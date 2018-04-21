Коаліція захопила Майдан (фоторепортаж)
По обидва боки вулиці Хрещатик, рух яким не перекрито, замайоріли прапори Партії регіонів, КПУ та СПУ. Народні депутати встигли заявити, що прихильники коаліції прийшли всерйоз і надовго...
Сьогодні вранці на Майдані Незалежності представники коаліційних сил почали збирати своїх прихильників на підтримку чинного уряду і парламенту.
По обидва боки вулиці Хрещатик, рух яким не перекрито, замайоріли прапори Партії регіонів, КПУ та СПУ.
У кількох десятках метрів від монументу Незалежності встановили невеличку сцену. Поряд стоїть вантажний автомобіль з екраном, на якому демонструються виступи співаків зі цієї сцени. В основному репертуар виконавців - пісні у стилі «шансон» російською мовою.
На місці, де у 2004 році стояла «помаранчева сцена», розташували більше десяти невеликих наметів, а також один намет армійського типу.
|Коаліція вирішила йти за сценарієм Майдану-2004
|Прихильники коаліції налаштовані рішуче
|Війна війною, а обід за розкладом
|Якби не оті бандити, жили б ми по правді...
|”Гордо реет над Майданом...”
|”По сто грамм за адмирала, по сто грамм за генерала”
Народні депутати від парламентської більшості заявили, що прихильники коаліції залишатимуться на Майдані Незалежності в Києві до винесення Конституційним Судом рішення щодо Указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА про розпуск Верховної Ради
Фото УНІАН