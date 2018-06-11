Чому парламентська більшість так хоче послухати міністра фінансів?

Єфремов нагадав, що на аудит попереднього уряду «кошти виділяли досить пристойні»... Про бюджет-2011 Тимошенко сказала: «Це не державний бюджет, а суцільна корупція»... Ярошенко в п’ятницю ходитиме по телешоу?..

У понеділок поведінка лідерів парламентської більшості була доволі дивна. За традицією, на погоджувальній раді у ВР саме керівники опозиційних фракцій визначають, кого з представників Кабміну «діставатимуть» незручними запитаннями в п’ятницю на так званій «годині уряду». Але більшість раптом здійснила різкий демарш і перебрала в опозиції право на визначення «відповідальних» від уряду (себто тих, хто даватиме відповіді).

Глава фракції Партії регіонів Олександр Єфремов запропонував 17 грудня заслухати на «годині уряду» міністра фінансів Федора Ярошенко з інформацією про проведений аудит фінансової діяльності органів центральної влади. Звісно, не нинішніх органів, а попередніх, тобто уряду Юлії Тимошенко. Єфремов нагадав, що на аудит «кошти виділяли досить пристойні». Він вважає логічним, щоб з цього питання виступив саме міністр фінансів та інформував «і Верховну Раду, і громадськість». А то, мовляв, чутки різні ходять, а точної інформації немає.

Лідер комуністів (явно натхненний зняттям з посади голови Кримського рескому КПУ свого одвічного внутріпартійного опонента Леоніда Грача) заговорив уже не про «чутки», а про «злочини» і «прокуратуру». Утім, у комуністів завжди було своє уявлення про презумпцію невинності.

Не став заперечувати проти виклику Ярошенка й представник фракції блоку Литвина Ігор Шаров.

Глава фракції НУ-НС Микола Мартиненко намагався переконати колег, що хоча тема, запропонована фракцією ПР, є важливою, але актуальнішим питанням є Пенсійна реформа. Адже багато говорилося про збільшення пенсійного віку, тому «люди збуджені, люди цікавляться цією темою». Він вважає, що доповідати в п`ятницю повинен Тігіпко, і «тут немає нічого особистого», оскільки він раніше займався Податковим кодексом, а зараз соціальною політикою, тобто «він віце-прем`єр з усіх питань».

Але більшість є більшість. Як виявилось, вона воліє слухати цього тижня колишнього податківця і вірного прихильника «азаровщини» пана Ярошенка. А «універсального віце-прем’єра» про пенсійну реформу – наступного тижня (коли проект цієї реформи надійде до ВР). Спікер Володимир Литвин виніс на прес-конференції вердикт: 17 грудня темою «години уряду» буде міжнародний аудит фінансової діяльності органів влади.

І додав хитру фразу: «Ця проблема збігатиметься з оцінками бюджетних процесів у 2009-2010 роках».

Отут і сидить справжня причина незвично агресивної «окупації» «години уряду» парламентською більшістю. Як відомо, гвіздком сесійного тижня буде урядовий проект держбюджету-2011. Тож опозиція, а особливо БЮТ, готується до неабиякого артилерійського обстрілу цього, м’яко кажучи, неоднозначного документа.

Про це свідчить і різка характеристика, яку лідерка БЮТ Юлія Тимошенко дала проекту головного фінансового кошторису держави: «Це не державний бюджет, а суцільна корупція».

Тимошенко обіцяла, що, у вівторок, у Верховній Раді відбудеться розширене засідання Ради опозиції з питань бюджету за участю голів та заступників голів комітетів, що представляють опозицію. Можна легко передбачити, як дружно, системно й різко опозиціонери говоритимуть про вади бюджету-2011 і його корупційну складову.

А в п’ятницю, за всіма правилами політтехнології, знаної під назвою «спін-доктор» (розвертання дій супротивника проти нього самого), заяви про «суцільну й системну корупцію» намагатимуться обернути проти самої Тимошенко. Мовляв, корупція-то є, і на бюджеті вона відбилася. От тільки хто мільярди народних грошей розікрав?

Звісно, міжнародний аудит дасть “відповідь” – це зробив уряд Тимошенко. Деякі члени його вже сидять у СІЗО, а згодом у тюрмі сидітимуть всі.

Ми вже цього чули чимало, «аудитні атаки» на Тимошенко та її команду йдуть добре організованими хвилями. Отже, у п’ятницю почуємо нову порцію одкровень про «кіотські кошти», «казначейські дірки», «злочинців, які вкрали газ у Фірташа» і навіть, якщо пощастить, про водія Луценка, якого за його неймовірні пільги, знає, либонь, уже кожен українець.

От і будуть знайдені винні в усіх бюджетних бідах та неприємностях.

До речі, п’ятниця – дуже зручний день. Особисто автор нітрохи не здивується, якщо на політичних ток-шоу на «Інтері» та ТРК «Україна» головною темою будуть викриття міжнародним аудитом жахливих нечуваних економічних злочинів попереднього уряду. А головним гостем – все той же Федір Ярошенко. У компанії міжнародного аудитора…

Микола Писарчук