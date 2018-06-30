Віхи тижня. Влада - проти підприємців, парламент - проти виборів, Попов - проти Черновецького

Протести проти ухвалення Податкового кодексу показали, що підприємці є впливовою силою. Верховна Рада зробила рішучий крок до пролонгації своїх повноважень. Олександр Попов став главою Київської держадміністрації, Леонід Черновецький продовжує залишатися невидимим мером.

Піррова перемога

Ухвалення Податкового кодексу в нинішній редакції може стати для влади пірровою перемогою не тільки завдяки масштабу виступів представників малого бізнесу. Десяткам тисяч громадян України не до душі посилення повноважень фіскалів і скорочення можливостей для спрощеного оподаткування, і вони виплеснули свій протест на вулиці. Дрібна національна буржуазія сьогодні стала єдиною силою, здатною організовано чинити опір діючій владі. Президентська команда виявилася не готовою до такого розвитку подій. Хоча в справі ухвалення Податкового кодексу головними глашатаями є союзники регіоналів - «сильний» віце-прем`єр Тігіпко і «вільно-демократичний» шеф Держкомпідприємництва Бродський – навіть їх «скальпи» навряд чи потішать протестувальників. Як відомо, після відміни політичної реформи в країні Президент відповідає за все. Тому Віктор Янукович дав зрозуміти, що не стане зопалу підписувати прийнятий парламентською більшістю Податковий кодекс. Малий бізнес загрожує главі держави і законодавцям організацією всеукраїнського референдуму з питання дострокового припинення їх повноважень. Процедура хай і не проста, але може послужити не стільки відставці президента, скільки політичної консолідації малого бізнесу.

Під час першого за декілька місяців засідання РНБО глава держави висловив думку, що протести проти Податкового кодексу організовані тими, хто користується дірками в бюджеті у власних інтересах. Заразом Віктор Янукович попередив, що наступний рік стане роком радикальних економічних перетворень, а реформи будуть не завжди популярними. Якщо це так, то рішення «потренуватися» на малому бізнесі виглядає недалекоглядним. Вітчизняні підприємці загартовані в боротьбі з рекетирами і податковими перевірками.

Осідлати хвилю підприємницьких протестів спробувала Юлія Тимошенко. Для лідера «Батьківщини» масові виступи тих, кого шість років тому називали «гвардією Майдану» - хороший шанс нагадати про себе і зупинити падіння популярності. Але малий бізнес відмовився підняти над своїми лавами біло-сердечні прапори. У відповідь Тимошенко заявила, що підприємці доб`ються успіху, якщо їм допомагатиме політична сила. Але небайдужі «спрощенці» і «єдиноподатковики» вже по горло ситі обіцянками в опозиційному соусі, тому не поспішають вірити політикам будь-якого кольору.

Їх мета – 2012

Тим часом законодавці встигли показати, що здатні не тільки ігнорувати здорові доводи, що доносяться не з Банкової, але й працювати оперативно і злагоджено, якщо справа стосується їх власних інтересів. Не встиг Конституційний Суд визнати таким, що відповідає Основному Закону бажання парламентаріїв проводити наступні вибори до Верховної Ради восени 2012 року, як 305 законодавців ухвалили це рішення в першому читанні. Навіть процедуру голосування оперативно змінили, щоб консолідувати голоси всіх охочих. Аніскільки, зазначимо, не бентежачись черговим порушенням таємниці дорадчої кімнати Конституційного Суду у виконанні лідера фракції регіоналів Олександра Єфремова. І дійсно – чого соромитися, якщо в КС прогнозовано реагують на звернення і навіть ловлять на льоту президентські побажання?

Рішення Конституційного Суду лідер «Фронту змін» Арсеній Яценюк, який підбадьорився після місцевих виборів, назвав політичним злочином. До уваги Арсенія Петровича: судів, що розглядають подібні правопорушення, в Україні поки немає. Юлія Тимошенко рішенням парламенту теж обурилася, хоча може бути задоволена, що лише десять членів фракції БЮТ-«Батьківщина» віддали за нього свої голоси. «Більшовики» сподівалися «замазати» більше бютівців, щоб загострити кризу у лавах найбільшої опозиційної фракції. У НУ-НС парламентських виборів бояться куди сильніше – там їх перенесення на 2012 рік підтримав 41 член фракції з 71 за списком. Після демонстрації неприкритого прагнення за всяку ціну продовжити повноваження парламент втратив можливість для політичного маневру. На Банковій скористаються податливістю законодавців, коли наступить слушний момент.

Довгоочікувана заміна

Поки ж Віктор Янукович завершив передачу виконавчій владі в столиці своєму призначенцеві Олександру Попову. Той за п`ять місяців роботи як перший заступник розділу КМДА довів, що здатний управляти неспокійним столичним господарством, і одержав заслужене підвищення. Цікаво, Черновецький, який позбувся посади голови столичної адміністрації, на публіці так і не з`явився. Втім, Леонід Михайлович залишається мером Києва, в переобранні якого влада не зацікавлена – у «регіоналів немає рейтингового кандидата на заміну Черновецькому, і невідомо, чи з`явиться він узагалі.

Євген Магда