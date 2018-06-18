Гриценко: Міністр оборони дуже хоче торгувати землею

Екс-міністр оборони, голова парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони Анатолій Гриценко несподівано опинився в центрі скандалу. 8 вересня він не допустив на засідання комітету заступника міністра оборони Олександра Черпіцького, мотивувавши це тим, що СБУ не надало заступникові міністра допуску до державної таємниці. Тоді ж комітет відхилив проект закону, яким пропонується надати керівникам силових відомств право торгувати надлишковими землями. Примітно, що один із авторів законопроекту – депутат Олег Черпіцький, брат заступника міністра. Потім у пресі з’явилася серія публікацій, у якій керівництво Міноборони і Генштабу переконує депутатів і громадськість, що армія має отримати право продавати своє майно. А вчора четверо депутатів, членів БЮТ, які «тушками» перейшли до коаліції, і серед них Олег Черпіцький, написали спікерові Володимиру Литвину листа з проханням звільнити Гриценка з посади голови комітету, який, між іншим, здійснює парламентський контроль за діяльністю військового відомства.

Анатолій Гриценко відповів на наші запитаня.

СБУ МАЄ ПІДСТАВИ НЕ ДАВАТИ ЗАСТУПНИКУ МІНІСТРА ОБОРОНИ ДОПУСК ДО ДЕРЖТАЄМНИЦІ

Анатолію Степановичу, що відбувається в парламентському комітеті з нацбезпеки і оборони? Тиждень тому ви не пустили на його засідання заступника міністра оборони Олександра Черпіцького, оскільки він не має допуску до держтаємниці. А вчора вже четверо депутатів заявили , що ви систематично порушуєте Регламент, вони також написали листа до спікера з проханням відкликати вас з посади голови комітету. Яка причина цього звернення?

Причина на поверхні. Я з цього приводу висловився на своєму сайті під заголовком “Братва хоче, щоб силовики торгували землею?” Оце головне, усе решта прикриття. Олег Черпіцький, брат заступника міністра оборони, член БЮТ, який «тушкою» ввійшов до коаліції, зареєстрував разом з Ігорем Калєтніком законопроект №6644, яким пропонується внести зміни до законодавства про землі оборони. Мета заявлена класна – збільшити фінансування Збройних Сил. Але механізм пропонується явно корупційний – надати керівникам силових відомств, у підпорядкуванні яких є військові формування, право торгувати землями оборони. Я виступаю категорично проти цього. І як показало голосування, наш комітет, категорично й одноголосно, виступає проти впровадження корупційних схем.

Для мене це принципова позиція, я роками послідовно її відстоював. Коли працював у Центрі Разумкова, публічно виступав проти надання Збройним Силам права займатися комерційною діяльністю. Ми бачили, чим це закінчилося в Китаї – масштабними зловживаннями й корупцією серед вищих чинів Міноборони та генералітету, а потім – масовими повішеннями за корупцію. Я переконаний, що Збройні Сили та інші силові структури треба фінансувати виключно із загального фонду держбюджету, без усяких спеціальних фондів. І жодної залежності від того, що хтось, десь, колись, щось продасть чи не продасть. Жодного року спеціальний фонд не наповнювався, як планувалося! То, може, уже досить дурити військових?

На посаді міністра оборони я ініціював рішення Кабміну, якими позбавив усі структури Міноборони права торгувати будь-яким майном, рухомістю чи нерухомістю. До мене чимало структур і державних підприємств Міноборони таке право мали й торгували. Їм його надали різні уряди в період до 2005 року. Коли залишив Міноборони у 2007-му, жодна його структура не мала права торгувати. Нічим! На жаль, після того при уряді Юлії Тимошенко військовий концерн «Техвоєнсервіс» знову отримав право торгувати майном. Це – неправильно, крок назад, до зловживань і корупції.

Ні міністр оборони, ні голова СБУ, ні керівник Прикордонної служби, ні голова Служби зовнішньої розвідки чи Управління державної охорони, ні керівник МВС не повинні торгувати землями. Вони повинні займатися підготовкою сил і засобів до виконання завдань за призначенням. Крапка. А Кабмін, через Фонд держмайна, Мінекономіки, Мінфін, податківців і митників – має забезпечити військових ресурсами.

А щодо ініціативних братків? Олександр Черпіцький уже більш як п’ять місяців обіймає посаду заступника міністра оборони – директора Державного департаменту надлишкового майна та земель. Причому обіймає він її незаконно. Бо за цей час так і не отримав (і не отримає!) допуску до державної таємниці. Двічі Служба безпеки України письмово відмовляла Черпіцькому в доступі до таємниці. Мені відомо, що міністр оборони Михайло Єжель з цього приводу особисто зустрічався з Валерієм Хорошковським, але відповідь СБУ залишилася незмінною – відмовити!

