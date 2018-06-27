Як регіонали в КС приставляли до стінки Конституцію
Глава КС Головін переплутав номер цього закону. Лукаш говорила про скалічену Конституцію. Доповідачі від Регіонів пітніли і плуталися, відповідаючи на запитання суддів. Засідання КС проходило весело. Репортаж
Глава КС Анатолій Головін переплутав номер цього закону. Представник Президента в КС Олена Лукаш говорила про скалічену Конституцію і закликала повернути їй законну силу. А доповідачі від Регіонів пітніли і плуталися, відповідаючи на запитання суддів. Засідання КС проходило весело.
УКОМПЛЕКТОВАНИЙ НАДІЙНИМИ ЛЮДЬМИ, КС ПОЧАВ СВОЮ РОБОТУ
Стоячи перед розкішною будівлею Конституційного суду, де вранці мало розглядатися рішення про відміну політреформи, я розмірковувала, чи потрібен буде цей судовий орган, якщо він помахом руки прийме рішення про неконституційність закону 2222-IV. У такому разі, цей судовий орган логічніше зробити департаментом мін’юсту або окремою судовою палатою якоїсь із гілок судової влади. Юридично легітимізувати побажання Президента можна і в скромніших за розмірами приміщеннях. А будівлю самого суду можна буде віддати під вар`єте або універмаг. Перше потішить чоловіків, друге – жінок і дітей.
Те, що президент Янукович захоче повернути собі повноваження Президента Кучми, зрозуміло ще до другого туру голосування. Журналісти недовго ворожили, яким чином він буде це робити. Ще навесні з`явилася інформація, що збираються підписи народних депутатів від Партії регіонів, які хочуть звернутися в КС, щоб той визнав неконституційним закони 2222–IV. Регіонали, коли журналісти в парламенті їх питали про це, навіть і не думали приховувати своїх намірів. У них навіть є фірмова фраза з цього приводу, яку автор цих рядків чув неодноразово: «А хіба ви проти стабільності? А вам не набрид цей безлад?» «Набрид, – відповідала я, – Тільки юристи-конституціоналісти переконані, що наводити лад можна в рамках діючої Конституції, було б бажання і політична культура». «Ну не вийшло, – знизували плечима нардепи. – мінятимемо Конституцію».
Протягом останніх чотирьох місяців були написані десятки статей з коментарями юристів про те, що порушення процедури ухвалення закону "чотири двійки" не дає КС права визнавати закон неконституційним. У списку цих експертіві екс-спікер парламенту і апологет парламентаризму Олександр Мороз, і один з отців Конституції Віктор Мусіяка, і такі визнані юристи, як Марина Ставнійчук, Юрій Ключковський, Олександр Барабаш. І навіть на той момент глава КС Андрій Стрижак радив винести подібне питання на всенародний референдум. Що там казати, всі, хто не побоявся публічно обуритися, – обурилися. Але щільненький юридичний каток президента Януковича йшов до запланованої мети. 15 липня 252 народних обранці звернулися в КС з питанням (а чи конституційними були зміни?), трохи пізніше глава міністерства юстиції Олександр Лавринович дав висновок свого відомства. Ясна річ, сказав, що порушення процедури прийняття конституційного закону – підстава для визнання його неконституційним. За три дні до цього на той час голова КС Андрій Стрижак одержав від президента орден Ярослава Мудрого, а вихідець з Донбасу Анатолій Головін зайняв місце Стрижака. Один мій колега главу КС Анатолія Головіна, який має «більше чверті століття служби в органах держбезпеки і якого навряд чи можна вважати тонким знавцем Конституції» жартома назвавідеальним кандидатом від України у Венеціанську комісію.
|Іван Домбровський, ліворуч на задньому плані, Анатолій Дідківський, праворуч на задньому плані та Ярослава Мачужак
Потім, як то кажуть, не без допомоги парламентського комітету правосуддя і його голови Сергія Ківалова, з КС «пішли» трьох суддів: Ярославу Мачужак, Івана Домбровського, Анатолія Дідківського. Ярослава Мачужак пізніше в інтерв`ю пояснила, що їх змусили піти, оскільки розглядатиметься закон про відміну політреформи, а в них із цього приводу своя, окрема від решти суддів, думка. Ще сказала, що якісь високопоставлені люди не хотіли, щоб вони виконували свої обов`язки. Тиждень тому З`їзд суддів призначив нових суддівзамість вибулих. І сьогодні оперативно укомплектований надійними людьми КС розпочав свою роботу - усні слухання за депутатським поданням про відміну політреформи. Пардон, грамотно це звучить так: справа про конституційне подання 252 народних депутатів України про відповідність Конституції України Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року N2222-IV.
