День Соборності: Янукович лаяв опозицію, Тимошенко закликала об'єднатися заради зміни влади (фоторепортаж)

Україна відсвяткувала День Соборності. У Львові організували живий ланцюг від пам’ятника Степанові Бандері до пам’ятника Тарасу Шевченку. У Луганську впродовж центральної вулиці розгорнули п’ятдесятиметровий Державний прапор України. У Полтаві та Дніпропетровську поклали квіти до пам`ятника Шевченку. У Кіровограді склали з пазлів карту України. А в Ужгороді місцеві молодіжні організації скасували раніше заплановану акцію з нагоди Дня Соборності, через загрозу громадського протистояння. Виявилося, що на один час у центрі міста планували свої акції молодь та опозиційних політсили, й мер запропонував молодіжним організаціям або перенести акцію на іншу дату, або проводити її за межами центральної частини міста. Врешті організаторі відмовилися від створення «живого ланцюга».

Президент Віктор Янукович у своєму виступі на урочистому зібранні у палаці “Україна” з нагоди Дня Соборності риторично оголосив “час збирати каміння” та розкритикував політиків, які “розмовами про політичні репресії намагаються дискредитувати країну” в очах світової спільноти. «Вони знову кличуть людей на барикади, знову намагаються довести, що частина суспільства належить до патріотів і демократів, а інша – до їх антиподів. Ми це проходили п’ять років тому», - зазначив глава держави. Янукович пообіцяв твердо стояти на позиціях розвитку демократії і заявив, що “готовий працювати з усіма, хто поділяє ці принципи і здатний поставити національні інтереси вище за власні”.

До того ж Янукович проголосив “непростий період, коли заради трансформації України в сучасну економічно розвинуту демократичну державу, змушені вдаватися до непопулярних реформ”, безкомпромісну боротьбу з корупцією та злодійством.

Лідер Батьківщини Юлія Тимошенко закликала українців об’єднатися заради зміни чинної влади, розкритикувала “політичні об’єднання пихатих політиків” та заявила, що єдина українська нація сьогодні вже є.

Водночас екс-прем’єр у своєму виступі на Софійській площі заявила, що на її думку, об’єднати Україну має спільна молитва, бо вона не знає сильнішої дії. Й вірить, що “Господь почує нашу спільну молитву, і Україна нарешті отримає благословення”.

БЮТ-Батьківщина заявила, що співробітники Державтоінспекції перешкоджають людям потрапити у Київ на святкування Дня Соборності України. За словами нардепа фракції Віктора Олійника, автобуси зі Львова, Одеси та Дніпропетровської області, які прямували до столиці, не випускали за межі областей. У Львові перевізники несподівано відмовлялися виконувати раніше укладені угоди, “посилаючись на тиск з боку влади”. А в Одесі вночі один мікроавтобус, протримавши більш як три години на КП «Одеса», повернули назад, мотивуючи це тим, що не затверджені списки людей, які братимуть участь в акціях у Києві.

До цих звинувачень долучилася й особисто Юлія Тимошенко, заявивши учасникам віча на Софійській площі, що “по всіх областях перевіряли кожен автобус, кожну маршрутку переписували поіменно, перевіряли, як квитки купують у Київській області громадяни для того, щоб не дати їм поїхати на потягах до Києва”. На думку лідери Батьківщини це робилося , аби “ми не мали можливості зібратися тут і сказати одне одному слова вітання і слова надії, чітко з`ясувати наші плани”.

Утім у ДАІ "спростували" такі дані, заявивши, що навпаки всі подані заявки у вказаних областях були задоволені і всі бажаючі поїхали до столиці, жоден автобус, навіть з технічних причин, не був повернутий назад.

Стався навіть курйозний випадок затримання міліцією “опозиціонера-одинака”. Мешканець Селидова Донецької області Володимир Кружко заявив, що коли він намагався на попутній машині дістатися до Донецька, де мав зі “своїми прихильниками” провести власний мітинг до Дня Соборності (він, нібито, подав заявку), автомобіль зупинили на посту ДАЇ. І “люди в цивільному” запропонували Кружку проїхати до відділку міліції, аби дати слідчому пояснення “з приводу заяви про псування холодильника у моїй торговій точці, яку я раніше написав”...

Ганна Ткаченко

Фото Андрія Глазкова, Ігоря Хомича, Олександра Заровного, В’ячеслава Тенякова, Олега Шрамка / УНІАН