Прокуратура перевела Луценка із статуса свідка в звинуваченого

5 листопада проти екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка було порушено кримінальну справу і з нього взята підписка про невиїзд. Він підозрюється в розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем. Комерсанту-Україна пан Луценко повідомив, що справу порушили з політичних мотивів.

Як повідомив вчора Юрій Луценко, ця справа зараз перекваліфікована, керівництво ГПУ створило "спеціальну мобільну групу із слідчих з особливо важливих доручень", а з нього була узята підписка про невиїзд.

"5 листопада, не втрачаючи часу, мені пред`явили ухвалу про порушення кримінальної справи і повідомили, що зі свідка я одразу перетворююся на обвинуваченого. За версією ГПУ, міністр Луценко, який керує колективом в 300 тис. осіб із щорічним бюджетом відомства в 8 млрд грн, вступив в змову із своїм водієм, щоб викрасти з бюджету близько 40 тис. грн., – розповів екс-голова МВС. – І тепер, попри щонайповнішу абсурдність підозр, це стало кримінальною справою №1 в Україні".

Як повідомив УНІАН інформований співрозмовник, завтра об 11.00 Ю.Луценко прийде для надання пояснень слідчому Генеральної прокуратури до головного слідчого управління ГПУ на вулиці Борисоглібській.

Кримінальну справу проти колишнього глави МВС Юрія Луценко порушено за ч.3 ст.191 ("привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим положенням") Кримінального кодексу, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до восьми років.

"Приблизно десять днів тому один з керівників Партії регіонів попередив мене: якщо я не перестану публічно підтримувати БЮТ і її лідера, у мене виникнуть проблеми, – додав Ю.Луценко. – І ці проблеми справді виникли: у п`ятницю, 5 листопада, я був несподівано викликаний до Генпрокуратури (ГПУ) з приводу пенсії свого водія, яка останнім часом стала об`єктом роботи сотні співробітників правоохоронних органів".

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом зловживання владою або службовим становищем службовими особами МВС за керівництва ним Ю.ЛУЦЕНКА, які оформили на роботу в міліцію водія екс-керівника відомства.

За словами заступника міністра МВС України, начальника Головного слідчого управління Василя ФАРИННИКА, порушення полягає в тому, що людина впродовж двох років з моменту працевлаштування в органи внутрішніх справ отримала спеціальні звання від капітана до підполковника, отримувала чималу заробітну плату. Крім того, загальний стаж роботи водієм у цієї людини складає 22 роки і він був зарахований як загальний стаж роботи в міліції. «Ясно, без міністра, без посадових осіб кадрової служби цього не можна було зробити», - сказав В.ФАРИННИК