Грищенко: Претензії РФ до Об’єднання українців мають юридичні підстави

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО закликає не політизувати питання діяльності українських організацій в Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, під час Години запитань до уряду, що проходить у Верховній Раді України, К.ГРИЩЕНКО зазначив, що доручив продовжити переговори з російською стороною про надання російськими органами влади сприяння у діяльності українських організацій.

«Переконаний, що зайва політизація згаданих питань, та в цьому контексті ініціювання проведення якихось перевірок дотримання законодавства України громадськими організаціями етнічних росіян, створених на території України, аж ніяк не допоможе у вирішенні проблем українських громадян і задоволення їх потреб в Російській Федерації», - сказав міністр.

К.ГРИЩЕНКО підкреслив, що, «на жаль, певні претензії російського правосуддя» до Об’єднання українців в Росії «мають юридичні підстави».

Він додав, що, зокрема, організація «не проводила щорічні збори, відсутні відділення (ОУР) більш ніж у половині суб’єктів Російської Федерації, що не дає йому законних підстав вважатись федеральною громадською організацією згідно з російським законодавством».

За словами К.ГРИЩЕНКА, українська сторона неодноразово проводила переговори з представниками РФ, і «певний проміжний результат є – Верховний Суд Російської Федерації задовольнив клопотання Об’єднання українців в Росії про призупинення розгляду справи щодо закриття цієї організації».

На переконання міністра, необхідно докласти всіх зусиль до збереження ОУР.

Водночас, за словами К.ГРИЩЕНКА, якщо цього не вдасться зробити, то в Росії на основі ОУР має бути створена нова організація.

Він нагадав, що представники української громади ухвалили рішення створити координаційну раду з підготовки до створення нової української організації із загальноросійським статусом.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня 2011 року Міністерство юстиції РФ подало позов до Верховного суду з проханням ліквідувати Об`єднання українців Росії.

За даними Мін’юсту, в результаті проведення перевірки діяльності ОУР було встановлено низку порушень законодавства, Конституції РФ і власного статуту.

31 січня Верховний суд РФ за заявою Міністерства юстиції припинив провадження у справі про ліквідацію Об`єднання українців Росії.