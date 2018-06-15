Ігор Кріль: Як би влада не фальсифікувала вибори – за все доведеться відповідати

У Донецьку СБУ прагне усунути нашого кандидата... Судова реформа полягає в тому, що стало легко керувати суддями... 18 офіціантів у КС прийняли рішення, за яке відповідатимуть перед законом...

Лідер партії “Єдиний центр” Ігор Кріль відповів на запитання кореспондента УНІАН.

ЯК БИ ВЛАДА НЕ НАМАГАЛАСЯ ФАЛЬСИФІКУВАТИ ВИБОРИ – ЗА ВСЕ ДОВЕДЕТЬСЯ ВІДПОВІДАТИ

Після останнього з’їзду Єдиного центру у вас замість одного лідера з’явилося десять лідерів – членів колективного органу управління. Чи відчули ви ефект від цих змін? Як узагалі ухвалюються рішення – консенсусом?

У нас не приймаються рішення, які є суперечливими. Якщо хоч один із лідерів каже “ні”, таке рішення або відкладається або взагалі відкидається. І це великий позитив.

За результат нинішніх місцевих виборів відповідає якийсь окремий представник вашого керівного органу – колегії?

У нас, крім статутної структури партії, є й виборча. Її лідер – Віктор Балога, а я – керівник штабу. Тобто, порівняно з іншими, як ви кажете, лідерами, ми несемо більшу відповідальність за роботу під час виборчої кампанії.

Єдиний Центр перед виборами провів праймеріз. Було оголошено, що на них висунуто 4 тисячі кандидатів, з яких 25 відсотків – безпартійні або члени інших партій. Чи потрапив хтось із них у списки на місцевих виборах або став кандидатом на посаду міського голови?

Ми включили до нашого партійного списку тих переможців праймеріз, хто дав згоду балотуватися.

На яких вони позиціях у списках?

Ми ухвалили рішення на цих виборах формувати списки з кандидатів, котрі також балотуються і в мажоритарних округах. Тобто великого значення місце в списку не має. Кожен працює на своїй території як на власний авторитет, так і на авторитет партії. І якщо працює добре, то обов’язково стане депутатом.

Пан Балога заявляв, що завданням партії на цих виборах є потрапити в трійку лідерів. Чи реально за нинішніх умов виборчої кампанії виконати таке завдання?

Цей орієнтир було названо на партійному з’їзді в серпні. Думаю, що якими б важкими ці умови не були, але завдання не змінюється. У жорстких умовах, які запропонувала владна команда, вийти з ситуації можуть тільки організовані структури. Єдиний центр є такою структурою.

Як ви плануєте боротися з адмінресурсом на виборах?

Єдиний центр висунув майже 14 тисяч кандидатів у депутати обласних, міських та районних рад. У своїх округах вони матимуть якщо не представників у виборчих комісіях, то принаймні спостерігачів. Будемо жорстко контролювати ситуацію на дільницях. Крім того, протягом останніх 5-7 років в Україні усвідомили важливість екзит-полів. Якщо їхні результати збігаються з даними виборчих комісій, – це свідчення демократичності виборів. І це підтвердили останні президентські вибори. Ми замовили екзит-пол у компанії GfK Ukraine. Це частина міжнародної дослідницької групи, авторитетна структура, яка на минулих президентських виборах дала дуже точний результат, максимально наближений до офіційно оголошених цифр. Ми не сумніваємось, що результат опитування на виході з дільниць, буде справжнім результатом цих виборів. Що буде в протоколах – побачимо. У будь-якому разі, що б влада не робила, як би вона не намагалася фальсифікувати ці вибори – за все доведеться відповідати якщо не сьогодні, то завтра. Люди мають знати правду. Ми – єдина партія, яка для цього працює.

GfK Ukraine – справді знана організація, однак це єдиний екзит-пол на цих виборах, і його результати не буде з чим порівняти. Це дасть можливість владі стверджувати, переконувати людей у тому, що отримані дані не відповідають дійсності, а виключно правильними є офіційні результати. Що робити в цьому випадку?

Я погоджуюсь з тим, що головне – думка людей. А політики мають зробити все, аби українці мали інформацію, могли аналізувати й приймати рішення. Єдиний центр навмисне обрав дуже авторитетну компанію з іноземним корінням, аби гарантувати достовірність опитування. Повірять цьому громадяни чи ні, – справа кожного українця. Влада, звісно, стверджуватиме протилежне. Вона хоч і «нова», але діє старими методами. Наше завдання – викривати всі негативні кроки можновладців. Ми все робитимемо для цього.

У ДОНЕЦЬКУ СБУ ПРАГНЕ УСУНУТИ НАШОГО КАНДИДАТА

У яких регіонах ЄЦ почувається найбільш упевнено на нинішніх виборах? Традиційно в Закарпатті?

