Документи на підпис Черновецькому возять за кордон?

Новорічні свята мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ проведе за кордоном.

Про це повідомляє газета “Сегодня”, відзначаючи, що в Україні його немає з початку листопада, з офіційного призначення Олександра ПОПОВА головою Київської міської державної адміністрації. І коли з`явиться - теж невідомо. Як розповіло газеті джерело з його близького оточення, Леонід Михайлович виїхав до Європи, до дружини Аліни АЙВАЗОВОЇ, де живе на віллі. І навіть документи, де необхідний його підпис, йому возять туди. Радник мера Марта ГРИМСЬКА відмовилася говорити, де зараз знаходиться її шеф, однак підтвердила, що на офіційних святкових заходах він не з`явиться. «Він вимкнув навіть телефон, «абонент поза зоною доступу», - сказав нам один з лідерів його фракції.

«Я не хочу ні про що говорити. Ми всі втомилися від уваги, від зйомок якимись прихованими камерами, втручання у життя. У мене сім`я і діти. Звичайно, ми будемо з татом на Новий рік, але де - говорити не буду», - сказала газеті “Сегодня” дочка мера Крістіна ЧЕРНОВЕЦЬКА.

Крім того, газета пише, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ начебто зайнятий написанням нової книги. У кулуарах говорять, що це буде праця про політику. У ній будуть епізоди, присвячені сучасним і вже колишнім політикам - Юлії ТИМОШЕНКО і Віктору ЮЩЕНКУ. Вже написано кілька глав.