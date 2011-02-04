ГПУ закінчила з екс-чиновниками Тимошенко

Генеральна прокуратура України завершила розслідування кримінальних справ, порушених щодо ряду посадовців, які працювали в уряді Юлії ТИМОШЕНКО.

Як ідеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури, завершено досудове слідство щодо колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, колишнього міністра охорони навколишнього природного середовища Георгія ФІЛІПЧУКА, колишнього першого заступника міністра юстиції Євгена КОРНІЙЧУКА, колишнього заступника міністра охорони навколишнього природного середовища Бориса ПРЕСНЕРА, стосовно колишнього в.о. міністра оборони України Влерія ІВАЩЕНКА. Також за даними прес-служби, Службою безпеки України звершено розслідування кримінальних справ щодо колишнього голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА і колишнього першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігоря ДІДЕНКА, колишнього заступника міністра транспорту та зв’язку Володимира РАБОТНЬОВА, колишнього заступника голови Держкомрезерву Миколи СІНЬКОВСЬКОГО. Також прокуратурою м. Києва завершено розслідування кримінальної справи щодо колишнього заступника голови правління Пенсійного фонду В.КОЛБУНА, Київською транспортною прокуратурою – щодо колишнього заступника міністра транспорту та зв’язку Олександра ДАВИДОВА.

Наразі 4 із цих кримінальних справ вже направлено до суду. У 6 кримінальних справах обвинуваченні та їх адвокати згідно з законом ознайомлюються з матеріалами справ.

Крім того, у провадженні Генеральної прокуратури перебувають дві кримінальні справи, порушені стосовно колишнього прем’єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО.

У ГПУ нагадали, що “підставами для порушення усіх вищевказаних кримінальних справ були результати перевірок, проведених контролюючими органами, КРУ, Рахункової палати, Служби безпеки, органами внутрішніх справ та за матеріалами міжнародного аудиту”.

Водночас відділ зв’язків із ЗМІ Генеральної прокуратури України наголошує на недопустимості спотворення інформації про роботу всіх слідчих органів та настійно рекомендує журналістам користуватися достовірними офіційними джерелами”.