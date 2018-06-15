У Києві відкрили Гаванський міст (фоторепортаж)

Сьогодні в Києві була запущена в експлуатацію перша черга Подільського мостового переходу через Дніпро - відкрито рух по Набережно-Хрещатицькій естакаді і Гаванському мосту в обидва напрямки. Це істотно розвантажить транспортні магістралі, що сполучають Оболонь, Троєщину і Вигурівщину з центром столиці. Крім того, шлях стане коротшим на 4 км. Якщо раніше в цьому напрямку могли одночасно проїздити 8-9 тис авто на годину, то з сьогоднішнього дня – 14 тис.

На урочистій церемонії з нагоди відкриття руху був присутній прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ. Він порадів за киян і подякував керівництву і співробітникам Публічного акціонерного товариства «Мостобуд» за будівництво об`єкту з випередженням графіку.

«Я перш за все хотів би подякувати нашим будівельникам, які працювали у три зміни, дуже напружено і відповідально, розуміючи, що рішення цієї задачі полегшить життя наших киян», - зауважив Н.Азаров.

Другу чергу мостового переходу – від вул. Набережно-Хрещатицької до ім.Ватутіна, планується ввести в експлуатацію в першому півріччі 2012 року - до проведення «Євро 2012», а повністю завершити об`єкт - до 2013 року.

Роботи з будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро почалися в 1993 році, проте в 1994 були припинені. Відновлення робіт відбулося в 2003 році. Очікується, що після закінчення будівництва довжина мостового переходу від вул. Межигірської до бул. Перова складе 7,04 км, проектна пропускна спроможність – 60 тис. автомобілів на добу. Мостовий перехід розрахований на одночасний рух автотранспорту по 6-ти смугах і метро. Кошторисна вартість об`єкту – 9,1 млрд грн.

У Києві це перша монолітна естакада, а в Україні – перша, побудована вітчизняною компанією. Її переваги в тому, що при будівництві не використовувалися ані металеві ані залізобетонні опорні балки. Зараз компанію «Мостобуд» запрошують до Мінська для будівництва подібних споруд.

Голова наглядової ради «Мостобуду» Володимир ПРОДІВУС запевняє, що можливості компанії дозволяють будувати об`єкти відповідно до міжнародних стандартів і з гарантією на 100 років. Він каже, що з приходом нової влади складні часи для мостобудівників закінчилися. «Ми відчули, що час безвідповідальних обіцянок пройшов. У нинішньої влади слова не розходяться із справою», - сказав він. Почалося регулярне фінансування об`єктів і налагоджено контроль за використанням коштів. За умов збереження стабільності фінансування «Мостобуд» готовий в терміни і навіть раніше здавати в експлуатацію всі заплановані об`єкти.

«Мостобуд» обіцяє завершити будівництво нової транспортної розв`язки на Московській площі столиці до 15 грудня. Компанія продовжує будівництво автотранспортної магістралі через Дніпро до Запоріжжя і реалізацію інших інфраструктурних об`єктів.

*** Публічне акціонерне товариство «Мостобуд» - будівельна компанія широкого профілю, лідер серед мостобудівних організацій в Україні і в країнах СНД.

За більш ніж 60 років компанією побудована більшість мостів в Україні, зокрема в Києві – Міст метро, міст імені Патона, Парковий, Дарницький, Московський і Південний мости, мостові споруди на автобані Київ-Одеса і в інших регіонах країни.

Добре відома марка мостобудівників в ближньому і далекому зарубіжжі – в російському Заполяр’ї, на Бамі, у В`єтнамі, Лівані, Анголі, Сирії, Туреччині, Афганістані, Чехії, Фінляндії, Прибалтиці.

Сьогодні «Мостобуд» є генпідрядником на будівництві позакласних мостових споруд – Подільського мостового переходу через Дніпро в Києві і автотранспортної магістралі через Дніпро в Запоріжжі. Також «Мостобуд» будує житло, портові і інші складні інфраструктурні споруди.