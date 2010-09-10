Із Конституційного суду пішли одразу троє суддів

Конституційний Суд припинив повноваження суддів Івана ДОМБРОВСЬКОГО, Ярослави МАЧУЖАК і Анатолія ДІДКІВСЬКОГО.

Про це повідомляє прес-служба КС.

Зокрема, в повідомлені наголошується, що Конституційний Суд України на засіданні 9 вересня 2010 року припинив повноваження суддів І.ДОМБРОВСЬКОГО, Я.МАЧУЖАК і А.ДІДКІВСЬКОГО. Таке рішення прийнято у зв’язку з тим, що судді подали заяви про відставку відповідно до положень пункту 9 частини п’ятої статті 126 та статті 149 Конституції України.

Згідно з Регламентом Конституційного Суду, голова КС впродовж трьох днів направить відповідний лист з’їзду суддів України для розгляду цього питання у встановленому порядку.

І.ДОМБРОВСЬКИЙ, Я.МАЧУЖАК і А.ДІДКІВСЬКИЙ були призначені суддями Конституційного Суду в листопаді 2005 року VII з’їздом суддів України. Присягу склали 4 серпня 2006 року. І.ДОМБРОВСЬКИЙ на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду був обраний головою КСУ (2006–2007 роки).

Судді Конституційного Суду на засіданні щиро подякували І.ДОМБРОВСЬКОМУ, Я.МАЧУЖАК і А.ДІДКІВСЬКОМУ за плідну працю та вагомий внесок у розвиток конституційного судочинства України.