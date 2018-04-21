Біля Конституційного Суду відкрився філіал Майдану

У вівторок столичні мітингові пристрасті зсунулися від Майдану до будинку Конституційного Суду. Перетин вулиць Горького і Жилянської виявився заповненим народом, насамперед, малиновою і біло-блакитною молоддю та вітренківськими бабусями-тіфозі з іконами в руках. Хтось з противників виборів співав пісні, хтось кричав у мегафон.

Присутні були й нечисленні представники «Пори» з своїм наметом, прапорами, карикатурами на лідерів коаліції і плакатами на зразок: «Ради своєї безмежної влади Мороз, Симоненко, Янукович готові пролити вашу кров! Громадяни, будьте пильні!!!». Між різнокольоровими опонентами вмить виріс кордон міліції. Але це було зайве: за сталою традицією такі акції в Києві проходять безкровно. Помаранчеві та біло-блакитні розмовляли один з одним, навіть не підвищуючи голосу, часто «пористи» замість аргументів пробували заспівати пісні УПА. Прихильників продонецької коаліції було разів уп`ятеро більше, ніж прихильників Президента, проте відчувалося, що ідейна база в стані біло-блакитних більш рихла, ніж у супротивників. Якщо помаранчеві мили кістки судді Сюзані Станік, сміючись над жартом про те, що слово «станік» у польській мові означає «ліфчик», то біло-блакитні весь час питали поміж себе: «Скільки за це платять?» (Приємно, що крадені гроші повертаються в народ).

Оскільки практично одразу після початку засідання всіх фотографів попросили залишити зал суду, вони, опинившись на вулиці, заходилися знімати пікетників. У свою чергу, учасники акції досить швидко втомилися і почали міняти вертикальне положення на горизонтальне. «Донецька» молодь лягала покотом просто на землю і слухала музику з мобільних телефонів, підсилюючи звук через «матюгальники», релаксуючи на квітневому сонці. Ідейна дівчина Дія з табору прихильників Ющенка розповіла, що вона – гот. (Готи – це молодіжна субкультура, представники якої відзначають Гелловін, люблять все чорне і слово «Смерть» пишуть з великої літери.)

– Я щосили підтримую Віктора Андрійовича. Адже інакше, якщо в країні встановиться диктатура, то нам всім заборонять бути такими, які ми є.

О першій мітинговці дізнаються, що суд оголосив перерву до другої. Проте майже ніхто нікуди не йде, якщо не рахувати походів до біотуалетів, завбачливо встановлені на протилежному боці вулиці. Після перерви мітинговцям повідомляють, що в суді виступає депутат від Партії регіонів Мірошниченко, який звинувачує Президента в узурпації влади, але це мало кого цікавить з натовпу. Більше люди обговорюють звістку про те, що суд засідатиме до 26 квітня. Багато хто задоволено розуміє цю новину таким чином: буде день – будуть гроші.

Так у Києві на кілька днів з`являється ще одна точка, – на вулиці Жилянській. Не гаряча, звісно, але достатньо тепла.

Антон Зікора