А чому Черпіцький не отримав допуск?

Кожен, хто хоче ближче познайомитися з Черпіцькими, може ввійти в Інтернет, відкрити Google, набрати два слова - «чепчики» та «Житомир». І дізнається багато цікавого з практики правоохоронних органів – про порушення закону, рекет, розбої, бордель у Словаччині, оперативно-розшукові заходи, переховування за кордоном, затримання, судимості… Думаю, СБУ має достатньо власних джерел і причин, щоб не допускати Черпіцького до державних секретів. Якщо захочуть – розкажуть…

У ДЕПУТАТІВ, ЯКІ ХОТІЛИ ДЕРИБАНИТИ ДЕРЖМАЙНО, СТАЛАСЯ ІСТЕРИКА Чому одразу чотири депутати, включно з Олегом Черпіцьким, вимагають вашого звільнення?

Я вам скажу чому: 8 вересня комітет доручив мені звернутися письмово до прем’єра Миколи Азарова – висловити стурбованість тим, що на керівній посаді в Міноборони перебуває людина, яка не має права допуску до державної таємниці, та рекомендувати Кабміну невідкладно розглянути та вирішити питання щодо звільнення Черпіцького. Цього листа Азаров спрямував профільному віце-прем’єру Володимиру Сівковичу, а той письмово звернувся до міністра юстиції Олександра Лавриновича, керівника Головдержслужби Тимофія Мотренка та міністра оборони Михайла Єжеля. Вони мають перевірити, чи дозволяє закон Черпіцькому перебувати без допуску на такій посаді, а якщо ні – то внести подання на звільнення. Побачимо, що з того вийде. До речі, аналогічного листа я надіслав від комітету й президентові, можливо, він швидше прийме кадрове рішення.

А лист чотирьох нардепів – це просто істерика. Хоч би закон спочатку прочитали… Підставою для звільнення голови комітету може бути його власна заява або якщо більшість комітету визнає наявність системних порушень головою комітету. Підстав для цього немає. Володимир Литвин неодноразово відзначав професійну й ритмічну, як годинник, роботу нашого комітету. Мабуть, і ви бачили: коли я представляю законопроекти від імені комітету в сесійній залі, то, буває, за десять хвилин приймаються два-три закони, практично без обговорення, одразу за основу і в цілому. Це свідчення професійності членів нашого комітету й довіри з боку колег. Ті ж четверо людей, які підписали вимогу про моє звільнення, не мають ніякого стосунку до нашого комітету й жодного разу не були на його засіданнях.

ТЕ, ЩО РОБИТЬСЯ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ, МОЖНА КВАЛІФІКУВАТИ ЯК ЗРАДУ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ

У попередньому інтерв’ю ми запитували вас, чи буде кому та чим відстрілюватися в цій країні, якщо сюди, не дай Боже, зайде ворог... Зараз навіть важко запитувати про стан Збройних Сил…

В армії сьогодні «закритична» ситуація. Збройні Сили переходять межу руйнації. Україна може втратити армію, залишиться руїна… І коли при цьому бачиш, що для керівників Міноборони головне – не бойова підготовка, не особовий склад, не техніка та озброєння, а фінансові та матеріальні потоки, державні підприємства і майно, тендери і землі, то питання вже треба ставити руба – про зраду національних інтересів України.

РІШЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА ДЛЯ МІНІСТРА ОБОРОНИ НЕ УКАЗ

– Найгірше, що масово звільняються офіцери, і єдине, що їх утримує, це – завершення терміну контракту. Ще когось стримує ілюзорна надія отримати житло. Бойова підготовка згорнута, моральний дух убитий. Кажуть, немає ресурсів. Але в держави є ресурси. Це – питання пріоритетів. Знаходили ж ресурси у 2005-му, 2006-му роках.

Зараз прийшла монолітна команда, взяла під контроль усю країну. І вона не може знайти ресурси? Хай менше дбає про Фірташа, про «РосУкрЕнерго», про пул обраних банків. Думати треба про державні інститути, які гарантують безпеку країни. Другий фактор, що підриває дух армії, – не виконуються рішення президента.

Так їх і раніше не виконували…

Це правда, раніше був конфлікт президента з прем’єром, до того «звикли». Але зараз же одна команда, а укази Януковича не виконуються! При тому що його укази як голови РНБО обов’язкові до виконання усіма виконавчими структурами.

