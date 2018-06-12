За неугодних владі - тих, хто зустрів Новий рік і проведе Різдво в СІЗО!

Серед чудових новорічних тостів і побажань, які адресували автори УНІАН нашим читачам, був тост-побажання опозиції – залишитися вільними. Ми хочемо запропонувати на Різдво підняти келих з вином за тих, хто готовий платити за наші громадянські права навіть ціною власної свободи. За в`язнів, яким довелося відзначити Новий рік і доведеться зустріти Різдво за ґратами.

Садити у в`язницю напередодні Нового року опозиціонерів, паяти нові вироки, викликати на допити управлінців і держслужбовців, які «заплямували» себе співпрацею і родинними зв`язками з опозицією, стає частиною не лише російської національної традиції, але й української.

Напередодні Різдва ми вирішили пригадати найвідоміших в`язнів світу. Враховуючи останні події, ми з колегами виявили, що найбільшу кількість відомих політичних в`язнів дає Росія, вона ж є лідером за «динамікою затримань», і її всіляко намагається наздогнати Україна. Втім, авторитарні тенденції притаманні іншим країнам пострадянського простору - Білорусі, Азербайджану, Узбекистану.

Цікаво, що після оголошення вироку по Ходорковському до телекамер вийшла суддя і сказала, що безпрецедентний тиск на високий суд чинила інтернет-спільнота. Ця заявка обнадіяла: ми, ті, хто читає Інтернет і пише в ньому, здатні чинити тиск навіть на російський суд. Тож якщо ми здатні тиснути, значить, здатні підтримувати. А для цього сьогодні поіменно пригадаємо тих, хто потребує нашої підтримки. І зізнаємося: приклади мужності наших сучасників допомагають нам самим переживати нашу внутрішню еміграцію.

ТЮРЕМНІ СВЯТКИ ДЛЯ КРАЩИХ ІЗ РОСІЯН

30 груднябули засуджені в закритому для європейських дипломатів Хамовнічеському суді.

Хамовнічеський суд звинуватив керівників ЮКОСа і Менатепав тому, що вони викрали всю нафту своєї власної кампанії, видобуту з 1998 по 2003 роки. Найпопулярніші форуми Рунету після оголошення вироку писали, «як Ходорковській сам у себе «вкрав» нафту, яку сам і видобув, як продав її державі за «заниженою» ціною, а потім заплатив податки і знову «вкрав» виручені гроші». Ця сама фраза в тому або іншому вигляді, часто ставала заголовком підсумкових статей Інтернет-видань. Під час засідання суду Ходорковський і Лебедєв нерідко сміялися над абсурдністю звинувачень. Після оголошення вироку Михайло Ходорковський побажав усім своїм прихильникам триматися і сказав: «Права приватної власності в Росії немає. Прав людини при зустрічі з судовою системою теж немає. Мені соромно за свою країну».

31 грудня в Москві на Тріумфальній площі і в Санкт-Петербурзі пройшли мітинги опозиції.

В результаті, колишній губернатор, колишній віце-прем`єр уряду Черномирдіна і заступник глави уряду Кирієнка, депутат Держдуми і співголова руху «Солідарність» отримав 15 діб адміністративного арешту . Інші опозиціонери:– 15 діб. Активіст Лівого фронту– 10 діб.– 5 діб.

Мітинги опозиції, Марші незгодних, арешти і побиття правозахисників, незважаючи на їх дуже пенсійний вік – цілорічна реальність Росії. Але незважаючи на затримання активістів акції тривають і весь передріздвяний тиждень. «Посидіти в СІЗО - це досвід необхідний для російської інтелігенції», – сумно відзначив колись 13-й чемпіон світу з шахів Гарі Каспаров. «Нарешті, і мене потягли в СІЗО. Бо якось незручно, донька- рецидивіст, уже багато раз там бувала, а я ще жодного разу не сидів», – написав одного разу Віктор Шендерович.

Але знаєте, що притаманне цій кращій частині російських громадян... Ці люди не зраджують один одного. Співробітники ЮКОСа незважаючи на весь пресинг, не дають свідчень проти Ходорковського. Борис Нємцов, який знаходиться під арештом, пише про те, що на його підтримку виступили не тільки лідери опозиційних партій, але й Анатолій Чубайс, який обіймає держпосаду.

У Рунеті ходять цілі списки політичних в`язнів РФ. Там є різні люди, і навряд чи подібні списки можуть бути повністю об`єктивними. Але є справи безперечні, такі, що стосуються увязнених, які підняли тему беззаконня в правоохоронних структурах Росії. Не хотілося б, щоб ми успадкували й цю частину традиції.

