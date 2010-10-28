Прес-служба Путіна спростовує інформацію про синець під оком

Прес-служба Володимира Путіна спростовує повідомлення ЗМІ про те, що під час візиту в Україну у російського прем`єра під оком був синець, що ретельно замазав гримом, про що повідомили українські ЗМІ.

«Журналісти не праві, напевно, так падало світло. Але те, що прем`єр-міністр втомився, це правда, останнім часом він дуже багато працює і весь час в роз`їздах», – сказав «Газеті.Ru» прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.