Ми не ділимо Україну на слабші чи сильніші частини. Напевно, цим Єдиний центр і відрізняється від більшості українських партій. Ви знаєте, що зараз відбувається в Донецьку. Під надуманими приводами СБУ заарештовує нашого кандидата у мери Андрія Амбросьонка. Це свідчить про силу нашої партії у цьому регіоні й переляк влади. За тиждень до виборів за сфабрикованими даними рішення приймається можновладцями тільки з переляку, та ще й усе робиться руками СБУ, яка до цього не має жодного законного стосунку.

Очікуємо хороші результати як на сході, так і на півдні, центрі чи заході України. Усе залежить від політичної команди в конкретній області, від їхньої мотивації, їхнього бажання досягати серйозного результату.

МИ НЕ ПРОТИРАЛИ ШТАНИ В ТЕЛЕЕФІРАХ, А ПРАЦЮВАЛИ З ЛЮДЬМИ НА МІСЦЯХ

Єдиний центр грає на одному електоральному полі з багатьма “правими” партіями. Особливо ускладнили ситуацію зміни до виборчого законодавства, які дозволили брати участь у виборах “молодим” партіям, одночасно це позбавило сенсу рятівні для них раніше заклики Єдиного центру про об’єднання. Наскільки жорсткою була конкуренція під час кампанії? З ким із партій плануєте співпрацювати вже за результатами виборів?

Під час будь-яких виборів немає союзників, є конкуренти. Усі працюють на результат. Однак ми не відчуваємо жорсткої конкуренції з боку тих партій, яким зміни до закону дозволили взяти участь у виборах. Особисто я вважаю правильними положення, відповідно до яких у виборах можуть брати участь партії, чиї осередки зареєстровано не раніш, як за рік до дня виборів. На кожних виборах до місцевих рад з’являються блоки під конкретного вождя, пишеться якась програма, люди голосують за це прізвище, а потім виявляється, що за ним нічого не стоїть. Згадайте Блок Катеринчука, який пройшов до Київради на попередніх виборах. Чи є він сьогодні? Його немає. Використовувалось лише прізвище. Ми вважаємо, що неправильно й нечесно також формувати політичні проекти виключно за рахунок реклами на телебаченні. Робиться імітація існування якоїсь партії, а потім під її прапорами в місцеві ради потрапляють звичайні пройдисвіти. Ми вважаємо, що політичну відповідальність можуть нести тільки політичні команди, що сформовані не під вибори, а для реалізацій конкретних ідеологічних програм. Тому норма “рік до виборів” є корисною для політичної структуризації суспільства. Єдиний центр спромігся за рік розбудувати свою структуру, тоді як інші в цей час протирали штани на телеефірах, а не працювали з людьми на місцях.

Але завдання кожної партії – контролювати свої кадри, адже партія несе за них відповідальність...

Якщо структура формується за дуже короткий період часу до виборів, то вона не може нічого надійно контролювати, даю вам гарантію. Вона може тільки займатися популізмом, протягувати певних людей у ради задля якихось корисливих цілей. Немає політичної відповідальності в такої сили. На наступні вибори ці люди підуть уже з іншою партією...

СУДОВА РЕФОРМА ПОЛЯГАЄ В ТОМУ, ЩО СТАЛО ЛЕГКО КЕРУВАТИ СУДДЯМИ

Лідери партії заявляли, що ЄЦ готовий підтримати чинну владу в проведенні реформ. Чи бачите ви ініціативи з боку влади, які партія справді могла б підтримати?

Ми не бачимо реформ взагалі. Протягом восьми місяців ми про них лише чуємо. Якщо й було щось, то тільки імітація судової реформи. Її основна суть полягає в тому, що тепер суддів призначає не Верховна Рада, а 15 людей, призначених президентом або обраних за певними критеріями. Тепер стало легко керувати суддями, і це – основна мета усієї реформи. А інших змін – економічних, соціальних – не було. Є тільки заяви про те, що вони нібито проводитимуться. Тому й підтримувати просто нічого. Якщо так і далі триватиме, думаю, авторитет влади буде стрімко падати. І це вже відбувається. Складається враження, що люди прийшли до влади й не знають, що з нею робити для реалізації реформ.

На цьому тлі, як ЄЦ намагатиметься збільшувати кількість прихильників?

Як у кожної людини, так і в політичної структури завжди є мета. Для будь-якої справжньої партії прихід до влади потрібний не як самоціль, а для покращення життя людей. Тобто влада – лише інструмент досягнення цієї мети. Якщо для партії влада стає метою, то ніяких реформ не буде. Тому Єдиний центр запропонував суспільству програму «Якісна Україна». Вона не прив’язана до виборів, це концепція розвитку держави на роки вперед. Ми не говоримо про все підряд, а тільки про найголовніші речі: медицину, дороги, подолання корупції, екологію, захист особи. Тобто йдеться про найбільш болючі точки сьогоднішньої держави. А центром “якісної України” є якісна людина, і це головне завдання, яке потрібно втілити в державі. Люди самі обирають владу, а потім нарікають на неї. Доки громадяни України не усвідомлять свою величезну вагу як особистості, вагу свого вибору та не розірвуть це замкнуте коло, нічого не зміниться.