УКРАЇНА: ТРИВОЖНІ ПАРАЛЕЛІ З РОСІЄЮ

У липні першими в`язнями нової влади стали екс-заступник глави Нафтогазуі Глава митної служби. Перший у січні 2009 року поставив підпис під угодою НАК Нафтогаз і Газпрому по газу РосУкрЕнерго, що знаходився в підземних сховищах. Другий його розмитнив.

Про Діденка. Попри всі зусилля народних депутатів України, які намагалися, щоб Діденка випустили під підписку про невиїзд, «високий» Печерський (щось подібне до Хамовнічеського в РФ) суд залишив його під вартою. Коли судді в черговий раз зачитували судове рішення про неможливість випустити Діденка, той сміявся і аплодував.

«Правда є, і вона завжди одна. Вона все одно буде знайдена», – сказав у завершальному слові Ігор Діденко.

Юрій Луценко, екс-міністр внутрішніх справ. ГПУ сама плуталася в звинуваченнях: то його узяли нібито за те, що він нарахував своєму водієві стаж, то за те, що він незаконно дозволив оперативно-розшукову діяльність. Але прихильники Луценка не сумніваються, що його узяли за критику владі і підтримку Тимошенко. Луценко ще не пише репортажів з СІЗО, поки не дає інтерв`ю. Просто наразі до нього нікого не пускають. Але навряд чи його зможуть налякати настільки, щоб він замовк.

У середині грудня реанімувалася справа десятирічної давнинивід 9 березня 2001 року, у якій одним з обвинувачених проходив бютівець Андрій Шкіль. Справа, в якій членів УНА-УНСО звинувачували в безпорядках, використовується як гачок, на якоу тримають прихильників Тимошенко.

Знаходяться під вартою, в розшуку, готуються до екстрадиції міністри і чиновники уряду Тимошенко:, всі, хто «зловживали владою, завдали шкоди» в період керівництва урядом Тимошенко.

Юлія Тимошенко продовжує ходити на допити в Генпрокуратуру.

У справі, згідно з якою вона на прем`єрській посаді скористалася грошима Кіотського протоколу, щоб виплатити пенсії. А ще Тимошенко приходить практично на кожне судове засідання, що стосується підслідних членів її уряду.

БІЛОРУСЬ: ЩЕ ОДНА СПРОБА ПОЧАТИ НОВЕ ЖИТТЯ

Про те, як обходиться президент Білорусі з політичними опонентами пишуть давно і багато. Але в останні роки здавалося, що Білорусь наполегливо намагається стати на шлях демократизації.

На жаль, події виборів 19 грудняце спростували. Чи то діючий білоруський президент не витримав спокуси свободою зборів, чи то піддався провокації, чи то злякався багатотисячного натовпу. Але в білоруській міліції опинилися сотні затриманих маніфестантів, серед яких семеро кандидатів у президенти. Різниця минулих років з нинішньою ситуацією полягає в тому, що цього разу прихильники Лукашенка переконані, що спроба держперевороту підтримувала РФ.

КИТАЙ І БІРМА: АЗІАТСЬКА НАДІЯ

І нарешті згадаємо про двох в`язнів, про яких говорив увесь світ. Найвідоміший в`язень світу - нобелівський лауреат цього року, китайський літературознавець і правозахисник, автор Хартії 08", фактичного маніфесту демократизації Китаю.

Рішення Нобелівського комітету - це реакція на зміни в співвідношенні сил у світі і підтримка руху. Про бажання окремих країн бойкотувати нобелівську церемонію говорив увесь світ. Цікаво, що Україна, яка довго мучилася їхати чи ні, таки була присутньою на нагородженні.

Два місяці тому в Бірмі звільнили з в`язниці. Випускниця Оксфорда, лідер демократичної опозиції, яка виступає за мирну революцію в своїй країні, для цього материка стала символом свободи.

Цікаво, що в боротьбі влади і опозиції виявляється ще одна закономірність. Ті, кого садять, найчастіше люди куди більш освічені, ніж ті, хто їх садить. Так у Росії, так в Україні, так у Китаї та Бірмі. Українська влада повторює з періодичністю мантр, що в арештах, які вона проводить, немає нічого особистого, що це всього лише боротьба з минулою корупцією. Цікаво, що, борючись з корупцією минулих років, вона відміняє закони, які могли попередити корупцію і притиснути нинішніх правителів. Але можливо, інтелекту нової влади вистачить, щоб зрозуміти: пресуючи опозицію, вона не просто усуває конкурентів, вона якось автоматично вибирає цінності і шлях розвитку: азіатський або європейський. А який з них ближчий вам?

Маша Міщенко