ДОПОВІДАЧАМИ ВІД ВР БУЛИ СИЛАЧІ, ЯКІ РОЗСТАРАЛИСЯ ПІД ЧАС РАТИФІКАЦІЇ ХАРКІВСЬКИХ УГОД
Правду кажучи, я думала, що все буде нудно, прогнозовано і швидко. Як пояснювали мені юристи, раз уже судді КС узяли це подання у провадження, а не відмовили в судочинстві, то сказавши «А», їм доведеться сказати і «Б». Тому особисто я на інтриги і дискусії не розраховувала. Але помилилася, дві з половиною години засідання пройшли на одному диханні. Все-таки у суддів КС є велике бажання зберегти хорошу репутацію. (Щодо професійної совісті нічого сказати не можу, рішення суду поки немає).
|Анатолій Головін
– Скажіть, закон 2222-IV діє? А якщо він - частина Конституції, чи маємо ми право тут його розглядати?
– Скажіть, а ви працювали з текстом законопроекту перед його ухваленням у профільних комітетах?
– А що завадило вам протягом останніх п`яти років відреагувати на сигнали суспільства про те, що прийнятий закон вніс дисбаланс?
– А що ви потім у парламенті робитимете із законодавством у випадку, якщо ми ухвалимо рішення про неконституційність закону?
– Чи однотипною, на вашу думку, є процедура ухвалення простого закону і такого, яким вносяться зміни в процедуру? (Питання було явно провокаційним. Судді КС явно нарікали нардепам, які приймали пакетом 8 грудня і прості закони і конституційні, такі, що вимагають особливої процедури ухвалення).
– А якщо зараз парламент вноситиме закон, що змінює Конституцію, ви постатейно розглядатимете чи як?
Владислав Забарський і ще один регіонал Дмитро Шпенов, який виступив пізніше, нервували, майже пітніли від напруги. Вони явно не чекали такого натиску і відповідали зазвичай двома фразами. Або «це не є предметом депутатського подання» або «зміни в Конституцію внесли хаос у суспільне життя» і таке інше..
Наталія Віламова, головний науковий консультант відділу зв`язків з органами правосуддя Апарату ВР України була підготовленішою. Але оскільки вона теж працювала на ідею регіоналів, вона теж отримала суддівський стусан.
Її запитали, чи розглядаються заздалегідь конституційні закони в комітетах парламенту, а коли вона попросила дозволу взяти Конституцію, їй сказали:
– Візьміть, – і після тривалої паузи глузливо підказали: – Стаття 89.
Потім Наталію Віламову запитали, яким був висновок наукового управління Верховної Ради щодо цього пакету законів п`ять років тому. Коли ж Віламова відповіла, що вона не пам`ятає, але обов`язково подивиться і передасть у КС, то почула у відповідь:
– Передайте, ми чекатимемо.
У перерві між двома засіданнями ми підійшли до Владислава Забарського.
– Владиславе Валерійовичу, судді були прискіпливі, не хочуть робити брудну роботу, правда? – відзначили ми.
– Що, означає не хочуть? Це їх робота. Це – конституційний контроль, – почула у відповідь.
– Тобто ви, нардепи, самі хочете парламент зробити менш впливовим і підсилити роль Президента ?
– Я докладав депутатске подання. Ми хочемо порядку в країні.
– Гаразд. А ви знаєте, що буде потім? Ви уявляєте? У вас є уявлення про нову Конституцію?. .
Владислав Забарський відповів щось незрозуміле.
|Олена ЛУКАШ
Після завершення усних слухань ми підійшли до Олени Анатоліївни.
– Ну, припустімо, відмінили політреформу, а що далі, Олено Анатоліївно? – запитали ми.
– Читайте проект Конституції на сайті Партії Регіонів, – відповіла Олена Лукаш.
– Там не немає ніякого проекту Конституції, – відповіли ми.
– Значить, шукатимемо, – знайшлася представниця Президента.
Проект Конституції команда Президента «шукатиме» швидше за все наступного тижня. Саме тоді, з чуток, ухвалюватиметься рішення КС. А поки команда Президента продовжуватиме шукати аргументи для високих суддів. Люди в мантіях на усних слуханнях виглядали балуваними.
Все-таки, якщо вони приймуть рішення, догоджаючи Президенту, їх будівлю варто буде віддати під вар’єте. Не для того, аби потішити чоловіків (нема чого гроші з родини виносити), просто вона за духом більше відповідає вар’єте. Не тупий продаж, як в універмазі. Тут навіть серйозні рішення приймають із жартами, примовками і підколками...
Маша Міщенко