Регіонали, соціалісти і “червоні” зайняли свій улюблений парк у Києві (фоторепортаж)
18:08, 02 квітня 2007
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Там, де наприкінці 2004 року була донецька стоянка, що підтримувала кандидата Януковича, розбили наметове містечко. Але тепер тут чистіше, більше порядку і трохи привітніші люди...
Люди з символікою Партії регіонів, комуністів і соціалістів розбили табір у центрі Києва. Там, де наприкінці 2004 року була донецька стоянка, що підтримувала кандидата Януковича. Але тепер тут чистіше, більше порядку і трохи привітніші люди.
Більшість тих, що “паркувалися” біля столичного стадіону, з боку виглядали як фани київського Динамо
Польова кухня з “вікнами” на Кабінет міністрів. В таборовому побуті як і завжди все просто: кружка-казан-миска-банка чаю і цукру. І похідна плитка, від якої тхне пропаном
Але найкращий вигляд на будівлю Кабміна відкривається з комуністичної частини табору
Молоді приємніше провести весняні дні на свіжому повітрі в столичному парку, ніж за навчальною лавою. Тим більше, що й пари прогулювати не треба
Дехто з мешканців табору весело провів минулі вихідні. Тепер важко...