Чому міністр Грищенко захищає Росію, а не інтереси українців?
Нинішня влада свої відносини з Росією підносила чи як не єдиний успіх своєї діяльності. І якщо реально цього успіху немає, то що виходить?.. Яка загроза РФ від безневинної бібліотеки?..
Нинішня влада свої відносини з Росією підносила чи як не єдиний успіх своєї діяльності. І якщо реально цього успіху немає, то що виходить?.. Яка загроза РФ від безневинної бібліотеки?..
|Костянтин Грищенко
ЩО ТАКЕ “ШТАТНИЙ РЕЖИМ” РОБОТИ?
Незрозуміло, що мав на увазі пан Грищенко, оцінюючи роботу Бібліотеки української літератури як “штатну”, оскільки в самій бібліотеці таку роботу нормальною назвати не можуть.
– Слідство триває. Я в п’ятницю була на допиті, писала пояснення, сьогодні теж одна співробітниця була в слідчого, – повідомила кореспондентові УНІАН директор бібліотеки Наталія Шаріна, додавши, що на сьогодні всі працівники закладу побували на допитах і дали відповідні пояснення.
– Працівників бібліотеки більш за все непокоїть відсутність жорстких дисків і сервера, через що не працює сайт установи, також у бібліотеці немає доступу до Інтернету. Ми працюємо. Але для світу – для України, для Італії, для Канади, для регіональних організацій Росії – ми, по суті, що називається, мертві. Якщо ви зайдете в Інтернет, то не зможете відкрити наш сайт. Через це багато хто думає, що бібліотека не працює.
|Наталія Шаріна
– Із цього приводу вони нічого не кажуть, - бідкається вона.
Ось такий “штатний режим”...
Тож чому пан міністр намагається ввести громадськість в оману? Цікаво, чи називав би пан Грищенко свою роботу “штатною”, якби щодня ходив на допити, а його відомство було відрізане від Інтернету?..
Ми поцікавилися в директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Олега Волошина, що мається на увазі, під “штатним режимом” функціонуванням бібліотеки.
– Ну, тривають слідчі дії, – сказав він. – І що? Як це впливає безпосередньо на роботу бібліотеки?
Пан чиновник ще раз нагадав, що бібліотека належить Росії, і та може робити з нею все, що захоче.
Та, звісно, каже він, було б краще, якби всього цього не відбувалося. Але зараз маємо ту ситуацію, яку маємо.
– На щастя, Україні вдалося відтермінувати закриття організації «Об’єднання українців у Росії», - додав пан Волошин.
І взагалі, за його словами, закриття організацій і бібліотеки – просто збіглися в часі.
Водночас пан Волошин висловив жаль, що не може бути зі мною відвертим, оскільки він чиновник, а я журналіст. У нього немає відчуття, що він може зі мною розмовляти, “як людина з людиною”.
ЯКА ЗАГРОЗА РОСІЇ ВІД БЕЗНЕВИННОЇ БІБЛІОТЕКИ?
Експерт з міжнародних питань Олександр Палій припускає, що міністр Грищенко змушений “прикрашати дійсність”:
|Олександр Палій
Загроза такій країні від безневинної бібліотеки звучить як анекдот. Московське керівництво просто показало нашій владі її місце.
Справа в тім, що нинішня влада свої відносини з Росією підносила чи як не єдиний успіх своєї діяльності. І якщо реально цього успіху немає, то що виходить? Крім цього так званого покращення відносин з Росією, нинішній владі й пред’явити людям більше нічого.
Щоб остаточно не зруйнувати міф про це «покращення», міністр і вдається до таких речей, до такого окозамилювання.
Проте навіщо робити якісь доповіді, тим більше перед українським парламентом, який фактично втратив будь-яку представницьку функцію щодо народу України? Народ України цей парламент точно не представляє, тому говорити перед ним – все одно що виступати в порожній залі”.
УПОСЛІДЖЕНЕ МІНІСТЕРСТВО НЕ МОЖЕ ЗАХИЩАТИ ІНТЕРЕСИ СПІВВІТЧИЗНИКІВ
Перший заступник голови парламентського комітету в закордонних справах Тарас Чорновіл пояснює заяви Грищенка тим, що міністерство дуже принижене і не може діяти по-іншому:
|Тарас Чорновіл
Звісно, дипломати працюють, як можуть, але все зосереджено на цих двох пунктах. І звісно, очікувати від приниженого й упослідженого міністерства чітких дій щодо захисту наших співгромадян, напевне, не доводиться.
Щодо ситуації в Росії… Мене, м’яко кажучи, дивують заяви МЗС про те, що бібліотека належить Росії, тож вона має право з нею поводитися як завгодно. Ці заяви не витримують жодної критики. Є ж міжнародні зобов’язання, до яких приєдналася й Росія. Російські бібліотеки, російські школи, російські організації вільно діють в Україні. Причому деякі часто на шкоду Україні…
Я не знаю, чому міністр займається сьогодні окозамилюванням. Звісно, він не відважується публічно й відверто виступити зі своєю власною позицією".
Оксана Климончук