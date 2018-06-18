Грізний дзвіночок для Банкової з-за океану

Предметом стурбованості республіканців у США стали «певні аспекти діяльності українського уряду», зокрема стосунки з Росією та корупція в уряді... Обома шансів не має... А якщо республіканці прийдуть до влади?..

Останнім часом Віктор Янукович чує з-за кордону багато неприємних для себе речей. Лідери європейських держав, європарламентарії, експерти докоряють українській владі утисками свободи слова, порушенням прав людини та канонів демократії. Чого лишень варта була заява найпотужнішої в Європі Європейської народної партії, яка, за висловом політолога Тараса Кузьо, стала «публічним ляпасом» українському президентові напередодні його брюссельського візиту.

А тепер до європейців долучилися і впливові американські політики. Екс-кандидат у президенти США, сенатор-республіканець Джон Маккейн у інтерв`ю «Голосу Америки» висловив занепокоєння ситуацією в Україні. Про це він заявив, коли американські конгресмени розпочали осінню сесію Конгресу США і там відбувся парламентський форум демократичних держав. У його засіданні взяли участь лідери парламентів країн Східної Європи, представники Європейського парламенту та американські законодавці.

Предметом стурбованості республіканського «яструба» стали «певні аспекти діяльності українського уряду», зокрема продовження близьких стосунків з Росією та корупція в уряді. Колишній суперник Обами сподівається, що з часом Україна продовжуватиме бути більш демократичною (тим самим чітко даючи зрозуміти, що нині вона є «менш демократичною»).

Маккейн запевнив, що, незважаючи на позицію адміністрації президента США, демократичні сили країн Східної Європи завжди можуть розраховувати на підтримку американських законодавців. Він вважає, що офіційні особи адміністрації Барака Обами мали б вести активнішу політику щодо Східної Європи. За словами одного з лідерів Республіканської партії, суспільство цього регіону, особливо країн колишнього Радянського Союзу, продовжує жити в несвободі.

Учасник та ініціатор створення Форуму демократичних держав з українського боку, екс-міністр закордонних справ України і міністр тіньового уряду Юлії Тимошенко Борис Тарасюк був значно відвертішим у оцінках: «Ситуація з правами людини й демократії загалом в Україні погіршується. І чому цього не помічають у Брюсселі – я не знаю, як у Вашингтоні – мене це дивує. Тому що в Україні, фактично, справа йде до утворення авторитарного режиму».

На думку Тарасюка, керівництво США та Євросоюзу має більше публічно говорити про порушення демократичних свобод, які мають місце в Україні, а не замовчувати їх, обмежуючись дипломатичними фразами.

Негативні оцінки Джоном Маккейном становища в Україні самі по собі неприємні для Банкової, яка щосили намагається довести, що Захід мало не в захваті від «стабільності» й «міцної влади» в Україні. Ще неприємніше для нинішньої української влади звучать заклики Маккейна до активнішої політики Білого Дому в Східній Європі та до підтримки демократичних сил у регіоні.

Хоча, можливо, це більше стосується середньострокової перспективи. Адже з боку адміністрації Барака Обама навряд чи слід очікувати таких дій: молодий політичний мрійник та його оточення явно продовжують перебувати під чарами своєї концепції «перезавантаження» американсько-російських відносин. Хоча більшість експертів та оглядачів попереджають Білий Дім, що правлячий московський тандем його уміло і цинічно «розводить», там, схоже, більш за все бояться роздражнити «російського ведмедя» якимись необережними порухами. І змін на східноєвропейському напрямі не видно.

Але у 2013 році в США будуть чергові президентські вибори. І перспективи Барака Обами на них практично дорівнюють нулю. Оглядачі очікують, що після довиборів у Конгрес у листопаді цього року демократи позбудуться більшості в нижній палаті парламенту. Тоді можна буде поставити хрест на соціально-економічних ініціативах Обами (утім, багато хто в США вважає, що для країни це буде на краще). Гірше, що демократи виглядатимуть «лузерами» в очах суспільства.

Рейтинг популярності Обами зараз опустився до 45% з більш як 60% на самому початку президентства, стверджує спільне дослідження CBS News і New York Times.

Мало того, «відкат» Обами є настільки різким і сильним, що може позбавити перспектив будь-якого кандидата від демократів на наступних виборах. І тоді відбудеться повернення республіканців. А погляди лідерів цієї сили на становище в Східній Європі та Україні і політику, яку необхідно проводити в регіоні, Джон Маккейн передає доволі точно.

Крім того, отримавши більшість у Конгресі, республіканці здобудуть неабиякі можливості суттєво ускладнити життя нинішній проросійській українській владі ще раніше – до 2013 року.

Тому цей «дзвіночок» з-за океану для Януковича від одного з найавторитетніших республіканців куди грізніший, ніж заяви навіть провідних європейських політиків. Зрештою, США ніяк не залежать від російського газу…

Микола Писарчук