинок в сусідній Кончі-Заспі. Правда, ціни на оренду будинків там на порядок вищі. Сама нардеп свій скандальний переїзд пресі не коментує.

Яна Солнцева

Фото УНІАН