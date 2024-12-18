На думку Зеленського, зараз Україна перебуває не в позиції слабкості, але й не в позиції сили для переговорів.

Наразі в України немає сил, щоб відвоювати у Росії території. Українці можуть розраховувати тільки на дипломатичний тиск з боку міжнародної спільноти, який змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французькій газеті Le Parisien.

Водночас він висловив здивування слабкою позицією Заходу:

"Чому з початку війни нас масово не оснастили зброєю? Моя промова може здатися зухвалою. Але у мене таке враження, що всі бояться путінської Росії. Він користується безкарністю. Нам потрібні сильні Америка і Європа, щоб чинити тиск на Путіна і зупинити цю війну".

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На думку Зеленського, зараз Україна перебуває не в позиції слабкості, але й не в позиції сили для переговорів.

"Ми в НАТО? Ми не знаємо. Чи будемо ми частиною Євросоюзу? Так, у майбутньому, але коли? Сісти за стіл із Путіним у таких умовах дало б йому право вирішувати все в нашій частині світу. Спочатку ми повинні розробити модель, план дій або мирний план, як би ви його не називали. Потім ми зможемо передати його Путіну або, ширше, росіянам", - заявив він.

Президент акцентував, що жоден лідер у світі не має права вести переговори з Путіним без України:

"Ми ніколи нікому не делегували цей мандат. Ми - жертви. Було б несправедливо, якби всі почали говорити, як має жити країна. Французи у Франції, італійці в Італії чи американці в США знають, чого вони хочуть для себе. Українці теж".

Переговори з Росією - актуальне

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що наразі немає можливостей для проведення переговорів між Україною та Росією:

"Говорити про це медійно можна скільки завгодно. Але позиції сторін абсолютно непорівнянні.... Треба все ж таки об'єктивно дивитися на реалії. А реалії сьогодні такі: Російська Федерація може сісти за стіл переговорів тільки через інструменти примусу".

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