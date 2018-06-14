Wikіleaks: У бесіді з послом США колишній співробітник Тимошенко закликав відсторонити її від влади

У секретному документі за підписом Дж.Теффта прізвище колишнього «інсайдера» Тимошенко замінене хрестиками. Особливості аргументації і стилю дають можливість припустити, що співбесідником посла міг бути екс-віце-прем’єр Віктор Пинзеник.

З «шапки» документу та змісту розмови випливає, що вона відбулася 10 лютого 2010 року.

Резюме. У своїх вбивчих обвинуваченнях на адресу прем`єр-міністра Юлії Тимошенко шановний XXXXXXXXXXXX закинув їй відсутність лідерських якостей і стверджував, що Тимошенко буде продовжувати працювати проти реформ. Щоб обмежити її деструктивність, XXXXXXXXXXXX виступає за дострокові парламентські вибори, що сприяло б зміцненню нових лідерів, таких, як Тігіпко та Яценюк. Він також висловив надію, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) суворо стежитиме за дотриманням Україною своїх зобов`язань щодо проведення реформ. Як здавалося, XXXXXXXXXXXX видавав свої месиджі не в гніві, а у щирій печалі за країною і в розчаруванні у своїй нездатності переконати Тимошенко скористатися можливостями, наданими економічною кризою для реформ. Замість цього, сказав XXXXXXXXXXXX, Тимошенко змарнувала можливості на користь популізму і простого прагнення до всеосяжної влади. Кінець Резюме.

Тимошенко: жадібна до влади популістка

У ході зустрічі з послом XXXXXXXXXXXX звинуватив прем`єр-міністра Тимошенко у втраті можливостей для реформ, які з’явилися з економічною кризою. Він вважав, що Тимошенко продовжуватиме працювати проти реформи і що вона аргументуватиме це тим, що вона та її уряд були в змозі здійснити всі внутрішні і міжнародні платежі протягом кризи без реалізації того, що становило б болісні для суспільства реформи. У цьому сенсі XXXXXXXXXXXX сказав, що Програма МВФ фактично завдала шкоди Україні. Ні український уряд, ні суспільство не постраждали сильно від кризи завдяки грошам МВФ. У результаті підтримка змін, які б вивели економіку з кризи, випарувалась.

XXXXXXXXXXXX сказав, що це було простим рішенням для Тимошенко нічого не робити для реформування економіки. Він був критичним до її лідерських навичок і сказав, що вона приймала політичні рішення, не слухаючи обґрунтованих рекомендацій. Він визнав, що логіку Тимошенко у більшості випадків важко зрозуміти за винятком одного пояснення: її рішення зазвичай визначаються «авантюрним популізмом». Вона також була надмірно впевненою у своїх рішеннях і вважала, що все інше було неправильним. XXXXXXXXXXXX дійшов висновку, що Тимошенко просто хотіла консолідувати владу у своїх руках. На її погляд, популізм допомагав їй зробити це, а реформа – ні. XXXXXXXXXXXX висловив власні розчарування через свою неспроможність впливати на політику XXXXXXXXXXXX.

Дострокові парламентські вибори найкращі для країни

XXXXXXXXXXXX був упевнений, що Тимошенко буде продовжувати виступати в якості деструктивної сили і в жорсткій опозиції до Януковича. У результаті він стверджував, що дострокові парламентські вибори були б найкращими для країни. Він припустив, що БЮТ і "Наша Україна" втратять місця в парламенті на дострокових виборах. Це також дозволило б новим голосам, таким, як Сергій Тігіпко та Арсеній Яценюк, отримати сильніші позиції. XXXXXXXXXXXX висловив думку, що виборці на президентських виборах показали, що вони хотіли приходу до влади нових лідерів.

Хоча вибори можуть призвести до затримки реформ протягом ще на декілька місяців, XXXXXXXXXXXX вважає, що новий парламент, найімовірніше, здійснить реформи. Він усвідомлював, що це може затримати повернення МВФ в Україну, але, XXXXXXXXXXXX стверджував, що країна може протягти наступні шість місяців на резервах, особливо якщо не буде прийнято новий бюджет. Він сказав, що відсутність бюджету обмежує здатність уряду витрачати. Насправді XXXXXXXXXXXX стверджував, що підштовхування країни в глибшу кризу дійсно може бути благом, оскільки виборці й лідери будуть гостріше відчувати необхідність змін.

Рецепт реформ від XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX стверджував, що в 1990-х роках і у 2000 році, коли економіка була справді в стані кризи, Україна провела деякі позитивні зміни, які призвели до зростання. Україна знову отримала унікальну можливість для реформування самої структури уряду, боротьби з корупцією і здійснення економічних реформ, які повернуть країну на шлях зростання. Він згоден з умовами, які містяться в пакеті МВФ для України, в тому числі з підвищенням цін на газ та пенсійною реформою, але сказав, що МВФ має бути суворішим у примусі дотримання умов. XXXXXXXXXXXX передав послу два документи з викладенням своїх пріоритетів реформи.

Коментар

Як здавалося, XXXXXXXXXXXX видавав свої месиджі не в гніві, а в щирій печалі за країною і в розчаруванні у своїй нездатності переконати Тимошенко скористатися можливостями, що відкриваються в результаті економічної кризи для реформ. Його звинувачення на адресу Тимошенко були особливо вбивчими. XXXXXXXXXXXX – один з небагатьох, кого ми знайшли на високих рівнях влади в України. Шкода, що небажання Тимошенко приймати важкі рішення обійшлося країні дорого не тільки з точки зору збільшення дефіциту та державного боргу, зниження ВВП, а й у тому сенсі, що вона вигнала розумного XXXXXXXXXXXX.

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