Виконання бюджету: чи врятують уряд маніпуляції з цифрами?

Ми живемо в дивній державі, де податківцям, митникам та іншим державним інституціям спускаються плани з мобілізації грошей… Підприємствам слід чекати посилення податкового тиску… Казначейство оприлюднилощомісячну інформацію про виконання державного бюджету за доходами у січні – серпні 2010 року.

58,6 відсотка за 8 місяців

Загальна сума доходів Державного бюджету за ці місяці становила 148161,5 млн. грн., що на 27159,9 млн. грн., або на 22,4% більше, ніж за відповідний період 2009 року. За серпень зібрано 20912,5 млн. грн. річному плані 252718 млн.

Уряд спромігся мобілізувати відповідно до скоригованого в бік зменшення річного плану лише 58,6%. Це означає, що за чотири місяці, які залишилися до кінця року, необхідно зібрати 104556,5 млн. грн., або щомісячно 26139,1 млн., тоді як за кожен з попередніх восьми місяців у середньому мобілізували 18520,2 млн. грн.

Нагадаємо, що минулого місяця до держбюджету було перераховано аномально високу порівняно з попередніми місяцями суму надходжень – 23483,8 млн. грн. Ми припускали, що це схоже на якісь маніпуляції зі звітністю, а не на несподівано позитивну тенденцію. Зараз, у серпні, як бачимо, мобілізація коштів істотно скоротилася.

Загальний фонд: нестандартних доходів більше немає?

У січні – серпні 2010 року до загального фонду Державного бюджету надійшло 128678,6 млн. грн. За серпень мобілізували 19206,6 млн. Враховуючи, що річна мобілізація коштів до загального фонду має становити 210055,2 млн. грн., за чотири місяці уряд має зібрати 81376,6 млн. грн. Тобто кожного місяця – по 20344,2 млн. грн., при тому що в середньому за перші вісім місяців року збирали по 16084,8 млн.

У липні уряд зібрав був 19512,7 млн. грн., тобто більше, ніж у серпні, хоча саме в серпні підприємства сплачують податок на прибуток за другий квартал. Це ще раз засвідчує, що в липні мали місце якісь нестандартні надходження до загального фонду. Неважко припустити, що у вересні та жовтні надходження до цього фонду будуть нижчі, ніж у серпні.

Навіщо уряд міняє стандарти?

Як відомо, прозорість інформації є обов’язковою передумовою аналізу. Якщо якась фірма, подає дані, постійно змінюючи стандарти чи критерії, це може свідчити або про непрофесійність тих, хто готує її для оприлюднення, або про бажання щось приховати.

На жаль, Кабмін Азарова в намаганні маніпулювати інформацією цілком уподібнюється до попереднього уряду. Так, постійно змінюються обсяги та формат даних щодо виконання бюджету. Депутати від опозиції наприкінці минулої сесії хотіли внести до проекту Бюджетного кодексу вимогу про обов’язковість оприлюднювати стандартизований перелік інформації щодо виконання держбюджету, проте наштовхнулися на жорсткий спротив з боку нинішньої проурядової більшості в парламенті.

Так, в інформації про виконання доходної частини бюджету за вісім місяців Казначейство вже не дає даних щодо надходження з податку на додану вартість із увезених на територію України товарів, акцизного збору з вироблених в Україні товарів та ввізного мита. Натомість звітує про податкові та неподаткові надходження до загального фонду.

За даними Казначейства, податкові надходження до цього фонду за звітний період становили 105376,1 млн. грн., що на 22378,6 млн., або на 27% більше від надходжень за січень – серпень 2009 року.

Неподаткові надходження до загального фонду бюджету становили 19162,9 млн. грн., що на 8286,6 млн., або на 76,2% більше за відповідний показник 2009 року.

Порівнювати ці дані з попередніми немає можливості, тому їх важно аналізувати. Єдине, що можна відзначити: зібрані за вісім місяців податкові надходження становлять 59,9% від річного показника, а неподаткові – 71,1%.

Цікаво, до якого рівня неповаги до громадськості дійде уряд, постійно перекручуючи інформацію щодо своїх досягнень на ниві виконання держбюджету?

Спеціальний фонд: з Богом, Парасю!

До спецфонду за вісім місяців надійшло 19482,9 млн. грн. (без урахування власних надходжень бюджетних установ та бюджетного відшкодування ПДВ ОВДП), за серпень – 1705,9 млн. Якщо додати до цієї суми усереднені за вісім місяців значення мобілізації коштів за рахунок власних надходжень бюджетних установ, то можна припустити, що до спецфонду Кабмін мобілізував приблизно 28476,7 млн. грн.

Враховуючи, що протягом року уряд мав би мобілізувати до цього фонду 42662,7 млн. грн., за наступні чотири місяці необхідно зібрати 14186 млн. Наскільки це реально, припустити нескладно. Можемо лише процитувати улюблений вислів першого президента України: з Богом, Парасю!

Маніпуляції не допоможуть?

Отже, навіть після законодавчих змін, спрямованих на зменшення доходної та витратної частини бюджету, він залишається нереалістичним. Щодо загального фонду, якщо уряд не вдасться до якихось маніпуляцій, недовиконання сягатиме від 20 до 25 мільярдів гривень. До спецфонду не надійде близько 3 – 4 мільярдів.

Враховуючи, що ми живемо в дивній державі, де податківцям, митникам та іншим державним інституціям, на які покладено обов’язки з адміністрування податків, спускаються плани з мобілізації коштів, суб’єктам підприємницької діяльності слід очікувати подальшого посилення податкового тиску. Уряд, судячи з усього, і далі намагатиметься вибивати гроші на латання дірок нереалістичного бюджету, продовжуючи розповідати громадянам про блискучі досягнення.

Борис Кушнірук