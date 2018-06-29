Так скільки кримінальних справ порушено проти опозиції?

Янукович у Польщі сказав про дві справи, генеральний прокурор Пшонка – назвав вісімнадцять... Тільки 10 справ уже направлено до суду... Кому вірити?

Під час перебування в Польщі довелося президентові Віктору Януковичу відповідати на запитання тамтешніх журналістів. Зокрема щодо 18 кримінальних справ, порушених в Україні проти опозиційних політиків і виставлення оцінки Україні «частково вільна країна».

Відповідь пана Януковича була дещо дивна. Докоривши європейським політикам і представникам громадськості в тому, що вони отримують односторонню інформацію щодо внутрішньополітичної ситуації в Україні, він назвав наведені польським журналістом дані такими, що не відповідають дійсності.

“Наскільки мені відомо, там тільки дві кримінальні справи”, - додав пан Янукович. Він сказав, що саме правосуддя має розставити всі крапки над “і”, чи була та чи інша людина винна.

І питається, кому в цій країні вірити?

Адже ще наприкінці минулого року, 24 грудня, генеральний прокурор України Віктор Пшонка, людина серйозна і відповідальна (теж донбаського походження) сказав, що на той момент було порушено саме 18 кримінальних справ щодо високопосадовців минулого уряду. А стосовно восьми з них слідство завершене. При цьому генпрокурор рішуче відкидав політичні мотиви порушення кримінальних справ проти представників опозиції і тиску на неї.

Навів тоді Пшонка й викривальні мегацифри: за цими справами Юлія Тимошенко та її колишні підлеглі нібито завдали державі збитків на 17 млрд. гривень і 180 млн. євро, а сума хабарів становила більш як 1 млн. гривень і 100 тис. доларів.

Невже головний прокурор країни «гнав порожняк» щодо цілих 16 кримінальних справ? А як бути з багатомільярдними збитками? Вони від 18 справ, чи від двох?

Чи, може, ті 16 справ після 24 грудня були закриті? Так ні, маємо повідомлення прес-службиГенпрокуратури від 4 лютого 2011 року (саме в цей день Янукович у Польщі говорив про «2 справи»), у якому чорним по білому зазначено: ГПУ та інші слідчі органи завершили розслідування кримінальних справ, порушених щодо ряду посадовців, які працювали в уряді Юлії Тимошенко, – і лише цих нібито розслідуваних справ не менш як десяток.

Отже, як ідеться в повідомленні, завершено досудове слідство щодо колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, колишнього міністра охорони навколишнього природного середовища Георгія Філіпчука, колишнього першого заступника міністра юстиції Євгена Корнійчука, колишнього заступника міністра охорони навколишнього природного середовища Бориса Преснера, колишнього в.о. міністра оборони України Валерія Іващенка.

Також, за даними прес-служби , Службою безпеки України звершено розслідування кримінальних справ щодо колишнього голови Державної митної служби Анатолія Макаренка й колишнього першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігоря Діденка, колишнього заступника міністра транспорту і зв’язку Володимира Работньова, колишнього заступника голови Держкомрезерву Миколи Сіньковського.

Крім того, прокуратура м. Києва завершила розслідування кримінальної справи щодо колишнього заступника голови правління Пенсійного фонду Колбуна, Київська транспортна прокуратура – щодо колишнього заступника міністра транспорту і зв’язку Олександра Давидова.

На даний час чотири з цих кримінальних справ уже направлено до суду. У шести кримінальних справах обвинувачені та їхні адвокати, згідно з законом, ознайомлюються з матеріалами справ.

А порушено кримінальних справ, звичайно, набагато більше від тих десяти, що вже передані до суду.

Почнімо з того, що в провадженні Генеральної прокуратури перебувають дві кримінальні справи, порушені стосовно самої Тимошенко. А ще є порушені справи проти екс-міністра економіки Данилишина, екс-голови Держрезерву Поживанова, дочки голови Верховного Суду Василя Онопенка…

Либонь, сьогодні кримінальних справ проти «юльчиних» може бути й більш як вісімнадцять.

Мабуть, багато хто з названих вище осіб не є янголами з білими крильцями. Але ніхто при здоровому глузді не скаже, що їх переслідують у кримінальному порядку за скоєні правопорушення.

Ні, це суто політичні, вибіркові переслідування опозиції. І про це нам чи не щодня нагадують західні політики.

Чому Віктор Янукович так упевнено говорив у Польщі саме про дві справи? Навряд чи це невміння рахувати або передчасний склероз. На думку автора, це чиста психологія. Просто президент сфокусований справді на двох кримінальних справах. Тих, що відкриті проти Юлії Тимошенко. Це вони являють для нього справжній інтерес, оскільки незнята судимість закриє Юлії Володимирівні шлях до парламенту на осінь наступного року.

Решта справ – не більш як соус, під яким главі держави мають подати солодку страву. Тож нічого й голову собі захаращувати зайвою інформацією: мало не взводом «Беркута», який арештовує Луценка на очах у його сина (собаку, правда, відпустили); затриманням Корнійчука в той момент, коли дружина з новонародженою дочкою перебувають у реанімації; обшуком у квартирі голови Верховного Суду через нібито борг дочки у 50 тис. доларів; тюремними камерами, поламаними долями «обслуги» головного супротивника…

То все, висловлюючись термінологією оточення президента, «туфта». От тільки така вибіркова пам’ять про вибіркові переслідування може стати небезпечною для нинішньої влади. І в не такій далекій перспективі.

Микола Писарчук