Приклади? Будь ласка. У червні Янукович видає указ, яким вимагає, щоб з 1 липня контрактників харчували безкоштовно. Пройшло три місяці – не виконано. Янукович ставить завдання уряду: надати 2000 квартир військовим – їх немає і не буде. Навпаки, уряд скорочує фінансування програми «житло військовим» з 46 млн. гривень – до нуля гривень, за загальним фондом. Янукович вимагає виплати військовим компенсації за піднайом житла – не виконано, вимагає підвищення офіцерам посадових окладів з 1 жовтня – кінь не валявся… Військові бачили в Януковичі людину, яка якщо колись щось скаже, то воно буде виконане. А тут сказав, навіть указ видав, а нічого не змінюється...

У липні на засіданні РНБО була жорстка розмова про стан армії. Янукович хотів звільнити міністра оборони, але прем’єр умовив дати Єжелю ще місяць. Через місяць на РНБО Єжель мав доповісти план першочергових заходів з виправлення ситуації. Минув місяць, другий, пішов третій, а РНБО не збирається. Зараз нібито планують на 27-28 вересня. Але там нема чого розглядати. Те, що підготував Єжель, – це дитячий лепет, пусті папірці. З таким міністром не лише час втрачаємо – армію втратимо…

МІНІСТР ОБОРОНИ ДУЖЕ ХОЧЕ ТОРГУВАТИ ЗЕМЛЕЮ Нам стало відомо, що міністр оборони звертався до президента з доповіддю про те, що його заступник не має доступу до держтаємниці...

Не звертатися треба – а вносити подання на звільнення Черпіцького, як того вимагає закон. Інакше кримінальну справу мають порушити проти Єжеля.

Ситуація зайшла надто далеко. Хто дав право Єжелю дозволяти, щоб Черпіцький був присутнім на колегіях Міноборони, на нарадах за участю вищого військового керівництва? Ця людина не допущена до державних секретів! Почитайте біографію Черпіцького. Він пише, що служив у Житомирському окрузі. Такого округу не існувало в природі! Так де й кому він служив?

А хіба не за вашого керівництва був створений Державний департамент надлишкового майна та земель?

Так, він був створений при мені, урядом Юрія Єханурова у 2006 році, і це було правильне рішення. Ми витратили рік напруженої роботи, аби вивести надлишкове майно з-під контролю військових – це мільйони одиниць, десятки тисяч найменувань! Генштабу залишили лише техніку та озброєння, що входять до бойового складу, плюс резерви. Решту рішенням Кабміну поставили на облік у державний департамент – саме державний, тобто підконтрольний не міністру оборони, а Кабміну. Керівників департаменту призначає Кабмін. Положення про департамент затверджує теж Кабмін. Сам департамент не має права торгувати майном – він веде облік, готує переліки надлишкового майна для затвердження Кабміном, передає документи для реалізації майна тим структурам, за межами Міноборони, які уповноважені на це Кабміном. До таких належать державні компанії «Укрспецекспорт», «Укрінмаш», «Укроборонсервіс», «Прогрес», «Національна мережа аукціонних центрів» та інші – наголошую, поза межами Міноборони. Ці компанії на аукціонах мають продати військове майно і спрямувати кошти у військове відомство, на спеціальний фонд.

Але Черпіцьких і Єжеля це не влаштовує – вони забажали самі продавати землі оборони. Звідти той законопроект (№6644) і звідти скандал. Не вийде! Міноборони буде займатися армією. А якщо Єжель з Черпіцьким цього ще не зрозуміли і більше цікавляться комерцією, то заяву про звільнення – на стіл, і тоді торгуй, але не в армії.

ІМПУЛЬСИ ЩОДО ПРОЗОРОСТІ Й ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАЮТЬ ІТИ З БАНКОВОЇ

Вам не здається, що незалежно від того, хто буде головою департаменту, у якій структурі перебуватиме цей департамент, якою буде система підпорядкування, все одно за нинішньої влади прозорості в земельному питанні не буде?

Поділяю ваші сумніви. Це насправді питання, що вирішується в першому кабінеті країни. Або з Банкової йдуть імпульси прозорості, відкритості, відповідальності перед законом для всіх, або вони не йдуть. Реалізацію надлишкового майна, за законом, має організувати уряд Януковича. На місці Азарова я б запросив бути присутніми на аукціонах з продажу Рахункову палату, ГоловКРУ, прокуратуру, СБУ, Мінфін, Мінекономіки. І проводив би аукціони перед камерами журналістів. Тоді це буде максимально прозоро.

СБУ НАВМИСНЕ СТВОРЮЄ НЕГАТИВНІ ІНФОРМПРИВОДИ ПЕРЕД ЗАКОРДОННИМИ ВІЗИТАМИ ЯНУКОВИЧА

Як ви оцінюєте діяльність інших правоохоронних органів?

