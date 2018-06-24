Янукович купив діжку, щоб солити огірки (фоторепортаж)
Президент не розчарував. Сорочку купив, ляльку глиняну та ще й діжку для соління огірків. «Щоб можна було їх там солити. Такі, знаєте, хрусткі…», - пояснив Янукович...
Сьогодні Янукович урочисто відкрив Сорочинський ярмарок. Люд начебто слухав про "позитивні зрушення" і "розвиток ділової активності", а між собою перешіптувався, чи то скуплятиме Президент глечики і вишиванки, як його попередник, чи позаглядає задля годиться та й забереться.
Президент не розчарував. Сорочку купив, ляльку глиняну та ще й діжку для соління огірків.
«Щоб можна було їх там солити. Такі, знаєте, хрусткі…», - пояснив Янукович
|«Я приїхав для того, щоб обрати таку вишиванку, яка мені дуже сподобається. Одну я придбав. А одну мені подарували, чесно скажу», - сказав Президент
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Організатори Сорочинського ярмарку очікують цього року не менш як півмільйона гостей. Найголовнішого вони вже "відбули" сьогодні...
Дарина Терещенко
Фото Андрія Скакодуба, УНІАН
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