18 ОФІЦІАНТІВ У КС ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ, ЗА ЯКЕ ВІДПОВІДАТИМУТЬ ПЕРЕД ЗАКОНОМ

Але як ці гарні наміри втілити в життя? Ви не єдина партія, яка пропонує подібні програми. Тим більше що зараз скасовано політреформу. А це означає, що одночасно з посиленням повноважень президента суттєво знизилася політична вага парламенту, партій і фракцій. Як вести боротьбу за цих нових умов?

Зрозуміло, що сьогодні ми можемо пропонувати програми, але маємо мало важелів для її реалізації. Сьогодні вся відповідальність у державі лежить на одній людині, оскільки Віктор Янукович ще в березні отримав те, що Віктор Ющенко не міг отримати протягом 5 років. Він отримав і підконтрольний парламент, і уряд, і президентську вертикаль. Однак цього виявилося замало. Потрібні були ще й повноваження Кучми. І 18 офіціантів у Конституційному суді ухвалили відповідне рішення.

Зараз проходять місцеві вибори, влада знову ламає через коліно Україну. Хоче отримати й на цьому рівні більшість у радах. Після того настане 100-відсоткова відповідальність однієї політичної сили за все, що відбудеться. Якщо відбудеться покращення життя людей, то хто буде проти цього – чи ви, чи я? Але якщо цього не станеться, то постануть умови, коли інші політичні структури отримають можливість приходу до влади і втілення своїх концепцій. От тоді ми зможемо її реалізувати.

Лідери партії висловлювалися за формування конституційної асамблеї та проведення референдуму щодо конституційних змін. Як спонукати президента піти цим шляхом? Чи направив би Єдиний центр своїх представників до такого органу?

Якщо в президента на меті – покращити життя народу, то його не треба буде змушувати, він сам це зробить. Якщо в нього інші цілі, то він ніколи цього робити не буде, адже в нього вже все є. Логіка така: КС ухвалив рішення, при цьому частина нинішнього складу суддів два роки тому ухвалювала абсолютно протилежне рішення. Тоді суд постановив, що закону №2222 вже не існує, а тому його не можна скасувати. Зараз судді цього ж суду сказали інше – закон можна помножити на нуль і ввести в дію стару Конституцію. Я думаю, що прийде час, зміниться в Україні влада, і ці судді будуть відповідати перед законом. Це найвищий судовий орган, і якщо він може

дозволити собі таке, то що говорити про інших суддів? Президенту логічно було б справді створити конституційну асамблею, розробити текст нової Конституції і ухвалити його. Тоді був би консенсус у суспільстві. Поки його немає... Дав би Бог, щоб у них вистачило політичної волі провести реформи, необхідні Україні.

ЄДИНО МОЖЛИВА КОНСТИТУЦІЙНА ДАТА ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ – БЕРЕЗЕНЬ 2011 РОКУ

Віктор Балога схвально відгукнувся про можливе повернення змішаної системи на парламентських виборах, тобто Єдиний центр влаштовує такий варіант. У такому разі коли мали б відбутись найближчі парламентські вибори?

Тут варіант один. Беремо Конституцію і читаємо, що це має бути березень четвертого року повноважень Верховної Ради, тобто березень 2011 року. Як можна змінити ці строки? Так само, як змінювали Конституцію. Можливо, знову конституційні офіціанти на замовлення певних політичних кіл ухвалять рішення на зразок 1+1 дорівнює не 2, а 1. Це вже було стосовно президентства Кучми. Вони можуть все ухвалити. Але логіка така, що ми не встигнемо змінити Конституцію і продовжити термін повноважень депутатів до 5 років, ми не зможемо це зробити до початку виборчої кампанії, яка має початись 22 листопада. Так би мало відбутись, я думаю, що так і буде.

Єдиний центр влаштовує ця дата березень 2011 року?

Що значить, влаштовує чи не влаштовує? Є Конституція, і так має бути.

У якому форматі ЄЦ планує діяти у Верховній Раді надалі?

Ми не будемо вдаватися до якихось дій для розширення групи Єдиного центру, яка давно працює в парламенті. Ми не бачимо в цьому ніякої доцільності. Щодо фракції НУ–НС (до якої ЄЦ входить. – Авт.) – питання складне. Її розбалансованість почалася ще з початку формування, відтоді, як завдяки позиції і Кириленка, і Луценка Юлія Тимошенко почала розвалювати її зсередини. З того часу ці процеси тривають, і фракція повністю розхитана. Скласти щось докупи, думаю, нереально, тим більше, що через п’ять місяців уже мають відбутися нові вибори.

Розмовляв Дмитро Горшков