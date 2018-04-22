Янукович стискав лікоть Солани як старий друг

Україна і ЄС просуваються вперед у темах вільної торгівлі та візової угоди, але глибші цілі інтеграції – приєднання до НАТО і ЄС – залишаються віддаленими перспективами, оскільки Захід шукає порозуміння з новою людиною у Києві, з дружнім стосовно Росії прем`єр-міністром Віктором Януковичем.

"Як тільки буде укладено угоду про приєднання України до СОТ, ми будемо готові піти далі до угоди про вільну торгівлю з Україною" – сказав голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу, зустрічаючись з паном Януковичем у Брюсселі у вівторок 27 березня.

"Ми робимо все, що можемо, щоб угода про полегшення візового режиму та про реадмісію була укладена і набула чинності до кінця року", додав голова Єврокомісії.

М. Янукович – колишній стовп режиму, який існував перед Помаранчевою революцією, що повернувся до влади торік у результаті вільних виборів – привернув до себе інтерес у Брюсселі та Вашингтоні, водночас прагнучи стабільніших енергетичних відносин з Росією і просуваючи вперед проєвросоюзівські економічні реформи.

Чиновники ЄС та українські дипломати очікують, що Україна приєднається до СОТ навесні або влітку – перед Росією. Вхід до СОТ дозволив би ЄС та Україні підписати "глибоку" угоду про вільну торгівлю, яка реконструює економіку України за параметрами ЄС.

Питання віз є також ключовим у відносинах з ЄС на побутовому рівні – більшість українців живе на менше, ніж ?200 на місяць, і вони можуть тепер одержати візи ЄС тільки від однієї комерційної компанії в Києві за ціною, що майже удвічі перевищує раніше встановлену. На початку місяця бельгійський уряд відмовив у візах для 45 українських експертів, які мали відвідати Європарламент.

"Ми розуміємо дуже добре, що ці значні кроки між Україною і ЄС наблизять нас у майбутньому до нашої стратегічної мети – приєднання до ЄС" - сказав пан Янукович. Пізніше, зустрічаючись з чільним дипломатом ЄС Хав`єром Соланою, він стискав його лікоть як старий друг, ведучи бесіду про візи, і говорив про часті телефонні контакти.

Говорячи про зовнішню політику, пан Янукович також дав Брюсселю політичні обіцянки щодо розширення мандату команди ЄС, яка здійснює прикордонний моніторинг у Молдові, а це було головним болем для проросійських заколотників у Придністровській області Молдови з самого початку її роботи.

Проводячи розділову лінію з НАТО

Але сталевоокий українець, чия Партія Регіонів до певної міри представляє стару олігархічну Україну, російськомовну, антинатовську частину українського суспільства на Сході, показав межі своїх прозахідних настроїв, реагуючи на новину про те, що американський Конгрес схвалив майбутнє членство України в НАТО.

"На даний час Україна не готова до вступу. Рівень суспільної підтримки – приблизно 20 відсотків, і рішення відносно НАТО буде прийнято національним референдумом" - сказав він, додавши, що "ніякі дати" ніколи не згадувалися в Універсалі, який він підписав із пронатовським Президентом України Віктором Ющенком торік .

Коли політичні конкуренти пана Януковича приїжджають до Брюсселя, вони змальовують його як небезпеку для процесу просування країни до ЄС. "Давайте розглядати цей процес [повернення Януковича до влади] не як трагічний, а як випробування" - сказав пан Ющенко 8 березня. У минулому листопаді екс-прем’єр Юлія Тимошенко назвала його "полегшеним варіантом Кучми", натякаючи на Леоніда Кучму, схильного до репресій президента, який правив до Помаранчевої революції.

Але у Брюсселі й навіть у столицях деяких нових держав - членів ЄС, які з обережністю ставляться до Росії, пан Янукович заробив собі репутацію "прагматика" і тверезомислячого професіонала, який приймає поточний порядок денний зближення України з ЄС без будь-якої обіцянки розширення.

"Він, я гадаю, є іншим з тих часів, коли він був прем`єр-міністром в 2004" - сказав високопосадовий американський дипломат Девід Кремер EUobserver два тижні тому. "Це надзвичайно важливо для України мати близькі, яскраві відносини з Росією ..., ми наближаємося до нього з широко відкритими очима з метою допомоги Україні".

"Давайте припиняти говорити про Росію й Україну, так, начебто це досі ще старий Радянський Союз – ті дні тепер минули" - сказав дипломат.

Ендрю Реттман, EUOBSERVER З англійської переклав Микола Писарчук

Прим. перекладача. Здається, вельми лояльна налаштованість до В.Януковича з боку оглядача офіційного сайту Євросоюзу диктується двома обставинами. По-перше, члени ЄС як потребували, так і потребують (і дуже гостро) російських енергоносіїв. По-друге, Янукович не завдаватиме їм зайвого клопоту питаннями про терміни асоційованого та повного членства в ЄС.