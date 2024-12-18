Будь-яка мирна угода, ймовірно, буде крихкою.

Поки обраний президент США Дональд Трамп готується до інавгурації, яка запланована на 20 січня, Київ і Москва намагаються здобути найкращі позиції напередодні ймовірних переговорів. Видання Business Insider спрогнозувало чотири варіанти подальшого розвитку подій у війні Росії проти України після повернення Трампа до Білого дому.

Угода про припинення вогню та "заморожені лінії"

Можливість тимчасового припинення бойових дій знову вийшла на порядок денний після переобрання Трампа. За словами наукового співробітника програми Росії та Євразії Chatham House Джона Лофа, Україна, схоже, відходить від своєї "максимальної позиції" повернення всіх окупованих територій, при цьому Київ хоче "надійних гарантій безпеки від Заходу".

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"Багато аналітиків кажуть, що будь-яка мирна угода, ймовірно, буде крихкою. Росія силою захопила Крим у 2014 році, перш ніж розпочати повномасштабне вторгнення у 2022 році. Путін, крім того, неодноразово називав незалежність України вигаданою, і багато спостерігачів хвилюються, що кількарічна пауза дозволить Росії навчити більше військ і накопичити більше зброї перед новим нападом", - йдеться у матеріалі.

Марк Канчіан, старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень, вважає, що будь-яка мирна угода, укладена за посередництва Трампа, ймовірно, передбачатиме певну форму територіальної поступки:

"Важко уявити, що це буде стабільно. Легко уявити ще одну війну через пару років".

Довготривала війна

Інший сценарій полягає в тому, що Росія відмовляється йти на компроміс і бойові дії тривають. Так, військові експерти з Інституту вивчення війни неодноразово стверджували, що російські лідери вважають, що вони перемагають на полі бою, і наразі навряд чи готові до серйозних переговорів.

При цьому тривала війна, ймовірно, виснажить військові ресурси Росії. Москва втрачає броньовану техніку такими темпами, які можуть бути неприйнятними, і їй може знадобитися ще один раунд мобілізації, щоб продовжити компенсувати втрати військ.

Перемога Росії

Путін хотів швидкої військової перемоги, коли його війська почали повномасштабне вторгнення. Майже через три роки ця мета була зведена нанівець, але Москва все ще може претендувати на перемогу - що, ймовірно, означало б окупацію більшої частини України та повалення влади Зеленського.

На думку Канчіана, за найгіршим сценарієм для Києва лінії фронту його збройних сил впадуть через брак ресурсів або зміну міжнародної підтримки. У такому випадку Україна, ймовірно, буде змушена поступитися великими шматками території, а "все, що на схід від Дніпра" потенційно потрапить під контроль Росії через або анексію, або ефективний нагляд.

Перемога українців і відступ росіян

Українці мали надію виграти війну після деяких помітних перших успіхів, таких як звільнення Харкова у 2022 році, вважає українська журналістка Світлана Моренець. На її думку, хоча контроль Путіна над владою здається сильним, війна оголила деякі з найбільших тріщин з моменту його приходу до влади, такі як збройне повстання найманців Вагнера та протести проти мобілізації:

"Але враховуючи мету Трампа досягти швидкого припинення бойових дій, триваючі успіхи Росії на сході та стан Києва, який зіткнувся зі скороченням ресурсів і падінням морального духу, явна українська перемога поки що здається неможливою".

Війна в Україні: що буде далі

Москва і Київ вже не вирішують, яким буде мир в Україні, адже це - світова війна. Про це пише Politico. Видання вважає, що не тільки Україна, але й Росія стали надто залежними від партнерів, аби самостійно вирішувати, як закінчиться війна.

Раніше президент України Володимир Зеленський зробив нову заяву про переговори з Путіним. За його словами, зараз Україна перебуває не в позиції слабкості, але й не в позиції сили для переговорів.

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