Бюджет за сім місяців: маніпуляції чи успіхи?

У липні у звітах відзначено значний підйом бюджетних надходжень з ПДВ на імпорт. Невже Україну захлеснула хвиля імпортних товарів... Чи митники поліпшили свою роботу?..

Казначейство рапортує про успіхи? Казначейство оприлюднило довідкупро виконання державного бюджету за доходами у січні-липні 2010 року.

За січень – липень 2010 року до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 127249,0 млн. грн. (з урахуванням відшкодування ПДВ та без урахування власних надходжень бюджетних установ), що на 23483,8 млн., або на 22,6% більше, ніж за відповідний період 2009 року.

До загального фонду бюджету надійшло 109472,0 млн. грн. (з урахуванням відшкодування ПДВ), що на 26216,8 млн., або на 31,5% більше за відповідний показник 2009 року. Надходження податку на додану вартість із ввезених на територію України товарів становили 39780,2 млн., або на 15% більше. Надходження акцизного збору з вироблених в Україні товарів – 10747,5 млн. грн. (на 62,8% більше). Надходження ввізного мита становили 3648,9 млн. грн. (на 28,4% більше).

До спеціального фонду бюджету надійшло 17 777 млн. грн. (без урахування власних надходжень бюджетних установ).

У січні – липні 2010 року органами Державного казначейства України відшкодовано з бюджету 9690,5 млн. грн. ПДВ.

Маніпулюємо, панове?

Передусім в оприлюдненій інформації привертає увагу те, що в липні відбулось аномально високе зростання мобілізованих до бюджету коштів. Так, враховуючи, що за січень – червень 2010 року до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 104549,4 млн. грн., можна зробити висновок, що за липень мобілізовано 22 699,6 млн. Відносно червня маємо зростання на 5922,1 млн. грн., або на 35%. До липня 2009 року зростання сягнуло 9445,7 млн., або на 71%, що здається неймовірним, і скоріше за все, схоже на якесь маніпулювання, а не на таке радикальне поліпшення ситуації в українській економіці. При цьому маємо пам’ятати, що протягом квітні–червня в Україні відбувалось не зростання, а падіння промислового виробництва. І не чутно було гучних заяв про те, що уряду вдалося зламати цю негативну тенденцію протягом липня.

У січні – червні до загального фонду держбюджету надійшло 89959,3 млн. грн., тобто за липень – 19512,7 млн. Відносно червня маємо зростання на 4339,5 млн., або на 28,6%.

Якщо проаналізувати таке стрімке зростання надходжень до загального фонду, то побачимо, що певною мірою воно пояснюється значним нарощенням надходжень з податку на додану вартість з імпорту. Так у січні–червні 2010 року до держбюджету було залучено 332170 млн. грн., тобто за липень – 6563,2 млн. Відносно червня зростання становить 1115,9 млн. грн., або 20,5%. Це досить значний підйом, бо має означати істотне зростання імпорту товарів та послуг в Україну. Проте протягом липня ми не бачили повідомлень про те, що Україну захлеснула хвиля імпорту. Можемо припустити, що так покращили свою роботу митники. Певною мірою це видно, коли аналізуємо надходження ввізного мита. Так, протягом останніх кількох місяців ми бачимо доволі значне зростання мобілізації коштів з цього джерела. Так, якщо за перші п’ять місяців у середньому збирали 464,28 млн. грн., то вже в червні – 594,2 млн., а за липень – 733,3 млн. грн.

Та повернімось до надходжень від ПДВ із ввезених в Україну товарів.

8 липня Верховна Рада внесла зміни до закону про держбюджет на 2010 рік. Так, план мобілізації коштів з податку на додану вартість з імпорту було зменшено на 8432,4 млн. грн. і має становити за рік 78702,4 млн.

Тобто з цього джерела за сім місяців до бюджету було мобілізовано 50,5% від річного показника. При цьому середньомісячні показники становили 5682,9 млн. грн. У наступні п’ять місяців потрібно щомісячно отримувати 7784,4 млн. грн., або на 37% більше, ніж у попередні сім місяців, і на 18,6% – ніж у липні. Не впевнений, що для митників таке завдання під силу.

(До речі, тут маю дещо уточнити в написаному мною раніше. У статті, присвяченій виконанню доходної частини бюджету за перше півріччя, я писав, що народні обранці, ухваливши зміни до бюджету, не здійснили відповідного корегування в додатку №1 до. Насправді апарат Верховної Ради, залишивши на своєму сайті стару версію додатку, додав на початку цього закону окремий файл, у якому такі зміни все ж таки відображені).

У січні – червні 2010 року надходження від акцизного збору з вироблених в Україні товарів становили 8822,8 млн. грн., тобто за липень – 1924,7 млн. Це означає, що відносно червня 2010 року мало місце падіння на 61 млн. грн.

У свою чергу, це означає падіння виробництва та споживання підакцизних товарів. Протягом наступних п’яти місяців до бюджету має бути мобілізовано 14594,5 млн. грн., тобто щомісячно – 2918,9 млн., або на 51,7% більше, ніж це було в липні. Навіть, ураховуючи суттєве зростання акцизних ставок, таке збільшення надходжень виглядає доволі проблематичним.

У січні–червні 2010 року до спеціального фонду надійшло 14590,1 млн. грн., тобто за липень – 3186,9 млн. Щодо червня 2010 року бачимо зростання на 1582,6 млн., або на 98,6%, до липня 2009-го – збільшення на 1253,5 млн. грн., або на 64,8%. Такий скачок надходжень у липні має якось пояснюватися. Адже саме через нього у звітах казначейства значиться такий гарний результат бюджетних надходжень у липні. Очевидно, що ми маємо справу або з маніпулюванням бюджетними коштами, або справді відбулось якесь разове диво в надходженнях до спецфонду. Очікувати на такі самі успіхи в наступні місяці навряд чи варто...

У січні – червні органами Державного казначейства відшкодовано з бюджету 7818 млн. грн. ПДВ, тобто за липень – 1872,5 млн. Це доволі значне зростання відшкодування ПДВ порівняно з попередніми місяцями. Навпаки, знаємо, що уряд продовжує практику затримок з повернення ПДВ, тим самим вимиваючи обігові кошти підприємств і погіршуючи умови їхньої діяльності.

Знову за старе?

Отже, з урахуванням власних надходжень бюджетних установ за сім місяців зібрано близько 135143,6 млн. грн., що становить трохи менш як 53,5% річного показника секвестрованого бюджету. Отже, за п’ять місяців, що залишилися до завершення року, до бюджету потрібно мобілізувати 117574,4 млн. грн., або щомісячно – по 23514,9 млн. Враховуючи, що у звітності за липень ми зіштовхуємося з досить дивним зростанням надходжень, яке не відповідає реальній ситуації в економіці, дозволю собі висловити серйозні сумніви в реалістичності цих планів. До того ж уряд у будь-якому разі зіштовхнеться з потребою суттєвого збільшення відшкодувань ПДВ, а це, у свою чергу, зумовить зменшення показників мобілізації коштів.

Хоча, як ми бачили це раніше, уряд може розпочати з підприємствами ігрища навколо сплати податків. Так, очевидно, варто очікувати, що передусім відшкодовуватимуть ПДВ тим підприємствам, котрі погодяться сплатити податок з прибутку наперед. Тим самим вони допомагатимуть уряду формувати видимість, що в нього все в шоколаді.

От тільки чи не виявиться, що цей шоколад надто гіркий для підприємців та всієї економіки країни?

Борис Кушнірук