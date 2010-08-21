Андрієвський: команда Черновецького перекладає з хворої голови на здорову

«Недовиконання бюджету Києва є результатом руйнівної діяльності команди Леоніда Черновецького», - заявив депутат Київради Дмитро Андрієвський, коментуючи журналістам стан виконання столичного бюджету за 7 місяців 2010 року.

За даними політика, за 7 місяців Київ недоотримав 2,3 млрд гривень прибутків та не зміг забезпечити 2,5 млрд гривень видатків.

«Найбільші недовиконання надходжень – податки з доходів фізичних осіб (780 млн) та надходження від продажу землі й нематеріальних активів (606 млн). Борги ж видаткової частини – житлово-комунальне господарство (407 млн), охорона здоров’я (122 млн), транспорт і дорожнє господарство (202 млн), будівництво (627 млн)», - зазначив депутат.

«Викликає обурення позиція представників команди Черновецького, які, сформувавши та проштовхнувши через сесію Київради нереальний та незбалансований бюджет столиці, зараз намагаються перекласти відповідальність за його невиконання з хворої голови на здорову. Кияни добре пам’ятають, що бюджет-2010 було прийнято разом з нікому не відомими протоколами бюджетної комісії, які збільшували столичні видатки на 2 млрд гривень, не забезпечуючи їх відповідними надходженнями. Саме ці два мільярди зараз утворюють бюджетну діру», - підкреслив політик.

За словами Дмитра Андрієвського, цинізм голови бюджетної комісії, що виступив зі звинуваченнями у невиконанні бюджету, не має меж: «Саме голова бюджетної комісії несе відповідальність за підготовку реального бюджету. Черновецький та його поплічник Ярошенко накинули на шию киян борговий зашморг і майже затягнули його. Пригадаймо бездумну приватизацію столичної нерухомості, коли квадратний метр приватизовувався за 500 гривень, пригадаймо дивні оцінки комунального майна, що віддавалося у заставу, коли кафе площею 210 метрів на території експоцентру України оцінювалось в 430 грн, а споруда ветеринарної лікарні на Кіквідзе площею 2000 метрів – в 1 тис 153 грн.».

«Майно громади Києва розграбовано владою Черновецького. І зараз ми наочно бачимо результати роботи його «молодої команди»», - наголосив Дмитро Андрієвський.