У Києві знесуть ринок Петрівка

На місці господарського і частини рядів книжкового ринку "Петрівка" з`явиться великий торгово-розважальний центр з такою ж назвою. Про це заявив директор ТОВ "Книжковий ринок" Віталій Правдивий.

"Ми закінчуємо узгоджувати проектну документацію. Будувати новий ТРЦ будемо 1,5-2 роки. Частина книжкового ринку буде знесена, але територія старого ринку по вул. Вербова, 21, з якої починався книжковий в 1997 році, залишиться. Це пам`ятка Києва, він обов`язково буде збережено ", - зазначив Правдивий.

Підготовка до реконструкції ринку "Петрівка" розпочнеться вже в цьому році.

При цьому назвати точну суму, у яку обійдеться будівництво, директор ринку не зміг. За його словами, мова йде про десятки мільйонів євро.

Нагадаємо, що проект ТРЦ "Петрівка" був затверджений містобудівною радою ще в 2007 році, тоді ж мала розпочатися реконструкція, однак завадила криза.

Після реконструкції залишаться речовий, продовольчий і частина книжкового ринків. Правдивий обіцяє, що в новому ТРЦ обов`язково будуть місця для тих торговців, чиї точки знесуть.

"Ми заклали в план близько 10 тис. кв м торгової площі під диски і книги. Ті, хто захоче перейти з ринку в ТРЦ, - ласкаво просимо", - сказав директор ринку, зазначивши при цьому, що оренда збільшиться на 50 - 70%.

Нагадаємо, у понеділок, 17 січня, стало відомо, що на київських ринках УБОЗ почав масові перевірки торгових точок - жорсткі, з конфіскацією товару.

Продавці підозрюють, що перевірки - спроба влади руками правоохоронних органів помститися за акції протесту проти Податкового кодексу.

ТСН