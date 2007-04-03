Депутати від коаліції на Майдані знімають напругу

Прихильники коаліції, присутні сьогодні на Майдані Незалежності в Києві, залишатимуться там до винесення Конституційним Судом рішення щодо Указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА про розпуск Верховної Ради.

Про це сьогодні на Майдані Незалежності заявили народні депутати Юрій МІРОШНІЧЕНКО (фракція Партії регіонів) і Сергій КУЗЬМЕНКО (фракція Соціалістичної партії України), коментуючи на прохання кореспондента УНІАН подальші плани мітингуючих.

За словами С.КУЗЬМЕНКА, “люди приїхали сюди не на разову акцію, вони приїхали захистити Верховну Раду від свавілля, допомогти Раді та уряду забезпечити конституційний порядок в країні. Ми продемонструємо Президентові, що його точка зору не єдино правильна, а скоріше - взагалі неправильна”.

Він також зазначив, що компроміс з Президентом можливий, але виключив варіант дострокових виборів. Народний депутат висловив переконання, що акції прихильників парламентської коаліції не продовжаться більше двох тижнів. “Конституційний Суд винесе свою ухвалу протягом двох тижнів”, - зазначив С.КУЗЬМЕНКО.

У свою чергу, Ю.МІРОШНІЧЕНКО заявив, що “прихильники Партії регіонів стоятимуть на Майдані Незалежності доти, поки не буде врегульована криза. Це позиція громадян – запитаєте в них”.

Разом з тим, народні депутати не уточнили план заходів, запланованих прихильниками коаліції на Майдані Незалежності.

“Я не маю відношення до штабу, який займається роботою на Майдані, і не можу коментувати тактичні плани на сьогодні», - сказав С.КУЗЬМЕНКО.

Депутат від фракції Партії регіонів Ю.МІРОШНІЧЕНКО зазначив, що “перший і основний захід на сьогодні – це спробувати налагодити діалог з Президентом. На 14.00 запланована зустріч прем`єр-міністра з Президентом. Зараз я знаходжуся на Майдані для того, щоб не нагніталися емоції і не нарощувався потенціал агресії”.

При цьому він додав, що природною реакцією на Указ Президента про розпуск Верховної Ради може стати нарощування протистояння між прихильниками коаліції та опозиції. “Розпочинається пошук аргументів - хто більше винен, і це відбувається стихійно. Щойно я спілкувався з людьми, і мені говорили, що Президент обраний нелегітимно, що Майдан проводився в 2004 році під впливом психотропних засобів. Тобто, відбувається стихійне накопичення суперечностей”, - підкреслив Ю.МІРОШНІЧЕНКО.

За його словами, “місія депутатів усіх рівнів, які знаходяться на Майдані, - зняти цю напругу, роз’яснити людям нашу позицію. Ми повинні сприяти тому, щоб люди перебували в доброзичливому стані”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці на Майдані Незалежності представники коаліційних сил почали збирати своїх прихильників на підтримку чинного уряду і парламенту. Вони не виключають встановлення тут сцени і цілодобово діючого наметового містечка.

У той же час увечері 2 квітня лідер Громадянського руху “Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО закликав усіх громадян України 3 квітня вийти на Майдан Незалежності, де, за його словами, опозиційні сили встановлять сцену.

Як повідомив сьогодні, 3 квітня, УНІАН начальник Головного управління з питань внутрішньої політики Київської міської державної адміністрації Віктор ГОНЧАРУК, в управління надійшла відповідна заявка від міської організації політичної партії «Вперед, Україно!», котра є політичним партнером Громадянського руху “Народна самооборона”.

У заявці повідомляється про проведення 4 квітня заходів на Майдані Незалежності з використанням сценічних конструкцій і звукової апаратури на підтримку Указу Президента України про дострокове припинення повноважень парламенту.

Також свої заходи представники партії «Вперед, Україно!» проведуть цього дня на Контрактовій і Софійській площах і в парку ім. Шевченко.