Куди подівся Черновецький і що з ним робити киянам?

Є можливість визнати міського голову через суд зниклим безвісти... Азаров жартома попросив знайти мера, замість того, щоб доручити порушити кримінальну справу...

Історія з пошуками столичного мера Леоніда Черновецького нагадує детективний серіал – усі шукають і не можуть знайти... Нинішній голова КМДА Олександр Попов відмовчується. Розповів лише, що бачив мера перед новорічним святами, а нині начебто спілкується з ним по телефону, і “Леонід Михайлович живий та здоровий”. Прем’єр-міністр Микола Азаров демонстративно звертається до Попова з проханням “обов`язково знайти” Черновецького і повернути його до роботи. «Повідомте, що кияни скучили за ним. Дуже хочуть його бачити і просять швидше приступити до роботи», - іронізує Азаров.

Куди ж подівся Черновецький?

З приходом ставленика ПР у столичну владу Черновецький почав зникати з інформаційного простору, а з призначенням Попова головою КМДА – зник Києва.

Спочатку ЗМІ повідомляли, що він нібито виїхав до Європи, де живе його дружина Аліна Айвазова, і навіть документи на підпис йому возять туди, згодом з’явилася інформація про те, що він традиційно поїхав до Ізраїлю . Остання новина про місцеперебування Черновецькогобула в “Газеті по-київськи”. Їхній читач начебто побачив Черновецького у Тбілісі в п’ятизірковому готелі Radisson Blue, а згодом це підтвердила місцева преса.

Телефонуємо в готель і просимо з’єднати з Леонідом Черновецьким.

– Зараз подивлюся, чи є в нас такий гість, – ввічливо відповідає чоловік на рецепції.

– Черновецький? – після паузи перепитує він. – На жаль, такого гостя в нас немає.

Звісно, Леонід Михайлович міг поселитися під будь-яким іншим прізвищем: від містера Айвазова до якогось Петренка-Іваненка...

Як розповіла нам керівник фракції БЮТ у Київраді Тетяна Мелехова, Черновецький нібито продав свій банк у офшорах і гроші від проданої нерухомості перевів у Канаду. Його син Степан Черновецький ще раніше склав депутатські повноваження і його давно не бачили в стінах столичної мерії, як, власне, і зятя Черновецького В’ячеслава Супруненка. Хоча депутати розповідають, що й раніше Супруненко не відвідував сесії, а коли з’являвся на роботі, то зазвичай перебував у мерському кабінеті (де колись сидів Олександр Омельченко) і фактично керував містом замість свого тестя.

За прогули мера не звільниш...

– Мер і в першій каденції не виконував своїх обов’язків. Фактично не вів сесії Київради, – розповідає заступник голови фракції Блоку Кличка в Київраді Наталя Новак. – Коли він приходить, то не знає, що казати, у якому порядку, що таке проект рішення, як він обговорюються... В наступній каденції він з’являвся тричі й був тут максимум по 10 хвилин. Хоча в Конституції чітко прописано, що саме мер головує на сесії. Олесь Довгий як секретар Київради може вести сесію “у випадках, передбачених законодавством”. “Випадки” можуть траплятися, але ж не весь час... У даному разі бездіяльність мера має постійний характер. Таким чином, Довгий перевищує свої повноваження, а Черновецький свої не виконує.

Серед повноважень Черновецького, прописаних законодавством, – скликати сесії Київради, вносити пропозиції та формувати порядок денний сесій ради й головувати на пленарних засіданнях ради. Також голова обов’язково має вести особистий прийом громадян і не рідше одного разу на рік звітувати про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.

– Азаров жартома дав доручення Попову знайти мера, замість того, щоб доручити правоохоронним органам відкрити кримінальну справу про бездіяльність мера, обурюється Новак. – Прем’єр дозволяє собі блазнювати, звертаючись до киян – мовляв, ви ж його собі обрали... А якби ми обрали людину, яка виявилася злочинцем, то що тепер? Де закон?

