Путіна вдарила коза на підмосковній дачі?

Журналісти, які висвітлювали візит російського прем`єра до Києва, помітили товстий шар гриму на обличчі Путіна. Кажуть, приховували синець під оком. Прес-служба Путіна відразу спростувала нібито чутки: мовляв, смертельно втомився... Але ЗМІ, зокрема західні, не повірили.

The Guardian (Великобританія) Путіна побили? Чи він зробив пластичну операцію? Слід від удару дзюдоїста? Чи від візиту до стоматолога?Чи результат сутички з яким-небудь диким звіром? - гадає The Guardian, коментуючи таємничий синець, помічений під лівим оком Путіна під час його візиту в Україну. "Судячи по фотографіях з Києва, обличчя було поспішно загримоване: шар доходив лише до середини лоба", - стверджує кореспондент Том Парфітт. Газета нагадує, що на підмосковній дачі Путін тримає козу - можливо, це коза повела себе агресивно?

The New York Times (США)

Здається, Путіну треба прикласти до лівого ока холодний компрес

Прем`єр-міністр РФ Путін з`явився на прес-конференції, як здалося, з підбитим оком, відзначає кореспондент The New York Times. Тут же поповзли чутки: чи то він зустрів спортсмена, рівного йому по силі, чи то зробив пластичну або стоматологічну операцію, чи то, як каже його прес-секретар, просто стомлений через зміну часових поясів при авіаперельотах.

Запитання посипалися в середу, коли на зустрічі з лідерами України склалося враження, що у Путіна навколо очей накладений густий шар гриму, як розповіли очевидці-журналісти, додавши, що прес-конференція завершилася достроково, а вечерю відмінили. У четвер прес-секретар Путіна Пєсков заявив, що прем`єр лише дуже втомився після декількох перельотів і додаткових зустрічей. "Чи його обличчя просто було невдало освітлене", - додав Пєсков.

Bild (Німеччина) Загадка синяка Путіна У середу, під час візиту Володимира Путіна до Києва, у нього під оком був помічений синець, який погано приховувався рясним шаром гриму, пише німецький таблоїд Bild.

Журналісти перебирають всілякі версії: від ліфтингц і невдалого походу до стоматолога до травми на тренуванні. За спостереженнями українських телевізійників, Путін був у препоганому настрої. "Недивно, - резюмує німецьке видання. - Цей росіянин погано переносить удари - як спортивні, так і політичні".

Le Parisien (Франція)

Синець Путіна: а що, якщо це була підтяжка? Травма на тренуванні, невдалий візит до стоматолога чи, можливо, підтяжка? Після візиту до Києва російського прем`єр-міністра всі тільки і говорять, що про синець у Путіна під оком, "ретельно заретушованому і все-таки помітному всім без винятку", пише Le Parisien, цитуючи кореспондента "Комерсанта" Андрія Колесникова. Множаться чутки і навколо настрою Володимира Путіна, який в ході візиту був, схоже, не в дусі, а потім з незрозумілих причин відмінив прес-конференцію і вечерю.

"У вересні глава російського уряду і його друг, голова ради міністрів Італії Сильвіо Берлусконі під час візиту італійського лідера до Росії жартували про можливість залишитися при владі "до 120 років". Італійські ЗМІ регулярно займаються спекуляціями про підтяжки, які нібито робить Кавалер, який старший за Путіна на 16 років. Можливо, причина в цьому", - пише кореспондент, додаючи, що "шансів на те, що надзвичайно скритний Володимир Путін дасть пояснення, украй мало".

Фото ЗІК і УНІАН