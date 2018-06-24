Янукович купив діжку, щоб солити огірки (фоторепортаж)

Янукович купив діжку, щоб солити огірки (фоторепортаж)

17:28, 18 серпня 2010
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Президент не розчарував. Сорочку купив, ляльку глиняну та ще й діжку для соління огірків. «Щоб можна було їх там солити. Такі, знаєте, хрусткі…», - пояснив Янукович... 

Сьогодні Янукович урочисто відкрив Сорочинський ярмарок. Люд начебто слухав про "позитивні зрушення" і "розвиток ділової активності", а між собою перешіптувався, чи то скуплятиме Президент глечики і вишиванки, як його попередник, чи позаглядає задля годиться та й забереться.

Президент не розчарував. Сорочку купив, ляльку глиняну та ще й діжку для соління огірків.

  

Організатори Сорочинського ярмарку очікують цього року не менш як півмільйона гостей. Найголовнішого вони вже "відбули" сьогодні...

Дарина Терещенко

Фото Андрія Скакодуба, УНІАН

 

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