– Влада вдає, що він юридично є – і цього достатньо, – розповідає директор Інституту міста Олександр Сергієнко. – Що стосується трудового законодавства, то на виборні посади воно не поширюється. Поставити Черновецькому прогули неможливо. Ще з початку його обрання ініціативні групи намагалися провести громадські збори, організувати кампанію з його відкликання. А потім виявилося, що питання про своє відкликання по суті має вирішити сам мер. Закон виписано так, що місцевий референдум має проходити за рішенням Київради. А Київрада – де-факто підконтрольна меру... Є ще одна можливість – визнати міського голову через суд зниклим безвісти. Будь-який киянин може сказати: я голосував за цю людину, але його нема, а він мені потрібен як мій представник у владі. Це, звичайно, буде прецедент. Проте в останній момент може з’явитися кролик з капелюха – коли суд зачитуватиме рішення про те, що Черновецького слід вважати зниклим безвісти, він зайде в залу...

Стаття 79 закону “Про місцеве самоврядування” каже, що повноваження міського голови вважаються достроково припиненими в разі: “його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови; припинення його громадянства; набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю); визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер; його смерті”.

Можна й референдум влаштувати. До речі, рішення про проведення місцевого референдуму може бути прийнято не тільки більшістю Київради, а й “на вимогу не менш як однієї десятої частини громадян, що проживають на відповідній території і мають право голосу”.

– Попов каже, що спілкується з ним по телефону. Це що – новий метод керування містом? То, може, у нас і президент стане керувати країною по телефону? – обурюється пані Новак. – І СБУ, і митниця, і прикордонники мають можливість з’ясувати, у яких країнах був Черновецький... А він ще начебто збирається займатися бізнесом, на що він як посадова особа місцевого самоврядування не має права.

До речі, керування на відстані – у стилі Черновецького. Він колись казав таке: “Як тільки мені приходить у голову якась важлива соціальна ідея, я записую її на магнітофон, і через хвилину вона надходить у мерію, там її роздруковують...”

Вибори проблеми не вирішать?

– Партія регіонів замість того, щоб іти на перевибори міського голови й поставити крапку в цьому питанні, не маючи свого кандидата й не маючи шансу отримати владу в Києві, призначила свого чиновника, роз’єднала посади міського голови та голови КМДА. З Черновецьким, очевидно, домовилися, що він не пише заяву на складання повноважень, а влада його не чіпляє, – розповідає Тетяна Меліхова. – Головне завдання опозиції в даній ситуації – розповідати киянам про все, що відбуваються. І ми повідомляємо, що йде тоталітарне захоплення влади й нехтування законами України з боку Партії регіонів. Протестні дії населення мають свій вплив на владу. Тигіпко вже каже, що треба повернути з Верховної Ради трудовий кодекс і його доопрацювати. Влада все ж таки боїться акцій громадянської непокори, мітингів і демонстрацій. Шаленими темпами почали розривати той Майдан Незалежності, щоб, не дай боже, не з’явилися нові майдани.

– У БЮТ є свій кандидат на вибори?

– У нас є достойний кандидат. Найдостойніший кандидат на будь-яку посаду – це лідер нашої партії.

– Тобто Юлія Тимошенко може бути кандидатом на посаду мера?

– Юлія Володимирівна – це та людина і той кандидат, який гідний бути президентом України, керівником уряду, а тим більше мером міста. Що стосується кандидатури, яку висуватиме БЮТ при оголошенні виборів у Києві, то рішення прийматиме відповідний з’їзд, і в тому числі – лідер.

А от на думку Олександра Сергієнка, вибори в Києві проблеми не вирішать, якщо не змінити законодавство.

– Однотурові вибори депутатів і мера фактично викривлюють результати волевиявлення киян. За мажоритарної системи місцеві олігархи просто купують собі округи. Припустімо, кияни оберуть Петренка чи Іваненка, а президент візьме – і не призначить його. Що тоді робити?

– Чи, на вашу думку, Черновецький не залишиться за кордоном? – поцікавилися ми в пана Сергієнка.

– На його місці я б не лише за кордон, я б узагалі з планети Земля тікав. Якщо в нього є збереження, то йому бажано їхати в країну, з якою в нас немає дипломатичних відносин або хоча б договору про екстрадицію. Думаю, у нього статки заховані надійно. Він людина недурна.

Анна Ященко