Ринок на Петрівці знесуть заради Табачника?

Раніше торговців книжками добровільно-примусово просили розкладати на лотках книжки Литвина, а зараз – твори Табачника. Бо його рідний брат є власником Книжкового ринку в столиці...

Український інформпростір облетіла новина про те, що в Києві знесуть ринок “Петрівка”. Директор ТОВ "Книжковий ринок" Віталій Правдивий заявив, що на місці господарського й частини рядів книжкового базару на Петрівці постане великий торгово-розважальний центр. Директор ринку обіцяє, що в новому ТРЦ обов’язково будуть місця для тих торговців, чиї точки знесуть.

– Ми заклали в план близько 10 тис. кв. м торговельної площі під диски й книги. Ті, хто захоче перейти з ринку в ТРЦ, – ласкаво просимо, – сказав Правдивий, зауваживши, що оренда зросте на 50-70%.

Новину про знесення частини книжної Петрівки більшість торговців дізналася з преси. Директор досі не удостоїв їх особистим спілкуванням із цього приводу. Хоча розмови про майбутній ТРЦ не вщухали протягом останніх декількох років.

Учителька початкових класів Алла Анастасьєва продає книжки на Петрівці вже сьомий рік. Каже, торговці постійно “на валізах”.

– Десь півтора року тому нам підняли оренду у два рази – і пішли вгору ціни на книжки. Не тому, що я цього хотіла, а просто це невідаоротно: чим більше ми витрачаємо, тим більший тягар лягає на плечі покупців, – розповідає Алла. – Адже ніхто не відшкодує нам матеріальних втрат, окрім покупця. Я як заробляла свої 5%, так і заробляю. Ну загонять нас у той ТРЦ, ну стоятиму я там красива, доглянута... Я й сама хотіла тут утеплити своє місце, поставити двері, кондиціонер... Але зрозуміла: випадкові покупці заходити не будуть. Я тут стою у проході, весь час напоготові: а що ви шукаєте, а що вас цікавить?.. У мене з’явилося своє коло читачів. Вони теж хвилюються, бо знають, що в ТРЦ книжки будуть дорожчі.

Продавець дисків Андрій каже, що чутки різні ходять. Хтось уже шукає запасний аеродром, хтось запевняє: нічого не буде.

– У мене ліцензійні аудіодиски, вони відрізняються високою якістю, – каже Андрій. – А тих, кого якість не цікавить, просто з Інтернету качають музику. Тому попит упав у рази. Якщо оренду піднімуть на 70%, то будемо закриватися. Бо й так ледве животіємо.

Точка букініста Сергія знаходиться на місці побудови майбутнього ТРЦ і в будь-якому разі підпадає під знесення.

– Вам цензурно чи нецензурно казати? – обурюється чоловік. – За ці місця дуже дорого було заплачено, діватися людям нема куди. Влада перейшла до нових людей. Нова мітла по-новому мете, підбирають усе під себе. Якщо ТРЦ таки будуватимуть, звісно, нас викинуть на вулицю. Могли б потягнути таку оренду дисковики, котрі торгують піратськими дисками, а для “книжників” – це нереально. Люди читають не так багато. Звісно, приїжджають любителі на великих машинах, які можуть дозволити собі антикварні книги. А пересічним людям не до цього, їм би на шматок ковбаси назбирати.

У 2006 році ТОВ “Книжковий ринок” з легкої руки “мера всіх киян” Черновецького отримало 4,45 га землі. З відповідним рішенням Київради, датованим 31 жовтня 2006 року, №179/236, з довгою назвою “Про передачу земельних ділянок ТОВ “Книжковий ринок” для будівництва, експлуатації та обслуговування багатофункціонального та торгово-розважального комплексу та паркінгу з поетапним знесенням будівель і споруд ринків і виконанням благоустрою прилеглих територій на проспекті Московському, 10 в Оболонському районі м. Києва” можна ознайомитися на офіційному сайтістоличної влади

На той час “Книжковий ринок”, створений у 1997 році, належав Ігорю Вільдману – тодішньому депутату Київської міської ради від Блоку Литвина, який входив до постійної комісії з питань торгівлі, побутових послуг та ринків Київради. Окрім “Петрівки”, до багатопрофільного підприємства “Солідарність” Вільдмана входило ще багато установ. У 2009 році журнал “Фокус” поставив Вільдмана на 65-е місце в рейтингу “100 найвпливовіших киян”. Сьогодні Ігор Вільдман опікується навколишнім середовищем і обіймає посаду заступника міністра екології. А в “Солідарності” нам повідомили, що книжковий ринок уже декілька років не має до них відношення.

Отже, повернімось до торговельного центру. Після виділення землі у 2007 році містобудівна рада затвердила проект ТРЦ "Петрівка". Тоді ж мала розпочатися реконструкція ринків. Але грянула криза. А з кризою – і зміна керівництва.

Самі торговці книжками “не для преси” розповідають, що спочатку над ними стояв Вільдман, потім деякий час – Литвин, а нині вони “під Табачником”. Щоправда, за їхніми словами, пертурбації нагорі на них не дуже впливають. Хіба що раніше добровільно-примусово просили книжки Литвина на лотках розкладати, а зараз – твори Табачника.

Співвласником Книжкового ринку виступає ТОВ "Тіко-Констракшен", що входить у групу "ТІКО", власником якої є Михайло Табачник – брат Дмитра Табачника. На офіційному сайті компанії в розділі “Майбутні проекти” вже навіть оприлюднені основні показники майбутнього ТРЦ під назвою "Petrovka Mall".

Депутат Київради Олександр Бригінець, який опікується столичною культурою і туризмом, переконаний: якщо книжковий ринок і знесуть – він усе одно згодом з’явиться, нехай і в іншому куточку Києва.

– З приходом нової влади відбувся перерозподіл майна, і тут нічого дивного немає. Ринок на Петрівці історично гарний, привабливий, ми всі з задоволенням туди ходили. Я впевнений, як тільки він зникне (а потреба в книжках залишиться) – з’явиться інший ринок. Що б не робила влада, у Києві буде великий книжковий ринок у тому чи іншому місці. Я пам’ятаю, ходив ще на ринок у Ботанічному сад. Завжди так відбувається, коли певні місця “прикормлюються”, туди приїздять люди, а потім усіх звідти виганяють і починають будувати якісь комплекси. Інше питання – чи потрібно стільки торговельних комплексів? Якщо Табачник побудує черговий ТРЦ і він буде порожній – це йому в збиток, і я за нього аж ніяк не хвилююся.

Директор Інституту міста Олександр Сергієнко вважає, що дрібні підприємці, які тримають 1-2 чи навіть 3 торговельні точки на ринку, “не потягнуть” оренду в спеціально збудованому ТРЦ. І торговельні центри не можуть повністю витіснити ринки як такі.

– Ринок за своєю природою є демократичним, – розповідає пан Сергієнко. – У Франції ринки в приміських зонах перебувають на одному й тому самому місці сотні років. У Тулузі щонеділі на центральному бульварі зранку до обіду торгують селяни... Ринок розрахований на всі верстви населення... Петрівка – це певний осередок книжкової культури. У книгарнях ціни вищі. А такі антикварні книжки, як у букіністів на Петрівці, я не знаю, де ще у Києві можна придбати. Це унікальний осередок культури, і його треба зберегти.

Крім того, Петрівка, за словами Сергієнка, і так перевантажена транспортом, а в разі побудови ТРЦ, який притягатиме велику кількість машин, лише ускладнюватиме дорожній рух у цьому районі столиці.

Анна Ященко

Фото УНІАН