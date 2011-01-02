Нємцов розказав, що відсидів два дні в «бетонній клітці без матраца»

Мировий суд Тверского району ув’язнив одного з лідерів опозиційного руху "Солідарність" Бориса Нємцова на 15 діб адміністративного арешту після затримання на акції 31 грудня на Тріумфальній площі.

"Немцову дали 15 діб, визнавши його винним в здійсненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 19.3 (непокора законним вимогам співробітника міліції)", - сказала "Інтерфаксу" прес-секретар "Солідарності" Ольга Шоріна.

Сам Нємцов розповів, що засідання мирового суду продовжувалося близько чотирьох годин. "З мого боку було 15 свідків, з боку влади - два омонівца. Суддя відмовився залучити до матеріалів справи відеозапис затримання, не тільки зроблену журналістами, але і самими правоохоронними органами", - сказав Нємцов. "Вони хочуть налякати опозицію", - зауважив він.

Політик додав, що два дні після затримання провів в камері розміром 1,5 на 2 метри. "Я знаходився в бетонній клітці без вікон. Там навіть матраца на підлозі не було", - сказав він.

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