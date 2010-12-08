Тимошенко каже, що в проекті бюджету - суцільна корупція

Фракція «БЮТ-Батьківщина» детально вивчить проект державного бюджету на 2011 рік та подаватиме до нього свої пропозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на прес-конференції лідер партії “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО.

За її словами, сьогоднішня презентація Кабінетом міністрів проекту держбюджету-2011 довела, що «системна корупція стала державною ідеологією нинішньої влади». «Це не державний бюджет, а суцільна корупція», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що опозиційний уряд вивчить кожну статтю проекту держбюджету і надасть свої фахові пропозиції.