Тут помітні три тенденції. Перше – спроби навести порядок на нижчій і в середній ланках державної машини. Там, де не зачіпаються інтереси мільярдерів або дуже високих посадовців. Бачимо, то районного суддю, то керівника обласного Держкомзему, то мера спіймають на хабарах. Це позитив. Але є і негатив: от чиновника, якого спіймали з хабаром у 100 тисяч доларів, суд визнав невинним. То що, лише дрібну рибу ловитимуть? А більша відкупиться?

Друга тенденція – скандали, які потрясають то МВС, то СБУ. Ганебна історія з міліцейським «Каділлаком», загибель студента в районному відділку Києва. Ніхто не повірить, що студент сам себе вбив. Що стосується СБУ... Таке враження, що служба навмисно створює негативні інформаційні приводи напередодні закордонних візитів Януковича (коли він їде не до Росії). То на кордоні затримують керівника німецького фонду, то втручаються в діяльність католицького університету, то несподівано перевіряють американський фонд, то поширюють негатив про китайських інвесторів. Усе це напередодні зарубіжних візитів президента. Тим самим по лінії СБУ Януковича заганяють на один-єдиний напрям – на Москву.

Третя тенденція – силові структури дедалі частіше використовуються для обмеження конституційних прав громадян. Якщо раніше будь-де можна було зібратися й провести мітинг, то зараз спецпідрозділами або рішеннями судів проведення акцій протесту забороняють, і це по всій країні. Згадаймо, приїзд Кирила, заходи за участю президента. Це вкрай небезпечна тенденція.

ІВАЩЕНКА ТРИМАЮТЬ В ІЗОЛЯТОРІ, А ЄЖЕЛЬ ЗА ТЕ САМЕ – НА СВОБОДІ

Мені здається, що попередня влада дає своєрідні драматичні уроки нинішній. Колишнього в.о. міністра оборони Іващенка заарештовано за рішення про відчуженню Феодосійського судномеханічного заводу. Ну хіба це не знак для Єжеля, якому зараз сиплеться стільки спокус? Або, скажімо, зник журналіст Климентьєв. Як пишуть, не без допомоги правоохоронців. Хіба Могильов не боїться, що місце «замовника» журналіста, на якого повісять це зникнення, вакантне? І невже доля покійного Кравченка нічого його не вчить?

Щодо Єжеля, то мені незрозуміло, чому він досі на свободі… Іващенка заарештовували й відкрили карну справу за його рішення про Феодосійській судномеханічний завод, наслідком чого стало відчуження держмайна, насамперед стратегічно важливих глибоководних причалів. Єжель робить абсолютно те саме, тільки в бухті Балаклави. Там теж судномеханічний завод, Балаклавський «Металіст». Єжель у квітні видає наказ, яким ліквідує завод, а 30 червня листом до Севастопольської міськради відмовляється від десяти гектарів землі, включаючи глибоководні причали. Мені відомо, що Єжель з цього приводу вже дає пояснення в прокуратурі. Він знав, що не має права відчужувати майно, бо нинішній уряд установив таку заборону ще в лютому. Проте міністр оборони свідомо йде на порушення. Ціна – мінімум 10 мільйонів доларів! То чому Іващенко сидить у ізоляторі, а Єжель за те саме – дає пояснення слідчому прокуратури у своєму кабінеті?

НІХТО У СВІТІ НЕ ПОВІРИТЬ, ЩО ЄДИНИМ ЗАМОВНИКОМ УБИВСТВА ГОНГАДЗЕ БУВ КРАВЧЕНКО

– Тепер щодо міліції і вбивства журналістів. Минуло десять років, а тіло Георгія Гонгадзе так і не віддано землі, хіба це по-християнськи? Десять років розслідувати, щоб потім єдиним замовником визнати Кравченка? Я в це не вірю. Ніхто в це не повірить – ні в Україні, ні в світі. А весь світ дізнався про це жахливе вбивство, прізвище Гонгадзе знають і пам’ятають сотні мільйонів людей. Нам не кажуть правди. Бояться? Ми маємо дізнатися правду про замовників убивства, і вони повинні понести справедливе покарання. Без правди – для нас насамперед, і для всього світу – Україна залишиться проклятою територією і не матиме гідного майбутнього. Я це відчуваю і в цьому переконаний. Гідне майбутнє Україна має заслужити – словом правди, визнанням провини, моральним учинком. Георгія, на жаль, уже не повернути до життя, але слово правди потрібне нам усім, хто живе й житиме.

Розмовляла Лана Самохвалова