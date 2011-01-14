Суд Праги відпустив Данилишина на волю

Екс-міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН, який знаходився в ув`язненні в Празі, випущений на свободу за рішенням міського суду столиці Чехії.

Як повідомив УНІАН адвокат Б.ДАНИЛИШИНА Ігор ФОМІН, відповідне рішення суд прийняв сьогодні. «Суд прийняв рішення про звільнення ДАНИЛИШИНА, і він уже на свободі», - сказав адвокат.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство внутрішніх справ Чехії 13 січня прийняло рішення про надання політичного притулку Б.ДАНИЛИШИНУ, затриманому в жовтні 2010 року в Празі.

Б.ДАНИЛИШИН попросив у Чехії політичного притулку наприкінці листопада 2010 року.

Екс-міністр економіки, якого Україна 18 серпня 2010 року оголосила в розшук по лінії Інтерполу, був затриманий працівниками празької поліції в столиці Чехії 19 жовтня 2010 року і відтоді знаходився у в`язниці Праги.

За версією Генеральної прокуратури України, затримання відбулося підчас звернення його до лікувальної установи. Адвокат Б.ДАНИЛИШИНА наполягав на тому, що екс-міністра фактично «здали» поліції Праги працівники Генпрокуратури при виході з посольства України в Чехії, після розмови з ним у дипломатичному представництві України.

За інформацією МВС України, Б.ДАНИЛИШИН “звинувачується в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 "зловживання владою чи службовим становищем" Кримінального кодексу України”, пов`язаному з проведенням держзакупівель. Результатом дій Б.ДАНИЛИШИНА, повідомляли в жовтні в МВС, стало неефективне і надмірне витрачання державних коштів, що, в свою чергу, завдало збитків державі в особі Міністерства оборони України на суму 13,9 млн. грн.