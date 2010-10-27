У Балоги кажуть, що їхнього кандидата зачинили наглухо

Лідер партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ заявляє, що кримінальна справа, за якою співробітники Служби безпеки 22 жовтня затримали кандидата на посаду Донецького міського голови від “Єдиного Центру” Андрія АМБРОСЬОНКА, є повністю сфабрикованою.

Як повідомила УНІАН прес-служба партії, про це він заявив на прес-конференції у Донецьку.

На переконання І.КРІЛЯ, взяття А.АМБРОСЬОНКА під варту є очевидним замовленням місцевої політичної еліти для того, щоб обласна організація “Єдиного Центру” не змогла гідно завершити виборчу кампанію. За його словами, організатори та виконавці цього політичного переслідування розраховують паралізувати активність донецьких “єдиноцентристів” на піднесенні, саме на піку виборчих перегонів, напередодні голосування.

І.КРІЛЬ поінформував журналістів, що нині А.АМБРОСЬОНОК перебуває в цілковитій ізоляції. З ним немає жодного зв’язку, до нього не допускають нового адвоката, з яким укладено угоду на захист, навіть дружині затриманого не дають змоги поговорити з ним. «Той факт, що кандидата в мери зачинили наглухо, чітко свідчить про цілеспрямоване політичне замовлення, політичне кілерство. Виконавцем стала Служба безпеки, яка явно займається не тим, що визначено для неї законодавством. Коли допущено свавілля – марно говорити про дотримання прав людини», – сказав І.КРІЛЬ

Народний депутат відкинув всі закиди у тому, що А.АМБРОСЬОНОК начебто причетний до розкрадання державного майна. Політик переконаний, що всі посадові особи, які публічно звинуватили його однопартійця в цьому злочині, рано чи пізно відповідатимуть за поширення брехні.

«Як з’ясувалося, проблеми у стосунках з бізнесменом АМБРОСЬОНКОМ виникли у такого собі «Укрбізнесбанку». Причому виникли якось раптово, і так само миттєво з’явилася кримінальна справа. У будь-якому разі ні про яке розкрадання держвласності не може бути й мови. Просто пану АМБРОСЬОНКУ потрібно було не дати дійти до фінішу виборчої кампанії. Адже нормальний кандидат, перспективний політик, який прагне змін у державі, явно заважав тим, хто просидів на посадах все своє життя і не на словах, а на ділі знає, що таке «розкрадання державної власності». Конкурента треба було виключити з виборів, що й було зроблено», – сказав лідер “Єдиного Центру”.

Він також повідомив, що інтереси А.АМБРОСЬОНКА представлятиме інший адвокат замість Сергія ОСИКИ. Однак нового захисника не допускають до затриманого, натомість слідство хоче залишити колишнього адвоката. «Цей кричущий факт свідчить про політичне підґрунтя справи і вказує, що С.ОСИКА виконує політичне замовлення», – наголосив І.КРІЛЬ.

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