Хто є хто у Київраді?

Спроможні люди прийшли в нинішню Київраду. Нинішні політичні інвестори вже зарекомендували себе першокласними менеджерами бізнесу і навіть поверхневий погляд на списки і блоки дає можливість одержати уявлення про потенціал і про апетити нинішніх київських діячів. У Київраді представлені всі види бізнесу, іноді менеджери одних кампаній представлені в списках різних політсил (засновники підприємств розумно розкладали яйця в різні політичні корзини).

Чи не найголовнішим з них можна вважати мера Києва Леоніда Черновецького. Газета «Бізнес» називає наступні структури, до яких мав відношення мер і члени його сім`ї. «Титульним» бізнесом мера є банк «Правекс» (окрім цього з його ім`ям пов`язують банк «Прикарпаття»), структура «Правекс-холдинг» займається здачею внайм приватної і державної нерухомості невиробничого призначення, назви торгових підприємств «Правекс-вугілля», «Правекс-газ», «Схід-контракт» говорять самі за себе. З концерном «Правекс» і «Комерційні системи» пов`язують магазини елітних марок одягу на Хрещатику. Раніше, не мовилося і про те, що мер має відношення до філіалу номер один «Казино-клуб «Червоне і Чорне», філіалу номер один «Казино-клубу «Шамбала».

Терті бізнес-калачі представлені в Київраді і Блоком Юлії Тимошенко.

У її команді фігури і спроможні і колоритні. Світлана Зоріна, що описала свого часу в автобіографічній повісті віхи вітчизняного бізнесу, очолює найбільшу книготоргову кампанію, має безпосереднє відношення до мережі магазинів «Буква». Відомий бізнесмен Ігор Черкаський, відомий не тільки страховою компанією «Кредо-Класик», але і своєю причетністю до ТОВ «Спортклуб «Київ». (Можливо, того самого спортклубу, який на зорі його відкриття відвідувала сама ЮВТ). Автомобільний бізнес, а саме «АвтоЗАЗ» і ВАТ «ЗАЗ» представлений Олександром Сотниковим. У Юліному списку є і будівельники, зокрема Валерій Борисов («Укртунельбуд», «Київпідземшляхбуд»). “Важким” членом БЮТ вважають і Андрія Іванова, що має відношення до таких структур «Київхліб», «Київводоканал», «Київенерго».

У блоці Леоніда Черновецкого представлені співробітники його власного бізнесу, таксисти, юристи, представники туристичного і рекламного бізнесу.

Блок Литвина провів теж дуже колоритних київських бізнесменів. Це і засновник мережі супермаркетів «Фуршет» Ігор Баленко і засновник «Украфлори» і концерну «Стоїк» Віктор Пилипишин і власник «Петрівки» (і не тільки Ігор Відьдман). Будують з литвинівців троє. Мости будує Валерій Мошенський, група компаній «Планета», житло – Михайло Голіца, метро - глава «Метробуду» Володимир Петренко.

Київський список «Партії Регіонів» представляє безліч торгово-сервісних підприємств. Але найколоритнішим представником регіоналів можна вважати Василя Горбаля, представника «Укргазбанку» і Міжнародної фармацевтичної групи.

Загалом, солідні люди зібралися в Київраді. Залишається сподівається, що серед звичних мотивів діяльності будь-яких політичних інвесторів у цих з`явиться такий, як турбота про благо київської общини.

За матеріалами газети «Бізнес» Маша Міщенко.