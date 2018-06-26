Приклад Данилишина: українці завалять Європу проханнями про притулок?

Чехія надала притулок колишньому міністру економіки з уряду Тимошенко Богдану Данилишину. Сьогодні суд відпустив його на волю. Якщо він не матиме власних грошей для проживання у найманому приватному помешканні (хоча це й малоймовірно), то, за чеським законодавством, він переміститься у інтеграційний центр для біженців, де матиме право отримувати щоденно 12 крон на кишенькові видатки, харчі (ними можна перебирати в залежності від конфесійної приналежності) та медичне обслуговування, а раз на місяць – пакунок із предметами гігієни. Коли він пройде всю процедуру, то зможе працевлаштуватися.

Про всі ці "вигоди" життя біженця у Чехії можна прочитати на спеціальних сайтах.

Цікаво, що МВС Чехії, який за законом мав право оскаржити рішення суду про надання притулку певній особі, не зробив цього. Певно, інтерв’ю та свідчення, які давав Данилишин, не дали чехам підстав на таке оскарження.

А ми в Україні вирішили поцікавитися: наскільки симптоматичним є рішення Празького суду? Чи помітять його в Єврокомісії та Європарламенті? І чи матиме це наслідки для нашої євроінтеграційної перспективи?

Григорій Немиря, віце-прем’єр-міністр з питань євроінтеграції в уряді Тимошенко: ЯНУКОВИЧ ЗУСТРІВСЯ ІЗ НЕОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ДЕМОКРАТІЇ Те, що політичний притулок надала країна–член ЄС, є особливо показовим. Бо цим визнається, що в Україні під фальшивим гаслом стабілізації та наведення порядку відбувається руйнація політичних свобод та європейських цінностей, зневажаються права людини та належні правові процедури. Ми, як опозиція, стверджували, що це небезпечно для України. Рішення, яке прийняла чеська влада, свідчить, що ці процеси можуть бути небезпечними і для ЄС. Опосередковано визнано факт: якщо ти в Україні займаєшся політичною діяльністю та належав до попереднього уряду, ти не можеш розраховувати на справедливе правосуддя. Влада, відкривши багато справ проти членів колишнього уряду, показує, що вона є слабкою та боїться опозиції. Сильні та впевнені у собі політики не займаються політичними репресіями. Очевидно, що Янукович імітує боротьбу з корупцією та вибірково використовує систему кримінального правосуддя у політичних цілях. Нещодавно опубліковано великий звіт OECD стосовно моніторингу виконання Україною зобов’язань по боротьбі із корупцією. У ньому - розгромна оцінка того, що Янукович не зміг ухвалити антикорупційні закони. За наполяганням президента були відкликані з парламенту три ключові антикорупційні закони, розроблені ще урядом Тимошенко та схвалені експертами Ради Європи.

Безумовно, на цьому тлі рішення Празького суду помітять в Європі. Тому, що і минулого року у Брюсселі, і під час цьогорічного візиту єврокомісара Фюле до України підкреслювалося: компромісів у питаннях цінностей - прав людини, свободи преси, політичного плюралізму, вільного висловлення думок - бути не може. Це – фундамент, на якому будується європейська інтеграція. Якщо завдається шкода цьому фундаменту, то будь-які намагання вибудувати майбутній будинок приречені на провал. Власне і рейтингом Freedom House і оцінкою індексу демократії авторитетної дослідницької установи, яка працює в рамках поважного видання “Економіст”, зареєстрована руйнація свобод. Нагадаю, що написано у звіті Freedom House на вісімнадцятій сторінці: “Країна невільна через погіршення ситуації із свободою слова, тиск Служб безпеки на університети, вороже ставлення уряду до опозиції, неурядових організацій та збільшення впливу президента на судочинства”. А далі ще одна пряма цитата: “Під час правління президента Януковича відбулося “погіршення ситуації зі свободою преси, уряд намагався приборкувати студентські рухи, спостерігалося залякування неурядових організацій, місцеві вибори були майже всіма визнані такими, що не були ані чесними, ані прозорими. З’явилися очевидні ознаки тиску виконавчої гілки влади на судову”. Такі оцінки - не лише питання демократії, це ставить під загрозу намір та можливості отримати бюджетну підтримку від ЄС. Тому, що завжди ці кошти даються з набором умов. Серед них - чітка система правосуддя, відсутність корупції.

