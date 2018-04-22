Януковичу вставили натуральне людське волосся

Якщо ви ходите з плакатом «Янукович – наш Бог!» і чекаєте свого кумира біля Верховної Ради, щоб поцілувати йому руку, то для вас це буде подарунком. Відсьогодні в київському музеї воскових фігур за адресою Пушкінська, 11 з`явилася скульптура українського прем`єра. Віктор Федорович став шістдесят першим експонатом в цьому закладі, зайнявши своє місце поряд з Юлією Тимошенко і Віктором Ющенком.

Слід визнати: фігура прем`єра, виконана Сергієм Єрмаковим з урахуванням всіх антропометричних даних прототипу, виконана достатньо професійно. Принаймні, Віктор Федорович менше схожий на упиря, ніж Андрій Макаревич, Віктор Цой, Зіновій Гердт та інші відомі особи, які теж стоять тут.

– Вважаю, що фігура вдалася, – сказав журналістам директор і власник музею Олексій Сажин.

Скульптор Сергій Єрмаков особисто робив виміри з Віктора Федоровича, довго вивчав всі необхідні фото, робота тривала з жовтня минулого року. Костюм разом сорочкою і черевиками був подарований музею особисто героєм.

І в цьому ніякого ноу-хау немає: свого часу закладові віддала свої наряди Юлія Тимошенко, заради музею розсталися з верхнім одягом Ющенко, Кравчук, Клочкова, Підкопаєва.

Сажин сказав, що ніяких умов і побажань з боку Януковича під час роботи над скульптурою не було. Щоправда, приходили люди з його прес-служби і обережно радили, як ліпити. Слід сказати, що Віктор Федорович зроблений із спеціального воску. Бджолиний продукт витримує температуру від мінус сорока до плюс сорока градусів. Проте з воску зроблені тільки видимі частини фігури, під одягом (його пратимуть десь раз на півроку) ховається пап`є-маше. Вартість скульптури близько семи тисяч доларів, вага – двадцять-двадцять п`ять кілограмів. Власне, такі ж характеристики в музеї має і Брітні Спірс, і Микита Хрущов, і Леся Українка...

Найскладніше давалася робота над головою прем`єра. Крім скульптора, над фігурою поралася людина, яка робила манекен, а також гример і постижер. Останній імплантував натуральне людське волосся у воскову голову Віктора Федоровича.

– Думаємо, ми досягнемо того, що воно ростиме, – пожартував директор музею.

Віктор Федорович поки не бачив свого воскового двійника. Чи збирається глянути на нього, теж поки не відомо. А ось прихильники Партії регіонів, особливо ті, що живуть на Майдані, вже нині можуть помилуватися на свого кумира. Музей із задоволенням приймає заявки на колективні екскурсії. Тільки візьміть до уваги: там також «присутні» Тимошенко з Ющенком.