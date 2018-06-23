Віхи тижня: Янукович переборщив у Давосі, Тимошенко воює нервами, Черновецького оголосили в розшук

Віктор Янукович під час «українського ланчу» в Давосі знайшов несподіваний аргумент для залучення інвесторів у вітчизняну економіку. Проти Юлії Тимошенко порушили нову кримінальну справу, але вона не збирається капітулювати. Микола Азаров доручив розшукати Леоніда Черновецького.

Президентські технологи переборщили - з горілкою і роздягненими жінками

Після успішних переговорів із турецьким прем’єром Реджепом Ердоганом Віктор Янукович відбув на Всесвітній економічний форум у Давос. Цього разу Віктор Федорович розминувся зі своїм російським колегою Дмитром Медведєвим. Спочатку здавалось, що Януковичу ліпше було би вирушити в Куршавель – настільки безпредметно-протокольними здавались його зустрічі. Але глава держави зумів довести, що не дарма провів час на одному з найдорожчих курортів світу

Янукович фактично особисто запросив компанію Shell почати видобуток сланцевого газу на межі Харківської і Донецької областей, запевнивши її виконавчого директора Пітера Возера, що непорозуміння у відносинах енергетичного гіганта з українськими податківцями залишилися в минулому. Про сланцевий газ багато говорять декілька останніх років, технологію його видобування активно використовують США. Хто знає – може, й Україні вдасться виправдати прогнози щодо масштабних покладів енергоресурсів на її території, попутно забезпечивши енергетичну незалежність.

Перспективним стало підписання двох документів із Азербайджаном, згідно з якими вже в 2014 році закавказька республіка поставить до України 2 мільярди кубометрів скрапленого газу. На той час на українській території повинен з`явитися спеціальний термінал. Втім, обидві сторони поки обмежилися меморандумом, читай – декларацією про наміри. Зате перекачувати трубопроводом Одеса – Броди азербайджанську нафту в західному напрямку почали буквально після завершення Давоського саміту.

Під час «українського ланчу» в Давосі Янукович виступив з несподівано шалапутною промовою, де закликав іноземних інвесторів помилуватися роздягненими українськими жінками, не обмежуючись борщем і горілкою. Пропозиція розумна, але дещо несподівана. Схоже, президентські технологи дещо переборщили з олюдненням образу глави держави.

«Залізні коні» для Тимошенко

Тим часом у Києві Юлія Тимошенко дізналася про порушення проти неї кримінальної справи за фактом перевищення службових повноважень. Генеральна прокуратура вважає, що за часів прем`єрства Юлія Володимирівна надміру активно лобіювала закупівлю партії автомобілів «Опель-комбо», які на перевірку виявилися звичайними фургонами, а не каретами швидкої допомоги. На думку слідства, 1000 авто мали стати пересувними засобами агітації за лідера «Батьківщини» під час президентських перегонів, свідоцтвом чого є напис «Програма уряду Юлії Тимошенко» на їхніх бортах.

Екс-прем`єр здаватися не збирається. Кримінальну справу вона назвала фальсифікованою і виступила зі стрічною пропозицією: направити заплановані на модернізацію президентського авіапарку кошти на закупівлю автомобілів для сільської медицини. Ідея виглядає красиво, але навряд чи буде реалізована. Хоча слідчі ГПУ стверджують, що не збираються брати Тимошенко під варту, нескладно здогадатися, наскільки важко їй дається війна нервів.

Юлія Володимирівна з неприхованим скепсисом поставилася до ідеї об`єднання опозиційних сил, добре розуміючи, що при успішній реалізації цього сценарію вона отримає конкурента. Тимошенко не забула назвати «перевертнем» Віктора Ющенка і підкреслила, що сьогодні з представників влади спілкується тільки з прокурорськими слідчими. В її останніх інтерв`ю звучить залізобетонна впевненість у власній правоті, яка погано резонує з суспільними настроями. Екс-прем`єр помітно переоцінює ступінь політичної радикалізації суспільства і поки не запропонувала стурбованим погіршенням якості життя виборцям реальну програму змін.

Чудеса по-київськи

Прем’єр-міністр Микола Азаров несподівано виявив відсутність столичного мера Леоніда Черновецького і доручив з`ясувати, де той знаходиться. Дивовижне прозріння Миколи Яновича нагадало гру на публіку (притиснути «народного мера» до нігтя регіоналам політично вигідно, але не зараз), коли б не наявність за столичним штурвалом Олександра Попова, який непомітно набирає рейтингові очки. Навряд чи влада ризикне піти на загострення ситуації і проводити вибори в Києві на тлі підвищення тарифів на послуги ЖКГ і подорожчання транспорту. Куди правдоподібнішою є версія про почесне заслання Черновецького за свій рахунок, що по суті нагадує індульгенцію.

Євген Магда