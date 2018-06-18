Віхи тижня. Литвин став парламентським куратором, Тимошенко планує перемогу, українці нікому не вірять

У парламенті почався виховний процес, посилений модернізацією системи «Рада»... Юлія Тимошенко розраховує в 2012 році не тільки стати народним депутатом, а й забезпечити опозиціонерам загальну перемогу... Українці стрімко втрачають довіру до політиків. Литвин, парламентське "піаніно", корупція Політичне життя примушує навіть академіків згадувати навички вихователя. Володимиру Литвину довелося пригадати той нетривалий період, коли після розвалу Союзу він працював на пару з Адамом Мартинюком сторожем у фірмі «Квіти України». Щоправда, цього разу Володимиру Михайловичу довелося не охороняти ніжні рослини, а закликати до порядку колег-законодавців. Після відвідин засідання Верховної Ради депутатами польського Сейму, які одержали масу задоволення від «парламентського піаніно по-українськи», Литвин вирішив провести з колегами виховну роботу. Спочатку пообіцяв позбавляти зарплати депутатів, які не ходять на роботу, на що посміхнувся, мабуть, не тільки Ринат Ахметов. Коли марність заклику стала зухвало очевидною, спікер пообіцяв запустити систему «Рада-3», яка відрізняється наявністю сенсорної кнопки, покликаної ускладнити одночасне голосування “за себе і за того хлопця”. Відповідна модернізація була проведена ще за спікерства Арсенія Яценюка, про що головний «фронтовик» не забув нагадати охопленій політичною апатією громадськості.

Щоправда, пообіцявши запустити «Раду-3» своїм особистим розпорядженням, Литвин немов злякався власної хоробрості. Мабуть, зрозумів, що в разі невдалого розвитку ситуації втратити місце в президії парламенту можна набагато раніше, ніж закінчиться поточне парламентське скликання. Не секрет, що депутати всіх фракцій хронічно порушують конституційне розпорядження про особисте голосування парламентарія. Спікер пообіцяв на наступному парламентському тижні організувати тестування системи і навчання слуг народу поводженню з нею. Мабуть, він розраховує на підтримку з адміністрації президента, де саме задумали не тільки ухвалити антикорупційний закон, а й передати голові держави нову порцію повноважень щодо контролю за урядом. Доречно зауважити, що зазвичай слухняна парламентська більшість минулого тижня вміло саботувала ухвалення закону про протидію корупції.

Шкляр, Табачник Хоча представники опозиційних фракцій обіцяють відзначити рік перебування Миколи Азарова в прем`єрському кріслі спробою його звільнити, поки у них немає навіть 150 підписів, щоб внести відповідний пункт до порядку денного Верховної Ради. Тому і участь гуманітарного міністра Дмитра Табачника в «годині уряду» не обернулася для чиновника, задоволеного своєю одіозністю в очах опонентів, значними проблемами. Табачник, який не тільки відчув слабкість опозиції, а й має підтримку впливових російських кіл, не збирався демонструвати покору і каяття. Спокійно в оточенні Табачника зреагували і на відмову письменника Василя Шкляра від Шевченківської премії – той вважав неможливим одержувати її, доки гуманітарною сферою займається цей політик.

Тимошенко, Twitter Не збирається капітулювати перед труднощами і Юлія Тимошенко, активно використовуюча Twitter, щоб доносити свої позиції з актуальних питань до Інтернет-аудиторії. Лідер «Батьківщини» не збирається затягувати знайомство з 180 томами своєї кримінальної справи і вважає, що опозиції під силу виграти парламентські вибори в 2012 році. Оптимізм Юлії Володимирівни здається дещо награним не тільки з огляду на подальшу міграцію з лав «чудової команди»: Станіслав Берьозкін, який нещодавно став парламентарієм від БЮТ-Батьківщини показово ввійшов до фракції Партії регіонів. Набагато важливіше, що українці стрімко розчаровуються в чинних політиках. Як свідчать дані опитування компанії GfK-Ukraine, 55% опитаних не довіряють діючому президентові, а 52% респондентів не знають, за яку політичну силу вони голосуватимуть на найближчих виборах.

Грач, Симоненко

Така реакція не дивна, адже навіть претендентам на отримання народної любові в якісно новому форматі доводиться задовольнятися послугами давно запущених проектів. Вигнаний з лав КПУ Леонід Грач очолив Комуністичну партію робітників і селян, яка створена ще 10 років тому і відрізняється навіть більшою ортодоксальністю, ніж соратники Симоненка. Грач обіцяє не тільки продовжити тему аморальності поведінки Петра Миколайовича, а й відігнати його в боротьбі за голоси виборців. Не виключено, що ця боротьба призведе до того, що в наступному парламентському скликанні не буде лівих політиків.

Євген Магда