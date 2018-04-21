Регіонали, соціалісти і “червоні” зайняли свій улюблений парк у Києві (фоторепортаж)

Регіонали, соціалісти і “червоні” зайняли свій улюблений парк у Києві (фоторепортаж)

18:08, 02 квітня 2007
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Там, де наприкінці 2004 року була донецька стоянка, що підтримувала кандидата Януковича, розбили наметове містечко. Але тепер тут чистіше, більше порядку і трохи привітніші люди...

Люди з символікою Партії регіонів, комуністів і соціалістів розбили табір у центрі Києва. Там, де наприкінці 2004 року була донецька стоянка, що підтримувала кандидата Януковича. Але тепер тут чистіше, більше порядку і трохи привітніші люди.

Більшість тих, що “паркувалися” біля столичного стадіону, з боку виглядали як фани київського Динамо

Польова кухня з “вікнами” на Кабінет міністрів. В таборовому побуті як і завжди все просто: кружка-казан-миска-банка чаю і цукру. І похідна плитка, від якої тхне пропаном

Але найкращий вигляд на будівлю Кабміна відкривається з комуністичної частини табору

Молоді приємніше провести весняні дні на свіжому повітрі в столичному парку, ніж за навчальною лавою. Тим більше, що й пари прогулювати не треба

Дехто з мешканців табору весело провів минулі вихідні. Тепер важко...

Цікаво, наскільки вірить “блакитна” молодь заявленим лозунгам?
“Народ єдиний”... але суспільство розділено. Навіть в одному політичному таборі

Дмитро Стаховський

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