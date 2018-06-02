Чому міністр Грищенко захищає Росію, а не інтереси українців?

Нинішня влада свої відносини з Росією підносила чи як не єдиний успіх своєї діяльності. І якщо реально цього успіху немає, то що виходить?.. Яка загроза РФ від безневинної бібліотеки?..

Днями очільник зовнішньополітичного відомства України Костянтин Грищенко, доповідаючи у Верховній Раді під час години запитань до уряду заявив, що ситуація навколо Бібліотеки української літератури в Москві повністю врегульована, заклад працює у своєму штатному режимі, а закриття Об’єднання українців у Росії просить не політизувати . До слова, нагадаємо, що Федеральну національно-культурну автономію українців Росії в кінці січня теж ліквідували.

ЩО ТАКЕ “ШТАТНИЙ РЕЖИМ” РОБОТИ?

Незрозуміло, що мав на увазі пан Грищенко, оцінюючи роботу Бібліотеки української літератури як “штатну”, оскільки в самій бібліотеці таку роботу нормальною назвати не можуть.

– Слідство триває. Я в п’ятницю була на допиті, писала пояснення, сьогодні теж одна співробітниця була в слідчого, – повідомила кореспондентові УНІАН директор бібліотеки Наталія Шаріна, додавши, що на сьогодні всі працівники закладу побували на допитах і дали відповідні пояснення.

– Працівників бібліотеки більш за все непокоїть відсутність жорстких дисків і сервера, через що не працює сайт установи, також у бібліотеці немає доступу до Інтернету. Ми працюємо. Але для світу – для України, для Італії, для Канади, для регіональних організацій Росії – ми, по суті, що називається, мертві. Якщо ви зайдете в Інтернет, то не зможете відкрити наш сайт. Через це багато хто думає, що бібліотека не працює.

Та пані Шаріна не падає духом, каже, що слідчі пообіцяли їй, що протягом 10-14 днів, а може, і через тиждень сервери повернуть, але коли можуть закрити кримінальну справу, їй невідомо (шукають “екстремістську літературу”):

– Із цього приводу вони нічого не кажуть, - бідкається вона.

Ось такий “штатний режим”...

Тож чому пан міністр намагається ввести громадськість в оману? Цікаво, чи називав би пан Грищенко свою роботу “штатною”, якби щодня ходив на допити, а його відомство було відрізане від Інтернету?..

Ми поцікавилися в директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Олега Волошина, що мається на увазі, під “штатним режимом” функціонуванням бібліотеки.

– Ну, тривають слідчі дії, – сказав він. – І що? Як це впливає безпосередньо на роботу бібліотеки?

Пан чиновник ще раз нагадав, що бібліотека належить Росії, і та може робити з нею все, що захоче.

Та, звісно, каже він, було б краще, якби всього цього не відбувалося. Але зараз маємо ту ситуацію, яку маємо.

– На щастя, Україні вдалося відтермінувати закриття організації «Об’єднання українців у Росії», - додав пан Волошин.

І взагалі, за його словами, закриття організацій і бібліотеки – просто збіглися в часі.

Водночас пан Волошин висловив жаль, що не може бути зі мною відвертим, оскільки він чиновник, а я журналіст. У нього немає відчуття, що він може зі мною розмовляти, “як людина з людиною”.

ЯКА ЗАГРОЗА РОСІЇ ВІД БЕЗНЕВИННОЇ БІБЛІОТЕКИ?

Експерт з міжнародних питань Олександр Палій припускає, що міністр Грищенко змушений “прикрашати дійсність”:

“Якщо міністр каже, що все нормально з української бібліотекою, то, очевидно, він не дуже поінформований, не має достовірної інформації… Проте більш імовірно, що він змушений прикрашати дійсність. Цю історію затіяла Москва, щоб показати керівництву України, що вона його ні в що не ставить. Ну, яка загроза Росії від десятка книжок, які вільно можна скачати з Інтернету.

Загроза такій країні від безневинної бібліотеки звучить як анекдот. Московське керівництво просто показало нашій владі її місце.

Справа в тім, що нинішня влада свої відносини з Росією підносила чи як не єдиний успіх своєї діяльності. І якщо реально цього успіху немає, то що виходить? Крім цього так званого покращення відносин з Росією, нинішній владі й пред’явити людям більше нічого.

Щоб остаточно не зруйнувати міф про це «покращення», міністр і вдається до таких речей, до такого окозамилювання.

Проте навіщо робити якісь доповіді, тим більше перед українським парламентом, який фактично втратив будь-яку представницьку функцію щодо народу України? Народ України цей парламент точно не представляє, тому говорити перед ним – все одно що виступати в порожній залі”.

УПОСЛІДЖЕНЕ МІНІСТЕРСТВО НЕ МОЖЕ ЗАХИЩАТИ ІНТЕРЕСИ СПІВВІТЧИЗНИКІВ

Перший заступник голови парламентського комітету в закордонних справах Тарас Чорновіл пояснює заяви Грищенка тим, що міністерство дуже принижене і не може діяти по-іншому:

“Мені сумно, що українське міністерство вирішило в даній ситуації відстоювати позицію влади іншої країни на шкоду інтересам співплемінників за кордоном. Та, гадаю, це не так вина, як біда МЗС. Міністерство дедалі більше перетворюється на придворну організацію при президентові, яка має виконувати фактично дві функції. Одна – функція міжнародного протоколу, забезпечуючи візити президента, його обслуговування. Друга – певна пропагандистська функція, і то не стільки для зовнішнього, скільки для внутрішнього вжитку, щоб показувати в Україні, як про нас добре у світі думають.

Звісно, дипломати працюють, як можуть, але все зосереджено на цих двох пунктах. І звісно, очікувати від приниженого й упослідженого міністерства чітких дій щодо захисту наших співгромадян, напевне, не доводиться.

Щодо ситуації в Росії… Мене, м’яко кажучи, дивують заяви МЗС про те, що бібліотека належить Росії, тож вона має право з нею поводитися як завгодно. Ці заяви не витримують жодної критики. Є ж міжнародні зобов’язання, до яких приєдналася й Росія. Російські бібліотеки, російські школи, російські організації вільно діють в Україні. Причому деякі часто на шкоду Україні…

Я не знаю, чому міністр займається сьогодні окозамилюванням. Звісно, він не відважується публічно й відверто виступити зі своєю власною позицією".

Оксана Климончук