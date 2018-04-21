Регіонали, соціалісти і “червоні” зайняли свій улюблений парк у Києві (фоторепортаж)

Люди з символікою Партії регіонів, комуністів і соціалістів розбили табір у центрі Києва. Там, де наприкінці 2004 року була донецька стоянка, що підтримувала кандидата Януковича. Але тепер тут чистіше, більше порядку і трохи привітніші люди.

Дмитро Стаховський