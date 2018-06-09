Янукович на Майдані (фоторепортаж)

Сьогодні на Майдані Незалежності в Києві відбулися урочистості з нагоди 19-ї річниці Незалежності України.

Президент Віктор Янукович виголосив звернення до українського народу з нагоди найголовнішого національного свята

Глава держави цього разу не обіцяв "покращення життя громадян уже сьогодні", зазначивши, що "...це не відбувається за одну ніч", але висловив упевненість: “Я переконаний - у нас вистачить сміливості посіяти зерно змін, і ми зможемо збирати врожай вже найближчими роками". Янукович наголосив, що "не дозволить Україні зійти зі шляху демократичних реформ".

Також Президент запевняв, що держава жодним чином не причетна до випадків обмеження свободи слова, та вкотре пообіцяв захищати засоби масової інформації від тиску.

Свято вдалося не для всіх. На Майдані були присутні 12 представників коаліції, які спробували розвернути банер з написом: «Майдан для всіх!». Зусиллями служб безпеки цього не сталося... Як повідомляє видання “Новый регион”, двоє із затриманих були доставлені у відділення міліції з метою складення протоколу про адміністративне порушення.

На прощання Віктор Янукович запевнив, що епоха популізму в нашій державі завершилася, а також, що Україна неухильно наближається до асоційованого членства в ЄС.

«Я переконаний, що Саміт Україна-ЄС, який відбудеться восени цього року, стане визначальним кроком уперед на цьому шляху», - підкреслив глава держави.

Виступ Президента тривав півгодини. Коли закінчилася офіційна частина святкування, доступ на Майдан відкрили для всіх охочих.

Фото - УНІАН