Повертаюсь до суду в Празі... Це – знакове рішення. Воно перше. І воно явно дисонує з заявами президента, що життя покращується, а демократія розквітає так, як ніколи. Очевидно, що мета цих репресій - позбутися основного політконкурента та унеможливити її активну діяльність та участь у виборах. Але я хочу нагадати цитату Вацлава Гавела: “Демократія перед тими, хто ставиться до неї з повагою, ставить майже нездоланні проблеми, а для тих, хто її ненавидить, відкриває майже необмежені можливості”. Дуже важливо, що країни ЄС продемонстрували: вони не мають наміру мовчати, коли зневажають демократичні стандарти.

Сергій Головатий, народний депутат України (ПР), у минулому член ПАРЄ та член Венеціанської комісії:

НЕ ЗНАЮ, ЯК РЕАГУВАТИМУТЬ ЄВРОПЕЙСЬКІ ІНСТИТУЦІЇ НА ЦЕ РІШЕННЯ

Я не є органом, який займається цим питанням. Я не знаю, як реагуватимуть європейські інституції на це рішення Празького суду. Я не знаю, чи рішення про надання притулку пройде непоміченим. Побачимо.

Володимир Посельский, віце-президент міжнародної неурядової організації «Україна в Європі» (Париж)

КОЖЕН ЧИНОВНИК УРЯДУ ТИМОШЕНКО ТЕПЕР ЗМОЖЕ ОТРИМАТИ ПРИТУЛОК В ЄС

Я думаю, що практично кожен з урядовців колишньої команди Тимошенко, який зараз має проблеми з українською Фемідою, матиме реальні шанси отримати політичний притулок у країнах ЄС, тому що є реальні підстави, щоб говорити, що йде переслідування за політичні переконання. Можна легко собі уявити, чим польський, чеський, французький адвокат, захищаючи права українського клієнта, буде обґрунтовувати прохання про притулок. Вибіркове застосування закону, недотримання принципу судової влади, відсутність неупередженого судового процесу, необгрунтованість кримінального переслідування навіть з точки зору самого українського законодавства. І це все – реальні підстави для надання притулку. Взагалі є кілька ілюстративних моментів.

У 2005 році, після того, як Помаранчева команда прийшла до влади, Україна була визнана так званою “надійною країною”, всі справи про надання політичного притулку у Франції приймалися за спрощеною та скороченою процедурою і прохачам у 90% відмовляли у такому проханні. Зараз, швидше за все, буде нова хвиля звернень українських громадян у різних країнах ЄС, - не лише чиновників Тимошенко, можна говорити про членів “Тризубу”, інших патріотичних організацій. І швидше за все, принцип та визначення “надійності країни” щодо нас буде переглянуто, і нас віднесуть до Китаю та Росії.

Але з нашими європерспективами складається парадоксальна ситуація. З одного боку офіційні органи кажуть, що у відносинах України з ЄС все нормально, ми йдемо до підписання угоди про асоціацію та плану дій щодо надання безвізового режиму. Швидше за все, наш євроекспрес рухається за інерцією. Тобто влада намагалася йти за інерцією у тих процесах, які започаткувала попередня влада, але рух цього експресу сповільнюється. І євроскептики тепер мають підстави стверджувати, що в Україні не дотримуються принципи функціонування правової держави, та використовувати це, щоб заблокувати безвізовий діалог та угоду про асоціацію. Тому на жаль, на мій погляд, ми йдемо шляхом стагнації відносин України та ЄС. Наш потяг євроінтеграції може опинитися у тупику.

Іван Попеску, народний депутат України (ПР):

ГОЛОВНЕ, ЩОБ ЧЕСЬКИЙ УРЯД ДОЗВОЛИВ ГЕНПРОКУРАТУРІ БРАТИ У ДАНИЛИШИНА ПОКАЗИ

Я не думаю, що рішення Празького суду хоч якось вплине на наші євроінтеграційні зусилля. Гадаю, тут є один нюанс - щоб офіційні органи Чехії дозволили слідчим Генпрокуратури їздити до Чехії та брати у Данилишина свідчення по тих справах, у яких він фігурує.

Опитувала Маша Міщенко